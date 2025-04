Kursi i këmbimit valutor, ja me sa blihen e shiten euro, dollari dhe monedhat e tjera

Tregu valutor sot shfaq një ecuri të qëndrueshme për monedhat kryesore ndërkombëtare në raport me lekun. Dollari blihet me 86.9 lekë dhe shitet me 89.3 lekë.

Euro këmbehet sot me 98.8 lekë në blerje dhe 99.5 lekë në shitje.

Franga zvicerane ruan vlerën e saj të lartë, duke u blerë me 105.9 lekë dhe shitur me 107 lekë.

Paundi britanik, që prej javësh mban një ritëm të qëndrueshëm, blihet sot me 113.4 lekë dhe shitet me 115.1 lekë.

Ndërkohë, dollari kanadez regjistron një kurs më të ulët krahasuar me valutat e tjera kryesore, teksa blihet 62.4 lekë dhe shitet 64.2 lekë.