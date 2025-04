Sherr pas përplasjes mes dy automjeteve në Durrës. Të rinjtë dhunojnë shoferin i cili përfundon në spital

DURRËS- Një sherr është regjistruar pasditen e sotme në lagjen 13, Durrës. Mësohet se sherri është regjistruar pas përplasjes mes dy automjetesh. Një automjet Audi me targa gjermane dhe një Volkswagen me targa shqiptare, janë përplasur me njëri-tjetrin.

Pas një debati situata ka agravuar dhe ka shkuar deri në përplasje fizike. Shoferi i Audi-t u dhunua nga një grup të rinjsh, të cilët ndërhynë në konflikt. Shoferi ka pësuar thyerje të hundës dhe çarje në vesh.

Ai është transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Durrësit. Fatmirësisht, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Drejtuesi i Volkseagen-it është larguar nga vendngjarja dhe mbetet ende i paidentifikuar. Policia ka nisur hetimet për të identifikuar autorët.