Horoskopi ditor i Susan Miller, e enjte 3 Prill 2025

Dita e sotme vjen me energji të veçanta për secilën shenjë. Planetët si Saturni, Uranusi, Jupiteri dhe Neptuni po ndikojnë sferat tona më personale: nga marrëdhëniet dhe financat, te vetëbesimi dhe vendimmarrja.

Disa do ndihen të frymëzuar për ndryshim, të tjerë do përballen me reflektime të thella.

Lexo më poshtë çfarë të sjell kjo e enjte dhe si të përfitosh sa më shumë nga ndikimet e universit.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Si Dash, nuk të trembin sfidat – dhe kjo është pikërisht energjia që të duhet tani. Saturni, planeti i kufizimeve, po të fton të reflektosh mbi pengesat e brendshme që mund të të ndalojnë. Merr këtë si një mundësi për të analizuar vetveten. Pasi të kuptosh se çfarë të mban pas ose çfarë të frikëson, do jesh në gjendje të tejkalosh çdo pengesë. Me disiplinë dhe guxim, pas disa muajsh, asgjë nuk do të të ndalë në rrugën drejt qëllimeve të tua.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Mund të ndjesh dëshirën për të ndryshuar diçka thelbësore – pamjen, stilin e jetesës apo madje vendbanimin. Me Uranin që ndikon në shenjën tënde, ndjesia e shqetësisë mund të zbutet vetëm përmes një transformimi të vërtetë. Edhe pse kjo fazë është emocionuese, sjell dhe sfida, ndaj gjej kohë për reflektim dhe kujdes ndaj vetes. Çdo pasiguri do të zbehet nëse ecën me qetësi dhe vetëdije.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Yjet të japin mundësinë të ndërtosh lidhje që do të ndihmojnë në realizimin e ëndrrave të tua më të mëdha. Me Jupiterin që të favorizon, ka fat në çdo fushë, por duhet të jesh aktiv dhe i hapur ndaj botës për të krijuar mundësi të reja. Si Binjak, e ke dhuratë komunikimin – përdore për të ndërtuar lidhje të dobishme dhe për të shtrirë ndikimin tënd në fusha të ndryshme.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Fokusi financiar është në plan të parë – ndoshta për të shlyer borxhe apo për të investuar në mënyrë të mençur. Nëse ke vendosur të ristrukturon ndonjë aspekt të financave, kërko ndihmë nga persona të besuar: një këshilltar financiar, familjar apo partner. Plani dhe durimi janë çelësi. Nëse ndjek një strategji të qëndrueshme, rezultatet nuk do mungojnë.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Burime të përbashkëta – si të ardhurat e partnerit, një trashëgimi apo fond – mund të jenë të paqarta kohët e fundit. Me Neptunin që krijon mjegull në fushën e financave të përbashkëta, ndoshta ndihesh jashtë kontrollit. Por kjo mund të ndryshojë tani: përmes komunikimit dhe bashkëpunimit, mund të rivendosësh qartësinë dhe sigurinë financiare që kërkon.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Mund të kesh ndier pasiguri në një marrëdhënie të ngushtë, pjesërisht për shkak të dyshimeve të tua. Zgjidhja qëndron te një bisedë e sinqertë. Reflekto mbi pritshmëritë e tua dhe fto tjetrin të bëjë të njëjtën gjë. Nëse ndërtoni bashkë një themel më të qartë dhe të drejtë, marrëdhënia mund të lulëzojë. Çdo gjë fillon me një bisedë – mos ki frikë ta nisësh.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Mirëqenia juaj fizike dhe emocionale është në qendër të vëmendjes. Me Saturnin që ndikon në sektorin e shëndetit, mund të keni përjetuar disa vështirësi së fundmi – por kjo nuk është për t’u shqetësuar. Saturni po ju shtyn të ngadalësoni ritmin dhe të krijoni një plan të qëndrueshëm për mënyrën se si kujdeseni për trupin dhe energjinë tuaj. Është momenti i duhur për të ndryshuar zakonet, për të lënë pas aktivitetet që nuk ju ndihmojnë më dhe për të vendosur shëndetin si prioritet. Kur e bëni këtë, pjesa tjetër e jetës nis të marrë drejtimin e duhur.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Mund të jeni në prag të një momenti të rëndësishëm në jetën tuaj, sidomos nëse jeni beqarë dhe në kërkim të dashurisë. Edhe pse disa lidhje mund të jenë të përkohshme, mund të shfaqet një e re që do t’ju çojë në një rrugë krejtësisht të re dhe pozitive. Shfrytëzoni këtë periudhë për të mësuar nga njerëzit e mrekullueshëm që ju rrethojnë. Ndoshta do kuptoni që është koha të ndryshoni qasjen ndaj lidhjeve ose të rishikoni çfarë ju tërheq vërtet. Mos u shqetësoni nga ndonjë turbullirë në marrëdhënie – është pjesë e procesit me Uranin që vepron në këtë sektor.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Kjo është një mundësi ideale për të ndërtuar rrugën tënde dhe për të përfituar nga urtësia e të tjerëve. Jupiteri ndodhet në sektorin e marrëdhënieve, dhe nuk sjell vetëm mundësi për një partner ideal, por edhe njerëz që duan t’ju ndihmojnë të arrini suksesin. Nëse e kuptoni vlerën e mbështetjes që ju jepet dhe dini ta ktheni në mirënjohje, do fitoni shumë më tepër se sa mund të kishit kërkuar – thjesht falë lidhjeve dhe miqësive të duhura.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Mos u habisni nëse po mendoni për një ndryshim të madh në karrierë. Me Plutonin që vepron fuqishëm në jetën tuaj, ndryshimet do të fokusohen tek mënyra se si fitoni para – dhe kjo do zgjasë për shumë vite. Nëse mësoni të menaxhoni mirë financat, mund të ndërtoni pasuri të qëndrueshme. Por si çdo gjë që vlen, do kërkojë përkushtim dhe disiplinë. Analizoni se ku shkojnë paratë tuaja dhe filloni të mendoni në mënyrë më strategjike për investimet.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Më në fund mund të gjeni mënyra për të stabilizuar të ardhurat tuaja, pasi Neptuni po përfundon kalimin e tij në sektorin e të ardhurave. Kjo mund të vijë përmes një marrëveshjeje që sjell një pagë të qëndrueshme, një ndryshim në strukturën e pagesës ose një riorganizim në punë që përfundon me përfitim për ju. Nëse keni punuar me komisione, mund të kaloni në një pagë fikse. Në çdo rast, situata financiare po bëhet më e qartë dita-ditës.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Po mësoni tani se dhënia ndaj të tjerëve është një balancë delikate. Jepja duhet të jetë ndihmuese për tjetrin, por edhe e shpërblyeshme për veten – jo rraskapitëse. Universi po ju kujton që nuk duhet të sakrifikoni veten për të ndihmuar të tjerët. Nëse po e dëmtoni veten për të kënaqur të tjerët, ndoshta është koha të rimendoni qasjen. Siç thonë edhe udhëzimet në avion: vendosni maskën e oksigjenit fillimisht vetë, pastaj ndihmoni të tjerët. /noa.al