Top 3 shenjat me fat këtë javë sipas Brankos dhe 3 shenja që duhet të bëjnë sytë katër në 14-20 prill

Kjo javë është si një vallëzim mes dritës dhe hijes në qiellin astrologjik. Yjet rrotullohen me ngjyrime të pasura, duke sjellë befasira, ndriçim të brendshëm dhe sprova të fshehta.

Disa shenja përjetojnë ngjitje të papritura në dashuri, punë dhe fat, ndërsa të tjera do të ndihen të thirrura për të reflektuar, për të përballuar veten dhe për të rregulluar ritmin e zemrës së tyre.

Le të zbulojmë së bashku se cilat janë 3 shenjat më me fat të javës — dhe cilat duhet të ecin me kujdes sipas Brankos

3 SHENJAT MË ME FAT TË JAVËS

1. Shigjetari

Qielli është si një festë për ty, Shigjetar! Hëna të mbush me gëzim, gjallëri dhe dëshirë për të jetuar çdo ditë si një aventurë të re. Je i favorizuar për takime, ide kreative dhe projekte të reja – sidomos të enjten dhe të premten. Edhe dashuria ndriçon me energji të re, dhe ndoshta, një njohje nga e kaluara mund të rikthehet me një buzëqeshje të papritur. Fundjava është aventurore, emocionuese, perfekte për të hapur dritaret e shpirtit.

2. Luani

Ti je në qendër të skenës, Luani! Me Marsin dhe Venusin që të japin karizëm dhe energji, do ndihesh si protagonist i një shfaqjeje që e shkruan vetë. Dashuria është e zjarrtë – mund të lindin pasione të reja ose të rizgjohet një ndjenjë e harruar. Në punë, priten lavdërime apo mundësi që do të të rrisin nivelin. E enjtja është dita jote fatlume – vepro me guxim!

3. Peshorja

Një javë elegante dhe harmonike për ty, Peshore. Hëna e Re të ndihmon të bësh zgjedhje që të çlirojnë emocionalisht dhe të sjellin më shumë ekuilibër në jetën tënde. Marrëdhëniet mund të thellohen dhe vendimet e marra me zemër do të shpërblehen. Fundjava është perfekte për relaks me miqtë, shëtitje në natyrë apo për të rigjetur bukurinë në gjërat e thjeshta.

—

3 SHENJAT QË DUHET TË ECIN ME KUJDES KËTË JAVË

1. Akrepi

Yjet të sfidojnë këtë javë, Akrep. Ditët e para sjellin tensione në ndjenja dhe ndoshta një trishtim që vjen si valë e brendshme. Por nga e mërkura e tutje, forca jote e brendshme do të rilindë. Rri i përqendruar dhe mos u dorëzo – sfidat janë aty për të të forcuar.

2. Bricjapi

Një javë që kërkon durim dhe përkujdesje. Saturni të mbush me një ndjenjë përgjegjësie të thellë, por mund të ndihesh i lodhur dhe emocionalisht i tërhequr. Kujdes me debatet në dashuri në fillim të javës dhe mos u ngut në vendime në punë. Rikonfiguro veten dhe merr frymë thellë.

3. Peshqit

Poezi, ndjeshmëri… por edhe pak iluzion. Peshk i ëmbël, këtë javë duhet të qëndrosh me këmbë në tokë. Mos idealizo ata që s’e meritojnë dhe mbro veten nga zhgënjimet emocionale. Ëndrrat janë të thella – por kujdes që të mos të mbulojnë realitetin.

Horoskopi i plotë javor nga Branko: Yjet nga 14 deri më 20 Prill 2025 për të 12 shenjat