Horoskopi ditor nga Susan Miller, e martë 1 prill 2025

Horoskopi i Susan Miller për 1 Prill 2025 – Çfarë sjell kjo ditë për 12 shenjat?

E marta e 1 Prillit sjell më shumë sesa thjesht shaka. Kjo ditë vjen me një atmosferë të veçantë astrologjike, pasi Neptuni – planeti i ëndrrave, ndjeshmërisë dhe iluzioneve – ka ndryshuar pozicion dhe po ndikon drejtpërdrejt në mënyrën se si ndiejmë, mendojmë dhe veprojmë.

Kjo do të thotë më shumë krijimtari për disa, më shumë ndjeshmëri për të tjerët dhe… pak mjegull në gjykim për disa shenja.

Susan Miller sjell një analizë të detajuar për çdo shenjë – nga dashuria dhe humori, te intuita, lidhjet dhe zgjedhjet profesionale.

Lexo më poshtë për të zbuluar si ndikojnë yjet te ti këtë 1 Prill, në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Një perspektivë e re për jetën mund të të shfaqet këtë të martë. Neptuni, planeti i ëndrrave, magjisë dhe iluzioneve, hyri në shenjën tënde të dielën. Kjo është një lajm i mrekullueshëm nëse je person artistik ose përdor imagjinatën në punë. Mund të fitosh qartësi për të vizualizuar çfarë dëshiron nga jeta. Neptuni ndihmon në shpërbërjen e kufizimeve dhe hap dyer drejt përvojave që mund të të formësojnë jetën në mënyra të reja. Me krijimtarinë në krah sot, askush nuk do të bëjë shaka më të mira për 1 Prillin se ti.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Një këndvështrim i ri për jetën mund të të ndriçojë sot. Neptuni, planeti i ëndrrave, magjisë dhe iluzioneve, hyri në Dashin të dielën. Kjo është një lajm fantastik për ty nëse je krijues ose përdor imagjinatën në punë. Mund të përfitosh aftësinë për të parë qartë se çfarë dëshiron nga jeta. Neptuni të ndihmon të kapërcesh kufizimet dhe të hysh në përvoja të reja që mund të ndryshojnë botën tënde. Me krijimtarinë në kulm, askush nuk do të të thotë jo për një shaka brilante sot.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Këtë ditë të parë të prillit mund të ndihesh veçanërisht afër miqve të tu. Neptuni të vendos në humor për të shijuar shoqërinë, ndoshta edhe me një shaka qesharake për 1 Prill. Neptuni është futur në sferën tënde shoqërore, duke nxitur ngrohtësi në marrëdhënie me njerëzit që të rrethojnë. Me ndjeshmëri të shtuar, lidhjet emocionale mund të ndihen gati hyjnore. Dikush mund të të mashtrojë lehtë me një shaka, por do të të pëlqejë fakti që janë munduar vetëm për të të bërë të buzëqeshësh.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Ky mund të jetë një moment magjik në punë. Ka gjasa të imagjinosh me saktësi çfarë dëshiron të arrish dhe të tërheqësh të tjerët që të ndihmojnë për të realizuar vizionin tënd. Neptuni i dhembshur tani ndodhet në sektorin tënd të karrierës, duke të lejuar të kuptosh më mirë ndjenjat dhe nevojat e kolegëve. Mund të ndihesh i tërhequr nga role që përfshijnë kujdesin ndaj të tjerëve, si infermieria, apo të dëshirosh të bësh vullnetar për një organizatë bamirëse që admiron.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Këtë të martë mund të ndihesh aventurier, plot energji dhe shakaxhi – tipik për 1 Prillin! Mund të planifikosh diçka të veçantë për të bërë familjen dhe miqtë të qeshin me lot. Neptuni, planeti i iluzioneve dhe magjisë, ka hyrë në zonën më optimiste të hartës tënde dhe të mbush me shpresë dhe energji të re. Spontaniteti është i lavdërueshëm, por ndalo një moment para se të marrësh ndonjë vendim të rëndësishëm – bisedo me një mik. Idetë e tua janë të shkëlqyera, por jepu kohë të piqen.