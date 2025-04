Video nga skandali. Pas heqjes së simboleve nga Kongresi i UEFA, disa tifozë serbë djegin flamurin e Kosovës

SERBI- Një skandal tjetër është shënuar në Serbi, pas heqjes së flamurit të Kosovës në vendin ku do të zhvillohej kongresi i 49-të UEFA-s të mbajtur në Beograd. Në një video në rrjetet sociale, tifozët e skuadrës serbe, Crvena Zvezdës, të njohur me emrin “Delije” shihen duke djegur flamurin e Kosovës para sallës së kongresit të UEFA-s.

Lidhur me vendosjen fillimisht të flamurit të Kosovës në vendin ku do të mbahej kongresi dhe më pas heqjen e tij, Federata e Futbollit e Serbisë, u kërkoi falje gjithë qytetarëve serbë, siç tha për “lëshimin” e bërë të mërkurën mbrëma. Ndërsa, përmes një deklarate publike, i siguroi qytetarët serbë se i ka hequr simbolet e Kosovës nga Kongresi i UEFA-s. Me këto akte, Serbia vazhdon të mohojë dhe të pretendojë të kundërtën e faktit se Kosova është Republikë e Pavarur prej 17 vitesh.