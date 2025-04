Drama e të moshuarit të sëmurë: ‘Djali ka 15 vite që më ka braktisur’

‘Kam një djalë në Itali ai më braktisi fare ka 10-15 vjet s’merr as ne telefon as sen. Unë jam për faqe të zezë, unë rroj kot përmbi dhe po thuaj shyqyr i qoftë Zotit sdo me ma marrë shpirtin sdo…’ u shpreh Pali Shyte, pensionist

86- vjeçari Pali Shyte prej vitesh jeton i vetmuar, pa kujdesin e askujt. Në shtëpi ka veç një Televizor dhe një sobë elektrike.Shpesh, fatura e energjisëi vjen mëtepër se sa pensioni që merr.

‘Asnjë të ardhur fare, zero. Kam unë, por do paguaj dritat janë 230 mijë lekë me gjithë ujë edhe shkurti’ u shpreh pensionisti, Pali Shyte

‘Kur ti mua pensionistit korentin ma jep po me 20% tvsha ama, ma fal atë 20 % dhe më ke ndihmuar goxha’ u shpreh Thoma Mici, pensionist

Pali 86-vjeçar thotë se djali e ka braktisur prej vitesh. Me të nuk ka asnjë komunikim. Ai di vetëm qëi biri jeton në Itali dhe është martuar me një siciliane. Bashkëshortja ka humbur jetën, ndërsa motra e vëllezër nuk ka. Edhe miqtë e tij bashkëmoshatarëkanë humbur jetën.

‘Jam vetëm fare, as motër, as nënë as babë as fëmijë sen.Gruaja ka 5-6 vjet që ka vdekur. Nuk shoqërohen me mua se unë jam moshë e madhe ata janë më të rinj se unë mosha ime ka vdekur kanë ikur të gjithë .

S’ka vëllai jot, unë rroj kot për mi dhe hajt ma e ka shkruar i madhi Zot, sa të jetoj të jetoj’ u shpreh pensionisti, Pali Shyte

Pali nuk mund të gatuajë dhe ka vështirësi në sigurimin e ushqimit. Fizikisht e ka të pamundur të shkojë larg banesës.Fqinjët kujdesen herë pas here për të duke i sjellë ushqim, por, edhe sa kohë mund të jetojë nën mëshirën e tyre…?

‘Ja sallatë mora, 2 spec të djegës, 2 simite kaq’ u shpreh Pali Shyte, pensionist.