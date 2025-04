3 shenjat me fat dhe 3 që duhet të hapin sytë gjatë Prillit sipas Paolo Fox

Horoskopi i Paolo Fox për Prill 2025 – 3 shenjat që shkëlqejnë dhe 3 që duhet të ecin me kujdes

Prilli është muaji i vendimeve të mëdha. Yjet ndriçojnë rrugën për disa, ndërsa të tjerët duhet të ecin me kujdes në mes të sfidave, pasigurive dhe ndjenjave të forta.

1. Dashi

Ky është muaji yt i rilindjes. Me ndikimin e Marsit që më në fund largohet nga pozicioni i vështirë, do të ndihesh më i lirë, më i vendosur dhe gati për të marrë vendime të rëndësishme. Në punë dhe dashuri, ky është muaji i kthesës dhe i guximit.

2. Akrepi

Me yjet në krah, prilli sjell zhvillime pozitive në punë dhe në marrëdhënie. Projektet marrin formë, bashkëpunimet forcohen, ndërsa dashuria rikthehet në qendër të vëmendjes. Fundjavat do të jenë të mbushura me emocione të vërteta.

3. Ujori

Prilli të favorizon në çdo fushë: në karrierë ka mundësi të reja dhe ngritje, ndërsa në dashuri, takimet e reja dhe lidhjet e sinqerta do të të frymëzojnë. Me Jupiterin dhe Mërkurin që të mbështesin, është koha jote për të hapur dyer të reja.

Ja 3 shenjat që duhet të tregojnë kujdes më të madh gjatë Prillit 2025, sipas Paolo Fox:

1. Bricjapi

Përballesh me lodhje, stres dhe mungesë mbështetjeje nga të tjerët. Deri më 18 prill, Marsi të kundërshton dhe nxit tensione në punë e marrëdhënie. Kujdes me vendimet impulsive – përpiqu të ruash qetësinë dhe të mos dorëzohesh ndaj presionit.

2. Virgjëresha

Pjesa e parë e muajit është e turbullt dhe pa zhvillime të qarta. Venusi sjell tension në dashuri dhe marrëdhënie të brishta. Mos merr vendime drastike pa kaluar gjysma e dytë e muajit. Prit dhe vëzhgo me durim.

3. Shigjetari

Dëshira për ndryshim është e madhe, por financat dhe vendimet e nxituara mund të sjellin pasoja. Jupiteri në kundërshtim të këshillon të mos besosh verbërisht çdo ofertë. Kujdes me blerjet e shpejta dhe marrëdhëniet e paqarta.

Horoskopi Mujor i Paolo Fox – Prill 2025 Çfarë të sjellin yjet në këtë muaj ndryshimesh?