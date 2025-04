Del autopsia. Mark Samson qëlloi tre herë me thikë në qafë studenten shqiptare

Studentja shqiptare Ilaria Sula, e cila u vra nga ish i dashuri i saj filipinas në Itali u godit tre herë me thikë në qafë dhe vdiq nga shoku hemorragjik.

Këto të dhënë janë bërë publike nga autopsia e kryer në Institutin e Mjekësisë Ligjore të Universitetit Sapienza me urdhër të prokurorisë së Romës.

Autopsia nuk mund të përcaktojë ditën dhe orën e vdekjes, pasi do të nevojiten analiza të mëtejshme, rezultatet e të cilave do të dalin në javët në vijim.

22-vjeçarja shqiptare u vra nga ish-i dashuri i saj Mark Antony Samson, 23 vjeç, student në universitetin “La Sapienza”, me familje me origjinë nga Filipinet, por i lindur në Itali i cili ka refuzuar ti përgjigjet disa pyetjeve kyçe të prokurorëve lidhur me këtë ngjarje.

Sipas mediave, vrasësi pasi e ka masakruar Ilarian, e fshehu trupin në një valixhe, e cila ishte shumë e vogël për të mbajtur trupin e saj të tërë, dhe më pas e transportoi 40 km larg, duke hedhur thikën në një kazan plehrash.