Horoskopi ditor i Paolo Fox – e shtunë 5 Prill 2025: Emocione, vendime të vështira dhe rikthim energjie për shumë shenja

E shtuna sjell një përzierje emocionesh dhe ngjarjesh për të gjitha shenjat. Disa përballen me tensione të brendshme apo grindje të vogla që kërkojnë maturi dhe vetëkontroll, ndërsa të tjerë përjetojnë rikthimin e forcës, lidhje të reja dhe hapje drejt mundësive emocionuese.

Pozicionet e Hënës dhe të Venusit luajnë një rol kyç në aspektin emocional dhe në marrëdhëniet personale.

Le të shohim se çfarë kanë rezervuar yjet për çdo shenjë:

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Është thelbësore që sot të tregosh kujdes ndaj provokimeve. Do të ndodhesh në një situatë ku tensionet dalin në sipërfaqe dhe, nëse ndihesh i pakënaqur, mund të bëhesh vetë nxitësi i polemikave. Që dje ke ndjerë se gjërat nuk po shkonin siç duhet, dhe kjo ka ushqyer dëshirën tënde për të ndjekur bindjet e tua me çdo kusht. Mund të ndihesh i zhgënjyer nga kritika të padrejta të marrë kohët e fundit. Megjithatë, qartësia dhe impulsiviteti yt janë tipare që të lejojnë të përballesh me vendosmëri. Edhe pse do të përballesh me opinione kundërshtuese, je i vendosur të ndjekësh rrugën tënde – por ki parasysh se kjo mund të sjellë kritika të mëtejshme. Sot është e rëndësishme të rigjesh qetësinë. Nëse nuk e kontrollon reagimin, rrezikon të arrish mbrëmjen i rraskapitur, sidomos në marrëdhëniet me kolegët, fëmijët apo partnerin. Nevojitet më shumë durim dhe mirëkuptim në dashuri dhe familje.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Sot të jepet një mundësi e veçantë për të treguar aftësitë e tua dhe për t’u përballur me ndryshimet që ke përjetuar këto vitet e fundit. Është e rëndësishme të pranosh se ndryshimet janë pjesë e rrugës së jetës, dhe ndonëse shpesh vijnë pa dëshirë, ato sjellin mundësi të reja. Sot është dita për të treguar butësi dhe bujari, sidomos në dashuri dhe në marrëdhëniet në punë. Nëse ka tensione apo keqkuptime, është momenti për t’i zgjidhur me dialog. Përfito nga kjo e shtunë për të sqaruar gjërat, sepse nesër Hëna në pozicion të kundërt mund të sjellë përplasje më të forta. Gjithçka mund të duket e trazuar, por ecja përpara me qetësi do të bëjë diferencën. Po ashtu, mund të ndjesh lehtësim nga një barrë – sidomos nëse je larguar nga një situatë që nuk po të sillte më vlerë. Disa njerëz do të kuptojnë se sa të vlefshëm ke qenë pikërisht kur nuk do të të kenë më pranë.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Situata duket e mbushur me tensione dhe sfida, si në aspektin profesional ashtu edhe në atë sentimental. Është një periudhë eksperimentimi dhe reflektimi. Ditët e fundit je ndjerë i lodhur, veçanërisht nëse ndjen se po mbart përgjegjësi i vetëm. Mund të kesh fjalë me partnerin për shkak të ndjesisë se nuk të mbështet siç duhet. Kujto se natyra jote hiperaktive dhe dëshira për të bërë gjithçka me ritëm të shpejtë nuk është e lehtë për të tjerët. Prandaj, është thelbësore të ruash qetësinë dhe të mos e acarosh më tej marrëdhënien. Kritikat dhe provokimet mund ta përkeqësojnë situatën – prandaj është më mirë të reflektosh para se të flasësh. Komunikimi i hapur dhe i sinqertë është çelësi për të kapërcyer këtë periudhë komplekse. Jepi vetes dhe të tjerëve hapësirë për mirëkuptim.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Pozicioni i ri i Venusit është mjaft i favorshëm dhe sjell mundësi të veçanta, sidomos për ata që duan të rikthejnë një dashuri nga e kaluara. Kjo energji të ndihmon të shfaqësh më shumë butësi dhe afeksion. Sjellja jote ndaj miqve dhe personave të dashur ka ndryshuar ndjeshëm në krahasim me muajin e kaluar. Tani vepron me më shumë mbrojtje dhe ngrohtësi, gjë që forcon lidhjet dhe krijon një ambient më intim. Kjo e shtunë sjell një Hënë të veçantë që të ndihmon të çlirohesh nga tensionet dhe emocionet e vjetra. Është momenti ideal për të përmirësuar marrëdhëniet dhe për të kuptuar qartë çfarë kërkon nga një lidhje. Venusi të jep forcën për të marrë vendime të mëdha. Reflekto me qetësi për atë që dëshiron në të ardhmen dhe vepro sipas asaj që ndien.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Pozicioni i Diellit dhe Jupiterit të sjell një energji të re pozitive. Ky është një moment rimëkëmbjeje dhe rilindjeje për Luanët që kanë kaluar periudha të vështira. Sidomos në aspektin psikofizik, po rifiton forcën për të përballuar sfidat e përditshme. Në dashuri, single-t ose ata që sapo kanë kaluar një ndarje duhet t’i besojnë më shumë vetes. Tani është më e lehtë të rikthesh vetëbesimin dhe të hapesh ndaj dashurisë së re. Dita më premtuese do të jetë e diela, kur Hëna hyn në shenjën tënde, duke sjellë mundësi për takime dhe përvoja të këndshme. Shfrytëzo këtë periudhë për të ndërtuar marrëdhënie më të thella dhe për të ndjerë sërish gëzim.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Venusi në aspekt të pafavorshëm sjell tensione në marrëdhënie dhe mund të nxisë grindje apo mospërputhje. Ky është një muaj që filloi me dyshime dhe vazhdon të jetë pak i ngarkuar emocionalisht. Disa shqetësime të fillimit të muajit kanë lënë pas një ndjenjë lodhjeje. Marrëdhëniet në çift mund të përballen me keqkuptime apo distancim. Nëse ka mirëkuptim dhe bashkëpunim, gjithçka mund të rregullohet – por do të kërkojë durim. Është e rëndësishme të shprehësh ndjenjat me sinqeritet dhe të dëgjosh edhe pikëpamjen e tjetrit. Edhe nëse nuk është periudha më e lehtë, mund të sjellë rritje dhe përmirësim të lidhjes nëse punohet për të.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Po kalon një periudhë të karakterizuar nga tensione emocionale. Hëna ndikon fort në ndjeshmërinë tënde dhe mund të shprehësh mendime ose ndjenja që në një ditë tjetër nuk do i kishe konsideruar serioze. Kujdes me reagimet e tepruara – jo çdo mendim meriton të të lodhë. Në dashuri, nëse je në një situatë të paqartë apo të distancuar, mos merr vendime të nxituara. Ruaj qetësinë dhe mos e merr çdo mosmarrëveshje personale. Nëse je ndarë, pyet veten: a do të rikthehesh vërtet, apo thjesht po ndjek nostalgjinë? Ndërkohë, në fushën profesionale apo në studime mund të lëvizësh më me qetësi. Rregullo ekuilibrin tënd të brendshëm për të përballuar sfidat që ke përpara.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Hëna në aspekt të favorshëm sjell qartësi dhe aftësi për të ndikuar pozitivisht në marrëdhënie. Fjalët e tua dëgjohen dhe tërheqin vëmendje – në punë apo në dashuri, kjo është një ditë që të favorizon. Mund të kesh mundësi për lidhje të reja të rëndësishme, edhe ndjenja të forta mund të lindin nga takime të reja. Nëse ndonjë histori nuk po funksionon, do të kesh forcën për të vendosur drejt. Do jesh ti që vendos, ndaj bëje me sinqeritet. Një periudhë e mirë për të folur hapur, për të ndërtuar projekte dhe për të marrë konfirmime deri në qershor.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

