Horoskopi Javor nga Susan Miller: Java 7-13 Prill 2025

Pasqyra zodiakale e yjeve për çdo shenjë – një javë e mbushur me optimizëm, dashuri dhe mundësi të reja!

Kjo javë sjell një energji të ndritshme dhe ndryshime pozitive për të gjitha shenjat e zodiakut.

Ndikimet e fuqishme planetare – me Diellin, Jupiterin, Venusin dhe Marsin në lëvizje bashkëvepruese – prekin fusha të ndryshme si dashuria, puna, financat dhe marrëdhëniet personale.

E shtuna kulmon me një Hënë të plotë, e cila ndriçon qartësisht temat më të rëndësishme për secilin prej nesh.

Le t’i hedhim një vështrim të thelluar ndikimeve për secilën shenjë në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al të javës astrologjike nga Susan Miller.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Kjo javë nis me energji pozitive dhe zhvillime emocionuese. Dielli në shenjën tuaj bashkohet me Jupiterin në shtëpinë e komunikimit, duke sjellë një bisedë të bukur që ju jep vetëbesim dhe optimizëm. Venus dhe Marsi krijojnë një atmosferë romantike të dielën, ndërsa të hënën Venus bashkëpunon me Saturnin dhe Uranin për të nxitur ide kreative dhe mundësi të reja në biznes. Të shtunën, Hëna e plotë ndriçon sektorin tuaj të marrëdhënieve – nëse jeni beqar, kjo është koha ideale për të njohur dikë të veçantë. Në një lidhje? Do ndjeni emocion të ri mes jush dhe partnerit.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Për ju kjo javë sjell mundësi të shumta, veçanërisht në dashuri, financa dhe marrëdhënie. Dielli dhe Jupiteri ju japin energji për të hapur rrugë të reja, ndërsa Venus dhe Marsi rrisin dëshirën për lidhje më të thella. Të hënën, kombinimi i Venusit me Saturnin dhe Uranin në shenjën tuaj sjell stabilitet dhe ndjesi të bukura me miq apo partnerë. Fundjava sjell një Hënë të plotë që ju mbush me energji – ideal për të bërë plane me ata që doni ose për t’u përfshirë në aktivitete që ju gëzojnë shpirtin.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Java do të ndihet si një festë sociale. Dielli në zonën tuaj të miqësive përqafohet nga Jupiteri në shenjën tuaj, duke sjellë fat, takime dhe shanse për të rritur rrethin tuaj social. Venus dhe Marsi ndezin jetën tuaj sentimentale që të dielën. Të hënën, bashkëveprimi mes Venusit dhe Saturnit ndihmon në konsolidimin e marrëdhënieve të rëndësishme, ndërsa lidhja me Uranin sjell surpriza – ndoshta një flirt i papritur apo një propozim interesant. Të shtunën, Hëna e plotë ndriçon sektorin e argëtimit dhe dashurisë – përgatituni për të qenë në qendër të vëmendjes.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Yjet ju inkurajojnë të ndërmerrni një aventurë ose të planifikoni diçka të re. Të dielën, kombinimi i Diellit me Jupiterin ju frymëzon të thyeni kufijtë dhe të kërkoni liri mendore apo fizike. Me Venusin dhe Marsin në shenjën tuaj, do ndjeni dëshirë të thellë për lëvizje dhe ndryshim. Të hënën, Saturni bashkohet me Venusin për të sjellë mundësi të reja profesionale, ndërsa Urani sjell ndryshime emocionuese përmes rrjetit tuaj shoqëror. Të shtunën, Hëna e plotë mund të sjellë një përmbyllje të rëndësishme në çështjet familjare ose një sukses personal që e keni pritur prej kohësh.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Kjo javë është perfekte për të ndërmarrë hapa të mëdhenj në fushën profesionale dhe financiare. Dielli dhe Jupiteri bashkohen të dielën për të ndriçuar ëndrrat tuaja, ndërsa Venus dhe Marsi e nxisin pasionin dhe dëshirën për të vepruar. Të hënën, një bashkëpunim profesional mund të japë fryte të papritura – ndoshta edhe një afeksion romantik. Të shtunën, Hëna e plotë ndriçon sektorin tuaj të komunikimit – është koha e duhur për të shprehur mendimet, për të filluar një projekt krijues, apo për të ndarë emocionet me dikë të rëndësishëm.