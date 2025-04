Gjesti-Jozit: Loredana ka qejf të rrijë me mua!

Jozi ka diskutuar me Gjestin ditën e sotme dhe i ka shprehur se:

Je kategori për Gertën, jeni njësoj.

Gjesti:

Loredana më ka thënë që ‘më pëlqen energjia jote që kur ka dalë Jozi’. Këto janë fjalët e gruas tënde. Ajo asgjë nuk të jep ty, mua kjo më jep gjithçka. Kjo nuk bëhet me kundërshtarin. Kam qejf të rri me ty më tha. E pate ndjekur njëherë ti kur e pe që donte me pi diçka me mua. Ti vet ja ke thënë, nuk ke besim te gruaja jote. I ke thënë që ke diçka më thellë më Gjestin, ti nuk mundesh të mbledhësh dot as gruan tënde.

Jozi

Po ty ta kanë marrë para fytyrës.

Gjesti:

Vetëm fjalë ke ti, as një nuk mundesh me mbajt, po të shkon te tjetri.