Horoskopi i Paolo Fox për sot, e mërkurë 2 Prill 2025

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju:

Pasqyra e sotme astrologjike e Mërkurë 2 Prill 2025 për secilën shenjë të zodiakut.

Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin, në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Ky është një moment jashtëzakonisht i favorshëm për të lindurit e kësaj shenje, sidomos për ata që kanë një projekt për të zhvilluar. Edhe pse aktualisht Mërkuri dhe Afërdita nuk ndodhen në shenjën tuaj, të dy planetët do të rikthehen së shpejti me ndikim pozitiv: Mërkuri në gjysmën e dytë të prillit dhe Afërdita duke filluar nga maji. Kjo do t’ju japë hapësirë për të eksploruar ide të reja dhe për të thelluar projektet ekzistuese. Sidomos ndikimi pasionant i Hënës sot dhe nesër do të zgjojë zemrat që kanë qenë të mbushura me ankth e shqetësime. Nëse ka probleme në dashuri, është mirë të flisni tani, sepse të premten dhe të shtunën mund të lindin ndërlikime të reja. Yjet janë në anën e atyre që janë gati të angazhohen seriozisht, dhe Dashi dallon si një nga shenjat më energjike të zodiakut. Përdoreni këtë periudhë për të ndjekur ëndrrat dhe për të forcuar marrëdhëniet.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Kjo periudhë sjell mundësi të reja dhe kontrata në horizont, duke treguar një hapje më të madhe krahasuar me të kaluarën. Ka çështje të pazgjidhura që datojnë nga viti i kaluar dhe që tani kërkojnë zgjidhje. Mund të ketë nevojë për ndryshime të mëdha në grupin ku punoni ose në rolin tuaj. Nëse punoni me publikun, ka gjasa të keni ndjerë një përmirësim në marrëdhëniet dhe në mundësitë e rritjes – një shenjë pozitive për zgjerim. Me Mërkurin dhe Afërditën aktive, ka edhe mundësi për lidhje të reja romantike. Por kujdes: planetët në retrogradë mund të sjellin në sipërfaqe ndjenja të vjetra, zhgënjime apo konflikte të pazgjidhura, të cilat mund të ndikojnë negativisht tek emocionet e reja. Prandaj është e rëndësishme të liroheni nga e shkuara në mënyrë të lehtë dhe pa drama, për të përfituar maksimalisht nga kjo periudhë premtuese.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Hëna ndodhet në shenjën tuaj, duke ju dhënë energji dhe vendosmëri të re. Ky është një moment i mirë për të kapërcyer pamjen e jashtme të situatave dhe për të përballuar pengesat reale të përditshmërisë. Megjithatë, Mërkuri dhe Afërdita ndodhen në një pozicion të vështirë dhe kjo ndikon në marrëdhëniet dhe në idetë tuaja. Mund të ndiheni të pasigurt rreth projekteve apo ndjenjave. Përqendrohuni tek çështjet e punës, sepse aktualisht ato janë prioritet. Do të hasni situata ku mungojnë siguria dhe qartësia, gjë që mund të sjellë frustrim. Mos u dorëzoni – ruani qetësinë dhe durimin. Edhe pse jeta në çift nuk është në kulmin e vet, është e rëndësishme të mos e lini pas dore. Kujdes ndaj martesave ose bashkëjetesave – kërkojnë vëmendje të veçantë dhe përkushtim për të shmangur tensionet.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Po fillon një fazë e re e kërkimit të dashurisë dhe e dëshirës për konfirmim emocional. Pas një muaji mars të rëndë, ku shumë çifte përjetuan kriza apo ndarje, tani ndjeni nevojën për qetësi dhe stabilitet. Afërdita në aspekt të favorshëm (trigone) ju nxit të merrni vendime më të pjekura në marrëdhënie. Nga njëra anë, keni dëshirë për të rikuperuar lidhjet apo për të njohur njerëz të rinj; nga ana tjetër, ekziston frika e përsëritjes së gabimeve të së kaluarës. Kërkoni përvoja që prekin edhe mendjen edhe trupin. Aktivitetet që ju stimulojnë emocionalisht dhe fizikisht do t’ju ndihmojnë të ndiheni më mirë dhe të forconi marrëdhëniet. Një moment i mirë për introspeksion dhe rindërtim. Një ngjarje e madhe është në horizont: Jupiteri do të hyjë në shenjën tuaj në gjysmën e dytë të vitit, duke sjellë mundësi për sukses profesional.