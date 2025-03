Horoskopi ditor nga Susan Miller, e shtunë 29 Mars 2025

Të nderuar lexues, ju sjellim horoskopin e së shtunës 29 mars 2025, përkthyer ekskluzivisht për lexuesit e noa.al.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Kjo e shtunë 29 është si një dritë e re që hapet për ty. Me Hënën e Re dhe eklipsin diellor që ndodh pikërisht në shenjën tënde, është momenti ideal për një fillim të freskët. Mund të ndihesh sikur pas një periudhe të zymtë, dielli më në fund ka dalë dhe po ndriçon gjithçka. Do të ndjesh më shumë optimizëm dhe dëshirë për të jetuar. Nëse je beqar, mund të takosh dikë që të jep emocion të menjëhershëm – një ndjesi që s’e ke përjetuar prej kohësh. Nëse je në një lidhje, marrëdhënia mund të rifitojë ngrohtësinë dhe dashurinë e dikurshme. Ky është një fillim i ri, qoftë në dashuri, në punë apo në mënyrën si e sheh veten. Përfito nga kjo energji për të bërë plane që të frymëzojnë dhe të motivojnë.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Mendja dhe intuita jote janë më aktive se zakonisht. Eklipsi diellor ndodh në një pjesë të padukshme të hartës tënde astrologjike – në nënvetëdije – dhe kjo do të thotë që emocionet dhe ëndrrat mund të jenë shumë të thella dhe domethënëse. Disa ide që duken të çuditshme, mund të kenë kuptim të madh për jetën tënde në ditët në vijim. Nëse ndihesh pak i/e tërhequr, është normale. Kjo ditë është për reflektim të brendshëm. Puno me veten, mbase shkruaj, vizato ose bëj diçka kreative që të ndihmon të përpunosh ndjenjat e tua. Çdo gjë që bën për të shprehur veten do të jetë shëruese.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Kjo është dita për njerëz të rinj në jetën tënde. Hëna e Re bashkë me eklipsin ndodh në zonën e miqësive dhe grupeve, dhe kjo do të thotë që mund të njohësh njerëz të rëndësishëm që do kenë ndikim në të ardhmen tënde. Një projekt në grup, një event, ose edhe një bisedë e thjeshtë me dikë mund të të çojë drejt një rruge të re. Edhe dashuria mund të vijë përmes një mjedisi shoqëror – ndoshta nga një rreth miqsh, një kurs, ose një event. Mos u izolo – dil dhe jep mundësi vetes të frymëzohesh nga të tjerët.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Kjo është një ditë që mund të ndikojë fort në karrierën dhe imazhin tënd. Eklipsi dhe Hëna e Re ndodhin në majën e hartës tënde astrologjike, aty ku flitet për suksesin dhe mënyrën si të shohin të tjerët. Është momenti të dalësh përpara, të tregosh çfarë di të bësh, të postosh punën tënde, ose të aplikosh për një mundësi të madhe. Nëse je beqar, e shtuna mbrëma është ideale për të dalë. Mund të të vërejë dikush me ndikim ose dikush që të frymëzon. Nëse je në një lidhje, partneri yt mund të jetë krenar për ty ose të të mbështesë në një hap të rëndësishëm. Kjo është një ditë që të kërkon të shkëlqesh – mos u fshih.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Ti mund të ndjesh dëshirën për të shpëtuar nga rutina. Eklipsi ndodh në një zonë që të shtyn të mendosh më gjerë, të imagjinosh një jetë tjetër, të udhëtosh, të studiosh ose të fillosh diçka ndryshe. Mund të të lindë një ide e madhe që më parë të dukej e pamundur – por tani mund ta shohësh si reale. Dikush mund të të frymëzojë për të parë jetën me më shumë guxim. Edhe një bisedë e thjeshtë mund të zgjojë një dëshirë të re brenda teje. Mos e kufizo veten – bota është më e madhe se sa mendon.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Duket se kjo e shtunë 29 është një ditë e fuqishme për lidhjet e ngushta dhe çështjet financiare që i ndan me të tjerët. Mund të ndodhë një bisedë e thellë me partnerin, një mik të ngushtë apo një bashkëpunëtor që sjell një ide të re për të fituar para ose për të nisur një projekt. Mbrëmja mund të sjellë afërsi emocionale – ndoshta një bisedë e sinqertë që të lidh më shumë me dikë. Kjo Hënë e Re mund të ndihmojë që marrëdhëniet e tua të bëhen më të forta, më të thella dhe më të qëndrueshme.