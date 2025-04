Horoskopi i Paolo Fox për sot, e martë 1 Prill 2025

1 Prilli nuk është vetëm dita e shakave – sot yjet kanë mesazhe të rëndësishme për secilën shenjë. Ndikimet e reja në qiell sjellin energji për fillime të reja, por edhe nevojën për sqarime dhe qetësi.

Disa do ndihen më të vendosur për të ndjekur pasionet e tyre, ndërsa të tjerë do përballen me emocione të papritura apo me vendime që duhen peshuar me kujdes.

Pavarësisht sfidave të ditës, është një moment i mirë për të dëgjuar veten dhe për të reflektuar mbi rrugën që po ndjekim.

Lexo më poshtë çfarë parashikon Paolo Fox për shenjën tënde, në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Prania e Diellit në shenjën tënde të jep forcë dhe vetëbesim për disa javë. Është momenti i duhur për t’u fokusuar në marrëdhënie. Të mërkurën dhe të enjten do të ndihesh më i hapur dhe komunikues me njerëzit që të interesojnë. Do të jesh gjithashtu i drejtpërdrejtë – nëse diçka nuk të pëlqen, nuk do hezitosh ta thuash. Kjo ndjesi çlirimi do të jetë pozitive, si një mënyrë për të hequr peshat emocionale të së kaluarës. Në punë mund të paraqiten propozime interesante. Mos u ndiko nga kritikat negative, sidomos nga ata që ndihen ziliqarë – vazhdo rrugën tënde me vendosmëri. Gjej kohë për reflektim dhe qetësi përpara se të përballesh me çështje të ndjeshme.

Demi

Hëna është në shenjën tënde, dhe kjo sjell fat dhe mundësi. Ata që kanë ndryshuar punë apo drejtim që nga janari do të ndihen më të lehtësuar. Tani është koha për të planifikuar deri në verë. Në dashuri dhe në punë, mund të rikthesh në vëmendje vendime të vjetra dhe t’i shohësh me më shumë qartësi. Kujdes me shpenzimet, pasi muajt e fundit kanë qenë sfidues për ata me biznese apo me pozita në ndryshim. Megjithatë, lajmet e mira do të vijnë muajt e ardhshëm. Bëhu gati për mundësi të reja. Po hyn në një sezon ndryshimesh, por me Jupiterin që aktivizohet së shpejti, çdo e re që vjen tani mund të jetë fatlume.

Binjakët

Një ditë premtuese për ty. Të mërkurën dhe të enjten, me Hënën aktive në shenjë, do të ndihesh më energjik dhe optimist. Javën e kaluar u përballje me pengesa në çështje burokratike apo ligjore – tani ke një mundësi për të rregulluar situatën. Në dashuri, kalimi i Venusit në pozicion kritik të paralajmëron për kujdes, sidomos në marrëdhënie të paqarta apo me ish-partnerë. Shmang njerëzit që janë të angazhuar ose që s’të kushtojnë vëmendje. Është koha për të sqaruar paqartësitë, për të shmangur probleme më të mëdha në të ardhmen.

Gaforrja

Hëna të ndihmon në rregullimin e marrëdhënieve. Mund të jesh përballur me situata të ndërlikuara në dashuri që nga fillimi i marsit. Tani është momenti për të falur, për të rregulluar ndonjë lidhje që ishte ftohur, apo për të mbyllur një çështje që të ka rënduar. Në punë, gjithashtu pritet një zhvillim i mirë – sidomos nëse ke mbajtur qëndrueshmëri dhe nuk ke dorëzuar. Në fushën profesionale, qielli është premtues dhe mund të sjellë zhvillime të rëndësishme deri në verë.

Luani

Je duke përjetuar një valë tensioni që të kujton periudha të vështira të mëparshme, si ajo e janarit. Niveli i stresit është rritur dhe në disa raste mund të kesh reaguar fort. Kjo nuk lidhet me agresivitet, por me mungesën e durimit për sjelljet që nuk i përputhen pritshmërive të tua. Nëse ke një projekt veror që të pasionon, është momenti për t’u përqendruar në të. Në aspektin emocional, je i gatshëm për të dhënë dhe për të marrë më shumë. Megjithatë, Hëna në aspekt disonant mund të sjellë vonesa – përballoji me qetësi.

Virgjëresha

Energjia e Hënës është në anën tënde dhe duhet ta shfrytëzosh për të çuar përpara projektet. Kjo është një periudhë konstruktive, veçanërisht nëse po përpiqesh të zhvillosh ide të reja. Gjysma e dytë e prillit do të jetë më premtuese. Nëse dëshiron të paraqesësh punën tënde ndryshe, tani është momenti për të reflektuar dhe planifikuar. Mos harro rëndësinë e kohës me familjen – do të jesh i zënë me punë javët e ardhshme, ndaj ruaj ekuilibrin. Pavarësisht ankthit për ndryshimet e fundit, po afron një fazë ku përpjekjet e tua do të shpërblehen. Mos qëndro gjatë natës – një gjumë i mirë është thelbësor.

