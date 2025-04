Shkoi në shtëpinë e tij për ti kthyer rrobat pas ndarjes, filipinasi rrëfehet para hetuesve pse e vrau Ilaria Sulën

Mëngjesin e sotëm është marrë në pyetje Mark Anthony Samson, i riu që vrau ish të dashurën e tij shqiptare, Ilaria Sula. 23-vjeçari tha se e goditi me thikë për shkak të ‘xhelozisë’.

Kështu i ka thënë filipinasi hetuesit në Romë, i cili mëngjesin e sotëm e ka marrë në pyetje në lidhje me vrasjen e 22-vjeçares.

“Kam vepruar me shtysë”, tha i riu, duke konfirmuar edhe një herë se ishte ai që vrau Ilarinë, por mohoi ta kishte bërë këtë me paramendim. Sipas deklaratës së Samsonit, krimi ndodhi mëngjesin e 26 marsit. Të dy së ??fundmi i kishin dhënë fund lidhjes së tyre, vajza kishte shkuar në shtëpinë e tij për t’i kthyer disa rroba dhe më pas kishte qëndruar të flinte pasi ishte tepër vonë për t’u kthyer me transport publik. Në mëngjes ai e vrau. Gjykatësi konfirmoi arrestimin e djalit, i cili ndodhet në burgun Regina Coeli.

Hetimet e Policisë së Shtetit vijojnë ende. Në makinën e përdorur nga djali për të lëvizur trupin e 22-vjeçares nuk janë gjetur gjurmë gjaku. Sipas asaj që doli nga hetimet, Samson e mbështolli trupin në një qese të zezë dhe më pas e vendosi brenda një karroce, e cila më pas u ngarkua në makinë. Gjurmët e gjakut u gjetën në banesën e rrugës Homs 8, veçanërisht në dhomën e djalit, ku ndodhi vrasja. E reja u vra me tre plagë me thikë në fyt, nga ajo që doli gjatë autopsisë, ajo u përpoq të mbrohej.

Trupi i pajetë i Ilaria Sulës ka qëndruar për disa orë në banesë, ku kanë qenë të pranishëm edhe prindërit e saj. Nëna dhe babai i Mark Samsonit deklaruan se ata nuk e dinin se asgjë kishte ndodhur. Pozicioni i tyre po shqyrtohet nga prokuroria, për momentin nuk janë nën hetim.

Ilaria Sula u vra mëngjesin e 26 marsit, të nesërmen e zhdukjes së saj. Shokët e dhomës, duke mos parë kthimin e saj, u shqetësuan dhe menjëherë filluan ta kërkojnë, duke shpërndarë thirrje në rrjetet sociale dhe duke mbushur qytetin me fletushka. Vrasësi, ndërkohë, tentoi të manipulonte kërkimet. Për ata që kërkuan informacion, ai u tha se ishte në kontakt me policinë dhe do të jepte informacionet që kishte, shkoi në shtëpitë e shokëve të dhomës dhe bëri sikur ishte i shqetësuar për Sulën.

Ai përqafoi babanë e vajzës, të cilin e takoi në komisariat, duke i thënë se i vinte sinqerisht keq. Ai gjithashtu ka postuar një histori në Instagram duke pretenduar të jetë vajza, të cilën asnjë nga miqtë e saj nuk e besoi. Një plan i qartë, i cili megjithatë arriti të vononte pak arrestimin. Policia, tashmë kishte vënë në vëzhgim telefonin e tij. Kur panë se sinjali GPS i vajzës tregonte shtëpinë e Samsonit, hynë brenda dhe e arrestuan.