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Dashuria është kudo rreth teje. Hëna e Re dhe eklipsi diellor ndodhin pikërisht në sektorin e marrëdhënieve për ty, dhe kjo sjell energji të re, emocionuese dhe romantike. Nëse je beqar, është dita perfekte për të dalë me miqtë – mund të njohësh dikë që të tërheq fort dhe që të jep ndjesinë sikur e njihje prej kohësh. Nëse je në një lidhje, mund të ndjesh si të rilindë lidhja juaj. Ndoshta një bisedë, një gjest i thjeshtë ose një mbrëmje ndryshe do ju afrojë më shumë. Kjo ditë ka fuqi për të filluar një fazë të re në dashuri – më të ndjerë, më të sinqertë dhe më të bukur.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Kjo është dita e duhur për t’u kujdesur për veten – për trupin, mendjen dhe shpirtin. Hëna e Re me eklips ndodh në zonën e zakonëve dhe shëndetit, që do të thotë se është koha perfekte për të ndryshuar diçka në rutinën tënde. Nëse ke një zakon që e di se të dëmton, kjo është dita për ta lënë. Nëse do të ndjekësh një mënyrë jetese më të shëndetshme, është dita për të filluar. Do ndjesh mbështetje nga universi dhe më shumë forcë nga sa mendon. Mos harro – kujdesi për veten nuk është luks, është domosdoshmëri.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Kreativiteti yt është në kulmin e tij. Hëna e Re dhe eklipsi ndodhin në zonën e gëzimit, argëtimit dhe vetëshprehjes. Mund të ndjesh frymëzim për të ndryshuar diçka në ambientin tënd, në stilin tënd, ose për të nisur një hobi të ri që të ka munguar. Mos ki frikë të dallohesh – edhe nëse je natyrë e qetë, do të të pëlqejë të jesh në qendër të vëmendjes. Njerëzit që do pranë vetes do të të kujtojnë sa shumë je i/e vlerësuar. Mbrëmja është e mbushur me dashuri dhe ndjenja të ngrohta.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Ti mund të ndjesh një frymë të re brenda familjes dhe në jetën tënde personale. Hëna e Re bashkë me eklipsin ndodh në zonën e shtëpisë dhe familjes, dhe mund të sjellë lajme të bukura – ndoshta një lëvizje, një ide për të bërë rregullime në shtëpi, ose edhe plane për të zgjeruar familjen. Dikush nga të afërmit mund të të japë një ide apo ndihmë që të lehtëson mendjen. Kjo është ditë për t’u ndjerë mirë në shtëpi, për të folur për gjëra që të ngrohin shpirtin, për të rregulluar ambientin ku jeton – dhe nëse mundesh, edhe për të pushuar me njerëzit që do.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Fjalët kanë shumë peshë për ty. Eklipsi dhe Hëna e Re ndodhin në zonën e komunikimit, dhe kjo të jep një dëshirë të fortë për të ndarë ndjenjat e tua, për të shkruar, për të folur me njerëz të rinj, apo për të mësuar diçka të re. Mund të frymëzosh të tjerët pa e kuptuar, vetëm duke qenë vetvetja. Je shumë bindës dhe mund të krijosh lidhje të rëndësishme me njerëz që ndajnë të njëjtin vizion si ty. Por, nëse ndihesh i pavlerësuar, mos humb energjinë me ata që s’të kuptojnë – rrethohu me njerëz që të pranojnë për atë që je.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars) Fokusimi yt është tek vlerat dhe tek stabiliteti financiar. Hëna e Re dhe eklipsi ndodhin në zonën e parave dhe vetëvlerësimit, dhe kjo të shtyn të mendosh si të ndihesh më i/e sigurt – si emocionalisht, ashtu edhe ekonomikisht. Mund të të vijë një mundësi për të fituar më shumë, për të menaxhuar më mirë burimet që ke, ose për të investuar në diçka që ndihmon rritjen tënde. Ti ke mundësi të ndërtosh një themel të ri – që të jep siguri dhe vetëbesim për më gjatë. /noa.al