Aksidentohet kampionia e garave me ski. Federica Brignone transportohet me helikopter direkt në sallën e operacionit

ITALI – Kishte frikë nga një dëmtim i rëndë dhe fatkeqësisht konfirmimi erdhi nga spitali në Trento, ku ajo u dërgua pas një rënieje në provën e dytë të kampionatin italian të skive alpine që po zhvillohet në Alpe Lusia: Federica Brignone përfundoi sezonin e saj të jashtëzakonshëm me një frakturë të tibisë dhe fibulës në këmbën e majtë .

34-vjeçarja nga La Salle, e cila sapo kishte fituar Kupën e Botës, goditi flamurin me një krah dhe më pas ra, duke detyruar mjekët të ndërhynin me një rrëshqitëse dhe helikopter për ta transportuar atë në spitalin e Trentos.

Aksidentohet skiatorja kampione Federica Brignone: transportohet me helikopter

Sipas rikonstruksioneve, Brignone kishte pësuar një rrotullim të gjurit në vjeshtë, i cili më pas shkaktoi frakturën shumë-fragmentare të zhvendosur të pllajës tibiale dhe kokës së fibulës siç raportohet nga skanimi CT.

Operacioni

U krye në klinikën “La Madonnina” në Milano, ku Federica mbërriti me ambulancë pak pas orës 18:00, pas fluturimit me helikopter nga Trento. Kampionia e Luginës së Aostës u ekzaminua nga Dr. Andrea Panzeri, kreu i Komisionit Mjekësor të Fisit. "Ajo pësoi një frakturë të konsiderueshme, kocka u thye ndjeshëm. Ajo do të operohet sot në mbrëmje, operacioni do të zgjasë rreth dy orë. Le të shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë, rikuperimi do të zgjasë me muaj.

E gjeta të qetë, si të gjithë sportistët e mëdhenj kur dëmtohen: sigurisht që nuk mund të jetë e lumtur. Ajo pati një sezon të jashtëzakonshëm dhe kjo nuk ishte e nevojshme. Kështu që ajo do të mund ta pranojë dëmtimin. Më e mira pas operacionit, sa vida duhet të vendosim dhe pastaj do të ketë një periudhë pushimi. Siç u shpjegua, u vendos që Brignone të operohej menjëherë”. Në fakt, me të si anestezist ishte edhe profesor Alberto Zangrillo.

“Ajo është mjaft e qetë, padyshim që vuan pak”, sqaroi zyra e shtypit e Fisi. Duke dalë me barelë nga ambulanca “buzëqeshi” dhe “gjendja shpirtërore ishte e lartë”. E di që edhe me ata që i kanë folur, që i kanë bërë shoqëri gjatë këtyre orëve, ajo nuk është dekurajuar”, ka shtuar ai.

Koha e rikuperimit…

Vetëm pas operacionit do të vendoset procedura kirurgjikale, për një dëmtim që mund të përjashtojë pjesëmarrjen në Lojërat e ardhshme Olimpike Dimërore Milan-Cortina 2026, duke filluar më 6 shkurt 2026. Kanë mbetur dhjetë muaj, ka kohë për t’u rikthyer (zakonisht është një dëmtim nga i cili rikthehet pas 4-6 muajsh), por padyshim që situata do të vlerësohet gjatë javëve.