Italia/ Grevë 48 orëshe në të gjithë vendin, frikë për trazira dhe kaos

Italia futet në grevë, ndalesa 48-orëshe është zyrtare: shkollat ​​dhe puna ndalojnë në të gjithë vendin. Priten ndërprerje në sektorët e tjerë.

Në ditët në vijim pritet një ndryshim i papritur në jetën e përditshme të miliona italianëve. Një vendim i paralajmëruar prej disa kohësh është gati të bëhet realitet konkret që do të përfshijë çdo cep të vendit.

Pasojat do të ndihen jo vetëm në qytetet e mëdha, por edhe në qytetet e vogla, duke i bërë të ndërlikuara udhëtimet dhe aktivitetet e punës .

E gjithë makina organizative e gjen veten duke u përballur me një ngjarje të jashtëzakonshme që premton të paralizojë më shumë se një sektor kyç. Me rritjen e shqetësimit mes qytetarëve dhe bizneseve, vëmendja përqendrohet në të kuptuarit se si të përgatitemi për të kufizuar shqetësimin. Trazirat në fakt mund të kenë gjithashtu efekte serioze në menaxhimin e shërbimeve thelbësore.

Mes hipotezave, frikës dhe konfirmimeve fillestare, dalin detaje që ndezin debatin publik. Shumë po pyesin se cilat kategori do të përfshihen dhe cilat shërbime mund të garantohen, megjithëse në një formë të reduktuar. Ndërkohë paralajmërimet dhe rekomandimet po shumëfishohen për ata që do të duhet të udhëtojnë apo punojnë në ditët e planifikuara për nismën.

Sektori hekurudhor në grevë kombëtare

Nëse deri pak orë më parë qarkullonin vetëm thashetheme, tashmë kanë mbërritur konfirmimet zyrtare. Ndalesa do të jetë e gjerë dhe do të prekë njëkohësisht shkollat, zyrat dhe transportin. Sipas Fanpage, ky është një nga momentet më të mprehta të protestës në muajt e fundit.

Sindikata bazë USB Lavoro Privato ka thirrur një grevë në sektorin hekurudhor për 11 dhe 12 prill . Mobilizimi do të përfshijë të gjithë sektorin, si për transportin e udhëtarëve ashtu edhe për transportin e mallrave me hekurudhë. Mbyllja do të fillojë në orën 03:00 të së premtes 11 prill dhe do të përfundojë në orën 02:00 të së shtunës më 12 prill , me pasoja të përhapura për të gjithë sistemin hekurudhor kombëtar.

Shërbime të garantuara dhe shqetësime të mundshme

Greva përhapet edhe në kategori të tjera falë aderimit të sindikatës Orsa , e cila thirri një grevë në të njëjtën kohë për stafin e Trenitalia që vepron në Piemonte dhe Valle d’Aosta. Në të njëjtën kohë, nga mesnata e 11 prillit deri në orën 23:59 të së njëjtës ditë, do të zhvillohet edhe një grevë e përgjithshme në sektorin publik dhe privat të shpallur nga Si Cobas. Gjatë protestës, Trenitalia do të garantojë vetëm shërbimet minimale thelbësore , siç kërkohet nga legjislacioni aktual.

Trenat tashmë në tranzit në fillim të grevës do të mund të arrijnë destinacionin e tyre përfundimtar vetëm nëse planifikohen të nisen brenda një ore nga fillimi i grevës. Përndryshe, trenat mund të ndalojnë në stacionet e mëparshme. Megjithatë, do të sigurohen disa lidhje në distanca të gjata që konsiderohen thelbësore. Qytetarët këshillohen të informohen paraprakisht për oraret dhe itineraret e disponueshme për të minimizuar shqetësimet.