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Këto janë ditë aktive dhe premtuese për ju. Hëna do të jetë në shenjën tuaj të dielën dhe të hënën, duke sjellë një mundësi të mirë për të rregulluar raportet emocionale dhe për të menaxhuar marrëdhëniet profesionale. Sot është dita ideale për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale dhe për të bërë përmirësime ku është e nevojshme. Mërkuri ju fton të tregoni kujdes me financat. Janë të mundshme disa shpenzime të papritura, ndaj është e këshillueshme të kurseni. Rishikoni problemet e hapura nga e kaluara dhe gjeni mënyra për t’i zgjidhur. Fokusi profesional është kryesor – veçanërisht për ata që janë pranë diplomimit ose kërkojnë të nisin një rrugë të re në karrierë. Sot dhe nesër, me një Hënë aktive, mund të merrni lajme të mira, ftesa apo mundësi të reja.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Sot dhe nesër janë ditë që sjellin një periudhë reflektimi të thellë dhe të rëndësishëm për dashurinë, falë Hënës së favorshme. Kjo fazë astrologjike ofron një mundësi unike për të eksploruar ndjenjat në mënyrë më konkrete dhe optimiste. Afërdita nuk është më në kundërshtim, siç ishte muajin e kaluar, duke hapur rrugën për emocione më të qeta dhe më pozitive. Ky kalim planetar mund të sjellë kujtime të marrëdhënieve të kaluara, ose nevojën për sqarime me ish-partnerë, sidomos nëse ka fëmijë në mes. Këto reflektime janë të natyrshme dhe mund të jenë të dobishme për rritje personale. Tani e shikon dashurinë me një sy të ri dhe kjo është një shenjë e madhe e pjekurisë. Edhe zhgënjimet e mëparshme kanë ndikuar në formësimin tënd si individ, por duket se ke dalë më i fortë prej tyre. Po jeton një periudhë të qëndrueshme dhe të pjekur, ku përqendrimi duket se shkon më shumë drejt karrierës. Ky ekuilibër midis ndjenjave dhe ambicieve është shumë pozitiv. Përdore këtë kohë për të reflektuar dhe për të planifikuar hapat e ardhshëm si në dashuri, ashtu edhe në punë.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Ditët në vijim, sidomos e mërkura dhe e enjtja, kërkojnë kujdes të veçantë në menaxhimin e shpenzimeve. Mund të ketë dalje të paparashikuara parash, ndaj këshillohet maturi financiare. Në aspektin emocional, qielli duket se favorizon madje edhe rikthimet e dashurisë. Yjet sugjerojnë mundësinë për t’u afruar sërish me persona nga e kaluara, veçanërisht në planin romantik. Tashmë me Hënën në një pozicion të mirë, ndiheni emocionalisht më të balancuar, një gjendje që mund të shfrytëzoni për të përforcuar lidhje ekzistuese ose për të ringjallur ato që ishin zbehur. Fundjava – sidomos e premtja dhe e shtuna – sjell një energji edhe më pasionante. Me Marsin në një aspekt të favorshëm, Akrepi del si një nga shenjat më vendimtare edhe në fushën profesionale. Është një moment ideal për ata që kanë grumbulluar përvojë dhe janë gati të marrin nisma. Nëse ka situata të padrejta ose të pakënaqshme, është koha të ngresh zërin dhe të kërkosh atë që të takon.