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Bashkëpunimet janë fjala kyçe këtë javë. Të dielën, Dielli dhe Jupiteri ndihmojnë në ngritjen e statusit tuaj profesional dhe financiar, ndërsa Venus dhe Marsi ju bëjnë më të hapur dhe më shoqërorë. Të hënën, lidhja e Venusit me Saturnin sjell një përmirësim në marrëdhëniet personale apo bashkëpunimet në punë, dhe Urani sjell një ide të re që mund ta kthejë një bashkëpunim në sukses të madh. Fundjava sjell një Hënë të plotë që ndriçon zonën e të ardhurave – një shpërblim apo promovim mund të vijë në horizont.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Kjo javë është dinamike dhe sjell emocione të forta. Të dielën, Dielli dhe Jupiteri ju shtyjnë të dilni nga rutina – një udhëtim spontan apo një takim romantik mund të jetë pikërisht ajo që ju duhet. Të hënën, sunduesja juaj Venus takohet me Saturnin për të sjellë qartësi dhe përparim në objektivat tuaja personale, ndërkohë që lidhja me Uranin ju jep energji të freskët – sidomos për shëndetin. Të shtunën, Hëna e plotë në shenjën tuaj mund të shënojë një rifillim të rëndësishëm emocional. Jeni gati të lini pas krahëve një fazë të kaluar.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Mund të jetë një nga javët më mbresëlënëse për ju. Të dielën, Dielli, Jupiteri, Venus dhe Marsi krijojnë një kuadër që nxit rikuperimin personal dhe shpirtëror. Është koha për të vendosur synime të reja për shëndetin dhe mirëqenien. Të hënën, Venus lidhet me Saturnin dhe Uranin, duke sjellë zhvillime pozitive në jetën sentimentale – mund të ndiheni më të lidhur me partnerin, ose të krijoni një lidhje të re. Të shtunën, Hëna e plotë ndriçon sektorin tuaj të imagjinatës – moment ideal për art, muzikë, meditim ose për të përjetuar ndjesi të thella shpirtërore.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Jeni gati të thyeni çdo rutinë. E diela sjell energji të shkëlqyer për jetën tuaj romantike dhe krijuese, falë Diellit dhe Jupiterit që ndezin sektorët e dashurisë dhe vetë-shprehjes. Venus dhe Marsi ju nxisin të eksploroni më shumë, të hapeni emocionalisht dhe të lini pas frikërat. Të hënën, lidhjet e Venusit me Saturnin dhe Uranin sjellin zhvillime pozitive në shtëpi dhe mirëqenie – koha e kaluar me familjen do të jetë shëruese. Të shtunën, Hëna e plotë prek sferën tuaj sociale – mund të merrni pjesë në një event ku krijohen miqësi të reja ose bashkëpunime të dobishme.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Familja dhe shtëpia janë në qendër të vëmendjes. Të dielën, Dielli dhe Jupiteri ju ndihmojnë të shihni me pozitivitet çdo sfidë, ndërsa Venus dhe Marsi nxisin dialogë të thellë dhe të dashur me njerëzit e zemrës. Të hënën, ndikimi i Venusit me Saturnin dhe Uranin ju sjell mundësi për të përjetuar surpriza të këndshme në dashuri – një telefonatë ose ftesë mund t’ju befasojë. Të shtunën, Hëna e plotë ndriçon sektorin tuaj të ambicies – është koha për të marrë përgjegjësi dhe për të parë më qartë drejtimet që doni të ndiqni në karrierë.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Ritmi i jetës përshpejtohet dhe krijimtaria juaj ndriçon. Të dielën, Dielli dhe Jupiteri bashkojnë forcat për t’ju dhuruar ide të reja dhe energji sociale – një ditë ideale për bashkëpunime. Venus dhe Marsi ngjallin ndjenja të këndshme në dashuri. Të hënën, Venus lidhet me Saturnin dhe Uranin, duke vënë në fokus talentet dhe financat tuaja – mund të promovoni një aftësi ose projekt me sukses. Të shtunën, Hëna e plotë sjell një ndjenjë aventure – mendërisht apo fizikisht do të ndiheni gati për të eksploruar botën në një mënyrë të re.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Fokusi është tek dashuria dhe intimiteti. Të dielën, Dielli dhe Jupiteri ju ndihmojnë të përfitoni nga mundësitë e reja, ndërsa Venus dhe Marsi në shenjën tuaj e bëjnë këtë një javë shumë romantike. Hapuni emocionalisht – një takim i veçantë ose një kthesë në lidhje është në horizont. Të hënën, Venus takohet me Saturnin në shenjën tuaj, duke sjellë vendime serioze për një lidhje afatgjatë, ndërsa Urani ndez komunikimin e sinqertë dhe ndriçon rrugët e bashkëpunimit. Të shtunën, Hëna e plotë favorizon bashkëpunimet për projekte financiare – është koha për të bashkuar forcat me dikë që ju kupton. /noa.al