Peshorja

Fillimi i prillit sjell energji më të qeta dhe më pak kundërshtime nga planetët, duke të lejuar të rivlerësosh vendime dhe angazhime të marra më parë. Kjo është veçanërisht e dobishme për ata që kanë kaluar vështirësi në dashuri – nëse je ende me të njëjtin person, ka gjasa të kërkosh shmangien e konflikteve të reja. Megjithatë, ki kujdes nga kritikat që mund të lindin kur të paraqesësh ide apo propozime. Bëj kujdes edhe me financat – është koha për planifikim të kujdesshëm, pasi je duke dalë nga një fazë tensioni. Vëmendja po kalon më shumë te puna sesa te dashuria. Retrogradimi i Venusit të shtyn të reflektosh për ndjenja dhe lidhje që kanë pasur ndikim të thellë në jetën tënde.

Akrepi

Hëna në kundërshtim mund të sjellë tension, nervozizëm apo keqkuptime. Bëj kujdes me reagimet impulsive dhe mundohu të mos ndjekësh instinktin në mënyrë të menjëhershme. Mund të ketë edhe vonesa të vogla në përditshmëri, ndaj përgatitu për të qenë fleksibël. Në aspektin personal, ndihesh më i qëndrueshëm – veçanërisht nëse je i angazhuar në ndonjë fushë artistike. Që nga qershori, yjet tregojnë mundësi rritjeje dhe madje sukses të madh. Vazhdo të përqendrohesh në qëllimet e tua pa u ndikuar nga kritikat – vendosmëria dhe pasioni do të të çojnë përpara.

Shigjetari

Javën e nis me kujdes, pasi Hëna disonante po afrohet me shenjën tënde. Nëse ke pasur probleme shëndetësore në fund të shkurtit, shmang rreziqet dhe lodhjen e tepërt. Nuk është dita ideale për veprime të guximshme – më mirë përdore për të vëzhguar dhe për të kuptuar më mirë cilët janë njerëzit që vërtet të duan. Në fushën profesionale, gjërat janë të bllokuara për momentin – ndoshta je në pritje të momentit të duhur për të ndërmarrë hapa. Për tani, qëndro aty ku je dhe ruaj pozicionin – shpejt do të vijë mundësia për të vepruar.

Bricjapi

Po kalon një moment të veçantë, pasi Venusi dhe Mërkuri janë rikthyer në pozicione të favorshme. Kjo të jep një mundësi të mirë për të reflektuar mbi ndjenjat dhe për të falur ata që të kanë zhgënjyer. Shkurt dhe mars kanë sjellë largësi në çift, qoftë emocionale apo fizike. Edhe lidhjet më të forta kanë përjetuar një rënie të pasionit. Nëse je në krizë, fundjava mund të sjellë më shumë dyshime. Bëj çmos për të mos lejuar që situata të përkeqësohet. Në punë, përqendrohu te njerëzit që të mbështesin dhe shmang ata që sjellin stres apo shpërqendrim.

Ujori

Dita e sotme mund të ndihet paksa “e çuditshme”, por që nga e mërkura do të ndjesh energji më pozitive. Gjithçka ndikohet nga Jupiteri, që të shtyn drejt krijimtarisë dhe projekteve të reja. Kujdes me stresin dhe me personat që të ushtrojnë presion apo të detyrojnë të bësh gjëra që nuk të pëlqejnë. Në dashuri, dikush që të do vërtet ka në mendje një plan të madh për verën. Bëj kujdes me shenjat si Demi, Akrepi dhe Peshqit, sepse kërkojnë siguri emocionale – ndërsa ti je më i lirë në ndjenja. Mbrëmja është ideale për ide të reja, por mos qëndro zgjuar deri vonë – do të të duhet qartësi nesër.

Peshqit

Me rikthimin e Mërkurit dhe Venusit në shenjën tënde, vjen një periudhë e mirë për të zgjidhur çështje të mbetura pezull. Është koha për të folur me partnerin apo një person të rëndësishëm për të sqaruar situatat e së kaluarës dhe për të mos përsëritur gabimet. E shtuna dhe e diela do të jenë ditë të mira për marrëdhënie të qëndrueshme. Megjithatë, të mërkurën dhe të enjten mund të ketë keqkuptime, prandaj komuniko me kujdes. Përfito nga ky moment për të reflektuar mbi ndjenjat e tua. Po planifikon projekte për verën, por ato janë ende në fazë eksperimentale dhe kanë nevojë për përmirësime. Mbrëmjen e sotme mos e tepro – ruaj energjinë. /noa.al