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Ky është një moment i shkëlqyer për të bashkëpunuar me të tjerët. Do të ndihesh në elementin tënd kur ndan ide me miq apo kolegë, dhe tani që Neptuni perceptues ndodhet në shtëpinë tënde të tetë financiare, projektet për të gjeneruar të ardhura mund të përfitojnë nga imagjinata jote e pakufishme. Një brainstorming me dikë me mendje të ngjashme mund të sjellë zhvillime në biznes. Edhe marrëdhëniet romantike mund të përmirësohen, pasi ke një aftësi të jashtëzakonshme për të kuptuar çfarë ndjejnë të afërmit. Nëse je beqar, mund të takosh dikë që të prek shpirtin.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Kjo mund të jetë një ditë e mbushur me një romantizëm misterioz. Dikush mund të bëjë përpjekje të veçanta për të të tërhequr vëmendjen këtë 1 Prill. Edhe nëse një shaka të bezdis, ndoshta pas saj fshihet një ndjenjë e sinqertë. Neptuni është një planet i mistershëm dhe tani që po kalon në sektorin tënd të partneriteteve deri në tetor, dashuria mund të të duket pak e ndërlikuar. Megjithatë, ky planet ëndërrimtar mund të të bëjë të ndihesh i bashkuar me dikë në mënyrë qiellore. Dashuria mund të jetë më e bukur sesa e ke imagjinuar ndonjëherë.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Ky është momenti ideal për të bërë një listë dëshirash, pasi Neptuni po kalon në sektorin tënd të shëndetit dhe zakoneve. Por Neptuni është planet i paqartë dhe mund ta bëjë të vështirë përqendrimin në prioritete, pasi mund të joshesh nga shumë mundësi të bukura. Deklaro hapur qëllimet e tua dhe përqendrohu në to përpara se të shpërqendrohesh. Vendos shënime motivuese në shtëpi, në makinë dhe në zyrë – deri sa mesazhi të ngulitet në mendjen tënde të pavetëdijshme.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Kjo mund të jetë një e martë e mbushur me argëtim. 1 Prilli mund të të përfshijë në atmosferë humori, ndërkohë që Neptuni, mjeshtri i maskimeve, po udhëton në zonën më ekspresive të horoskopit tënd. Mund të të pëlqejë të argëtosh të tjerët dhe të shkëlqesh në qendër të vëmendjes. Fuqia jote krijuese është në rritje dhe dashuria jote për teatër, dramë apo performancë mund të të shtyjë të bashkohesh me një grup njerëzish që ndajnë pasionin tënd, ose të mësosh një aftësi të re që i mahnit të gjithë.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Ka ardhur momenti i përsosur për të rinovuar ose dekoruar shtëpinë. Mund të shohësh ambientin tënd me sy të rinj tani që Neptuni frymëzues po kalon në sektorin tënd të familjes dhe shtëpisë. Mund të kesh dëshirë ta zbukurosh ose ta bësh më të këndshëm hapësirën tënde dhe të krijosh një vend harmonik ku të rigjenerohesh. Është gjithashtu një periudhë e mirë për të rivendosur marrëdhënie me familjarë apo miq me të cilët ke humbur kontaktin – Neptuni i dhembshur të ndihmon të shohësh anën më të mirë të atyre që do.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Mund të zbulosh se dëshiron të shprehesh në një mënyrë ndryshe gjatë kësaj kohe poetike. Neptuni i butë ndodhet në zonën tënde të komunikimit, duke të frymëzuar të ndash ndjenjat me më shumë hapje – dhe kjo do t’i inkurajojë edhe të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Mund të bëhesh më i ndjeshëm ndaj fjalëve që përdor – apo që përdorin të tjerët – për të gjykuar. Shkrimi i tregimeve, poezive ose këngëve mund të jetë mënyra ideale për të shprehur emocionet që të vështirësojnë t’i thuash me zë.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Krijo diçka të bukur. Neptuni frymëzues po kalon në një zonë të hartës tënde që lidhet me paratë, aftësitë praktike dhe talentet. Ky është momenti i duhur për të treguar botës aftësitë e tua artistike, ose ndoshta një ide biznesi që nxjerr në pah shkëlqimin tënd do të nisë të japë fryte. Mund të fitosh para nga shitja e artit, punimeve me dorë apo muzikës – është koha e përsosur për të eksploruar potencialin tënd krijues. Kujdesu për buxhetin, pasi Neptuni të bën të shohësh botën me sy shumë idealistë. /noa.al