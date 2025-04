Fermerët në Fier në protestë për luleshtrysdhen. Thonë janë me pesticide!

FIER- Fermerët në Fier këtë të hënë kanë në protestë në lidhje me prodhimin e tyre të luleshtrydhe. Sipas tyre pikat e grumbullimit nuk kanë pranuar tu marrin prodhimin me pretendimin se luleshtrydhet janë me pesticide. Ky mospranim i luleshtrydheve nga pikat e grumbullimit vjen pas skandalit të luleshtrydheve me pesticide të importuara nga Greqia. Fermerët kanë hedhur luleshtrydhet në tokë në shenjë protestë teksa theksojnë se AKU-në se nuk kanë shkuar për të marrë kampione për analizimin e luleshtrydheve të kultivuara në tokat e tyre.

"Kërkojmë ndihmë nga shteti. Të marrë kampionë nga tokat ku është luleshtrydhja. Në asnjë parcelë s’ka ardhur AKU. Luleshtrydhja jonë në këtë zonë mban rekord, por shteti jonë pranon të marrë nga jashtë. Më vjen keq për brezin e ri. Pata djalin tim këtu, kur iku më erdhi keq.

Ky brez i ri po largohen nga ky vend në të njëjtën kohë kur Rama u kërkon të kthehen e të punojnë. Luleshtrydhja u shit me 2 mijë lekë/kg. sot nuk flitet për kile. Është pa vjelë e gjithë luleshtrydhja. Ne sot s’paguajmë dot punëtorët. Një punëtor që të vjelë 25 arka, do 20 mijë lekë. Po nuk vuri dorë shteti, të thotë ik," thonë fermerët.

Ata shtojnë se nga mostregtimi i luleshtrydheve preken 300-400 fermerë. Ata fajësojnë pikat e grumbullimit për abuzime dhe se propaganda nuk bëhet te ata.

"Mund të jenë 300-400 fermerë. Këto janë faturat, pa çmim e asgjë. Jemi në mëshirë të fatit, shteti s’do t’ia dijë. Vjen vetëm për vota. Ne në këto dy muaj punojmë në vit. Gjysma u kalbëzua nga moti, asnjë subvencion, lekët i marrin pikat e grumbullimit. Propaganda po bëhet nëpër pika, te fermeri asgjë. Zero," shprehen fermerët.