E kaluara e afërt ka qenë e lodhshme – që nga shkurti ndoshta ke ndjerë një bllokim emocional apo profesional. Ke ndjerë shpesh dëshirën për t’u larguar nga gjithçka. Sot ka sinjale të vogla përmirësimi, Hëna nuk është më kundër. Nëse ke pasur tensione me shefin, partnerin apo familjen, qëndro larg përplasjes direkte. Mos i tejzmadho gjërat. E diela pritet të sjellë dialog të frytshëm. Mendja jote ka nevojë për dritë e pozitivitet – qesh më shumë, krijo distancë nga dramat.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Presioni profesional është i lartë dhe po ndikon në mirëqenien tënde. Ke shumë përgjegjësi dhe shpesh ndihesh i pakënaqur nëse gjërat nuk ecin sipas planit. Prirja jote për të prerë kontaktet kur nuk ka vendim, vjen nga zhgënjimi që të shkakton pasiviteti i të tjerëve. Në këto ditë do të ndjesh më pak tolerancë ndaj njerëzve që të vonojnë. Rekomandohet të jesh i qartë, por jo i mbyllur. Përgatitu që nga qershori të marrësh vendime madhore. Shkruaj pro dhe kundër, strukturo mendimet, dhe do e shohësh situatën më qartë.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Ky fundjavë mund të sjellë ndjesi të veçanta dhe emocione të reja, sidomos në dashuri. Dita e diel është shumë premtuese, por edhe e shtuna mund të jetë e mirë nëse shmang polemikat. Mos lejo që njerëz të tjerë të ndikojnë mbi vendimet e tua. Nervozizmi rritet kur ndihesh i kufizuar – një ndjesi e zakonshme për Ujorët. Mund të përjetosh një ndjesi të thellë ndaj dikujt që e ke njohur kohët e fundit, edhe nëse është thjesht një miqësi. Ujori dashurohet shpesh me mendjen e një personi – jo thjesht me pamjen. Rri pranë atyre që të frymëzojnë dhe të nxisin krijimtarinë.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Venusi ndikon fuqishëm në jetën tënde emocionale – edhe tensionet që ke pasur ditët e fundit gjejnë zgjidhje. Ke rol ndërmjetësues në shumë situata, sidomos në punë dhe familje, dhe kjo kërkon diplomaci dhe durim. Kjo është një ditë për të shuar konfliktet dhe për të rigjetur qetësinë. Po rritesh emocionalisht dhe socialisht, dhe kjo do të të ndihmojë në marrëveshje apo bisedime. Jupiteri nuk të ndihmon ende deri në mes të qershorit, por që tani mund të ndërtosh bazën për të ardhmen. Kujdes me projektet e reja – trajtoi me kujdes dhe hap mendjen për të mësuar. Prit një mundësi prestigjioze në punë. /noa.al