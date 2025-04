Si po armatoset Ballkani! Greqia 25 miliardë euro për mbrojtjen

Athinë- Greqia po armatoset. Sipas një vendimi qeveritar, shteti grek do të shpenzojë 25 miliardë euro për pajisjet e mbrojtjes gjatë 12 viteve të ardhshme. Plani sipas qeverisë greke kërkon të përforcojë aftësitë ushtarake të vendit dhe të nxisë industrinë e saj vendase. Plani i ri afatgjatë është i pari i këtij lloji për vendin dhe vjen ndërsa kombet në të gjithë Europën po kërkojnë të rrisin shpenzimet ushtarake përballë agresionit të vazhdueshëm të Rusisë në Ukrainë dhe një tërheqjeje të sigurisë së SHBA-së në kontinent.

"Greqia mund të jetë e vogël në përmasa, por rëndësia e saj gjeopolitike është e madhe," u tha të mërkurën ligjvënësve kryeministri Kyriakos Mitsotakis. Më tej ai shtoi se, “Ministri i Mbrojtjes e di se ka 25 miliardë euro në dispozicion për kohëzgjatjen e programit. Ai tani do të duhet të prioritizojë dhe të bëjë zgjedhjet që janë kritike dhe të nevojshme, theksoi Mitsotakis.

Ndryshe nga shumë homologë të BE-së, Greqia nuk është e panjohur në politikat e shpenzimeve qeveritare. Ajo ka qenë historikisht një nga anëtarët e NATO-s me shpenzimet më të larta të mbrojtjes si pjesë e prodhimit të saj ekonomik, duke tejkaluar rregullisht objektivin prej 2% të PBB-së së aleancës edhe në kulmin e problemeve të saj financiare.

Kjo vjen kryesisht për shkak të rivalitetit të saj të gjatë me Turqinë fqinje, një burim tensionesh të përhershme që i ka detyruar të dy vendet të mbajnë aftësi të forta parandaluese. Gjatë pesë viteve të fundit, Greqia e bëri këtë duke blerë 24 avionë luftarakë dhe fregata Rafale nga Franca dhe duke porositur deri në 40 avionë gjuajtës F-35 nga SHBA.

Tani, me Evropën e përqendruar në lehtësimin e investimeve më të mëdha në mbrojtje, duke përfshirë një hapësirë më të madhe fiskale, Greqia kërkon të vendosë një rrugë të qartë për vitet në vijim.

Strategjia parashikon gjithashtu integrimin e teknologjive të reja të mbrojtjes në aftësitë e Greqisë për të llogaritur natyrën në ndryshim të luftës. Kjo përfshin më shumë mjete ajrore pa pilot, sisteme drone dhe anti-drone, përdorimin e AI si dhe metodat e sigurisë kibernetike, tha kryeministri.

Të dielën Mitsotakis udhëtoi për në Izrael për t’u takuar me homologun e tij izraelit Benjamin Netanyahu, si dhe me zyrtarë nga ministria e mbrojtjes e vendit dhe drejtues të lartë nga sektori i tij ushtarak. Lideri grek diskutoi mundësinë e zgjerimit të bashkëpunimit me ta, duke vënë theksin tek inovacioni dhe aftësitë teknologjike.