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Rikthehet një tension për shkak të pozicionimit kundërshtar të Mërkurit dhe Afërditës. Kjo tregon se ka situata të brishta në jetën tënde që kërkojnë vëmendje dhe zgjidhje. Zgjidhjet do të vijnë me kalimin e muajve, por tani duhet ruajtur durimi dhe qetësia. Në fushën e studimeve apo angazhimeve të tjera, gjërat mund të mos ecin siç do doje. Ka nga ata që po mendojnë të ndërrojnë drejtim apo të braktisin një projekt që nuk solli rezultate. Edhe pse je optimist dhe shpesh frymëzohesh nga ide për liri, udhëtime apo përvoja të reja, është e rëndësishme të jesh realist: në sferën profesionale ka ende paqartësi, sidomos nëse një projekt nuk po funksionon. Në këto kushte, është e vështirë të çlirosh mendjen dhe të gjesh aktivitete që të sjellin kënaqësi. Sidoqoftë, është një periudhë ku vullneti dhe këmbëngulja do të sjellin rezultate pozitive.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Po përballesh me një lodhje të veçantë që e ke grumbulluar prej kohësh. Sot dhe nesër janë ditë ku duhet të angazhohesh seriozisht, pasi e premtja dhe e shtuna do të jenë më të vështira dhe të mbushura me përgjegjësi. Marsi është në opozitë, çka sjell tension të madh, shpesh të shkaktuar nga të tjerët. Mund të përballesh me sfida apo provokime që kërkojnë durim dhe menaxhim të kujdesshëm. Edhe pse zakonisht je i gatshëm të ndihmosh të tjerët, ndoshta po ndien mungesë mirënjohjeje në kthim. Në dashuri, marrëdhëniet që janë ndërprerë muajin e kaluar kanë një mundësi për t’u rilidhur, por kjo kërkon një dozë të madhe bujari nga ana jote. Bricjapët rrallë kthehen pas në vendime, por në disa raste mund të vlejë të rishikosh qëndrimet e tua. Hapja ndaj dialogut mund të sjellë më shumë paqe dhe stabilitet.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Sot dhe nesër janë ditë shumë të favorshme për të lindurit në Ujor. Në veçanti, dashuria merr rëndësi të veçantë. Ata që kanë nisur një histori të re apo ndjejnë nevojën për një lidhje të fortë, mund të ndiejnë shtysën për të bashkëjetuar apo për t’u martuar. Është një moment i mirë për të ndërmarrë vendime të guximshme, me mundësi konkrete për të realizuar diçka të madhe deri në qershor. Në punë, trego kujdes me menaxhimin e parave. Edhe pse je i vlerësuar për idetë dhe zgjidhjet kreative, duhet të jesh vigjilent ndaj pengesave apo konkurrencës jo të ndershme. Mos lejo që provokimet e vogla të të shpërqendrojnë – ti e di që je më lart se kaq. Gjithashtu, në ditët në vijim mund të vijnë mesazhe ose biseda që forcojnë ndjenjat. Shfrytëzo këtë fazë për të folur hapur dhe për të ndërtuar lidhje më të forta.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Kjo periudhë për Peshqit ndriçohet nga prania e Mërkurit dhe Afërditës në shenjë, që sjellin reflektim dhe rritje personale. Edhe pse është thelbësore të shikosh përpara, analizimi i së shkuarës mund të ndihmojë për të mos përsëritur gabimet. Ky është momenti për të vlerësuar çfarë ke arritur gjatë muajve të fundit dhe për të parë përparimin në motivim dhe projekte. Qielli është i favorshëm për të nisur ide dhe nisma të reja, veçanërisht për të rinjtë që duan të dallohen. Fantazia dhe optimizmi yt do të të ndihmojnë të arrish objektiva të mëdha. Megjithatë, duhet pasur parasysh që disa marrëveshje apo kontrata të lidhura para majit ose qershorit mund të mos përfundojnë siç shpresoje. Megjithatë, ke marrë sinjale pozitive që janë inkurajuese – dhe kjo është një shenjë e mirë. /noa.al