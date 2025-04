‘Më vjen shumë keq, pastaj më përqafoi’! Babai i Ilaria Sulës tregon se si reagoi ish i dashuri i vajzës kur u takuan

"Më tha që i vinte keq dhe madje më përqafoi"!

Kështu tha në emisionin "Chi l’ha Visto?" Flamur Sula, babai i Ilaria Sula-s, studentes 22-vjeçare që u gjet e vrarë dhe u mbyllur në një valixhe.

“Hera e fundit që kemi dëgjuar Ilarian ishte të martën dhe na tha se do të kthehej në shtëpi të shtunën – tregon ai në një intervistë që do të transmetohet sonte në orën 21:20 në Rai Tre. – Ajo jeton me shoqet në Romë, ku ndjek universitetin. Ajo ishte telefonata e fundit, pastaj kemi marrë mesazhe nga telefoni i saj. Ishte sikur të ishte vajza ime që shkruante: ‘Ciao, babi, mos u shqetëso. Jam mirë. Jam larguar me një djalë dhe një vajzë. Do të kthehem në Terni pas një muaji’”.

Më tej, Flamur Sula vazhdon: “Shkruante ‘mos u shqetëso, jam mirë’. Kjo gjë na ngriti dyshime. Nëse do të kishte qenë vërtet vajza ime, do të më kishte telefonuar. Të shtunën shkuam të bënim denoncimin për zhdukjen e saj. Më pas, të dielën, në komisariat takuam Mark Samsonin, djalin e vajzës sime. Nuk e dinim që ishin ndarë. Ai na tha se i vinte shumë keq, se ishte i shqetësuar për zhdukjen e saj. Dukej i qetë, madje më përqafoi”.