Media greke: Mafia e ndërtimit në Mykonos dhe lidhja me vrasjen e Alfons Doçit në burg

GREQI- Një shkrim i medias greke "Datajournalist" ka zbuluar detaje për mafian e ndërtimeve në ishull grek Mykonos dhe lidhjen me vrasjen në burgun e Koridhalos të 35-vjeçarit shqiptar Alfons Doçi. Ky i fundit u vra në burgun e Koridhalos më 26 qeshor të 2024 nga një bashkëatdhetar i tij, gjatë një përleshjeje mes të burgosurve.

Shkrimi investigues flet për një audio-dokument që Doçi e kishte dorëzuar në policinë greke, prej gati 2 vitesh, por asnjë veprim hetimor nuk është kryer lidhur me të. Sipas informacioneve të "Datajournalist" bëhet fjalë për një bisedë pesë-orëshe mes Doçit dhe një kryekontraktori nga Mykonosi, të cilin ai e kishte denoncuar si porositës të vrasjes së një agjenti të njohur të pasurive të paluajtshme nga Mykonosi.

Biseda në fjalë është regjistruar fshehurazi nga Doçi, në të cilën sipas të njëjtave burime referohen persona dhe veprime të lidhura me mafian e ndërtimit në Mykonos. Ndërkohë sipas medias greke kjo dyshohet se përmban informacione të vlefshme në lidhje me aktivitetet e grupeve kriminale në Mykonos.

Një audio-dokument në lidhje me të ashtuquajturën mafia e ndërtimit në Mykonos ka 1 vit e gjysmë që ka mbetur i paprekur nga policia greke. Sipas informacioneve të "Datajournalist" bëhet fjalë për një bisedë pesë-orëshe mes Alfons Doçit, i vrarë në burgun e Koridhalos, dhe një kryekontraktori nga Mykonosi, të cilin ai e kishte denoncuar si nxitës të një kontrate vdekjeje ndaj një agjenti të njohur të pasurive të paluajtshme nga Mykonosi, të cilën e kishte marrë vetë Doci.

Biseda në fjalë është regjistruar fshehurazi nga Doçi, në të cilën sipas të njëjtave burime referohen persona dhe veprime të lidhura me mafian e ndërtimit në Mykonos. Doçi e kishte dorëzuar audion në policinë greke në qershor 2023, pas një arrestimi aventuresk në qendër të Athinës. Më pas i është përcjellë Drejtorisë së Hetimeve Kriminale të Policisë Helenike për përpunimin dhe transkriptimin e bisedave. Megjithatë, deri më sot nuk dihet fati i saj, pavarësisht se dyshohet se përmban informacione të vlefshme në lidhje me aktivitetet e grupeve kriminale në Mykonos. Por le të fillojmë nga e para. Vrasja në burgun e Korydallos

Në fund të qershorit 2024, Alfons Doçi, me origjinë shqiptare, u vra brenda burgut të Koridhalos. Ai ishte një person i njohur për autoritetet me një të kaluar të rëndë kriminale. Më 12 mars 2015, Doçi kishte vrarë me gjakftohtësi një 53-vjeçar pronar të një dyqani në Elefsinë, ndërsa kishte grabitur edhe gruan e viktimës.

Më 6 tetor 2015, gjatë një grabitjeje në një shtëpi në Aspropirgos, një 75-vjeçare u godit në kokë, e cila ndërroi jetë pak ditë më vonë.

Më 30 mars 2016 u zbërthye banda ku ai bënte pjesë, e cila përveç dy vrasjeve kishte kryer të paktën pesë grabitje shtëpish.

Më 9 maj 2018, 35-vjeçari arriti të arratisej gjatë transferimit të tij në Kretë së bashku me tre të burgosur të tjerë. Një prej tyre ishte njeriu që e vrau në burgun e Koridhalos.

Nga hetimet e policisë rezulton se sherri në burg ka nisur për një arsye të parëndësishme, mes viktimës dhe një të burgosuri tjetër. Gjithçka filloi kur oficerët e burgut i thirrën të burgosurit në qelitë e tyre. Mirëpo, disa prej tyre kanë reaguar për shkak të vapës së fortë. Më pas ka shpërthyer një sherr dhe ka pasur një përleshje. Siç tregohet në një video-dokumentar që ishte bërë publik, dy të burgosur iu afruan 35-vjeçarit Doçi dhe filluan ta rrahin. Më pas njëri prej tyre nisi ta godiste me thikë, ku si pasojë Doçi humbi jetën. Vrasja e 35-vjeçarit ndodhi vetëm një javë para vrasjes gjakftohtë të inxhinierit topograf 54-vjeçar Panagiotis Stathis në Psychiko. Një person që vitet e fundit është aktivizuar profesionalisht në Mykonos. Vrasja e topografit solli edhe një herë në sipërfaqe çështjen e nxehtë të mafies së ndërtimit në Mykonos, e cila vazhdon të veprojë e pakontrolluar. Tashmë është arrestuar autori i dyshuar i kësaj vrasjeje, por jo porositësi i vrasjes. Doçi dhe kontraktori i madh i Mykonos

Vitet e fundit para vrasjes së tij, Doçi jetonte në Mykonos, ku kryente punë ndërtimore. Në fakt, ai ishte i lidhur ngushtë me një kontraktor të madh të njohur në Mykonos, i cili në të kaluarën ishte përfshirë edhe në një rast vrasjeje, për të cilën më pas u shpall i pafajshëm, ndërsa kufoma nuk u gjet kurrë.

Për një arsye të panjohur, në një moment dy burrat kanë pasur një konflikt. Në nëntor 2022, Doçi u përfshi në një rast grabitjeje dhe sulmi ndaj kontraktorit kryesor, së bashku me dy bashkatdhetarë të tjerë. Autorët hynë në zyrën e kontraktorit dhe filluan ta rrahin. Mirëpo, njëri prej tyre harroi armën që kishte me vete në tavolinën e kontraktorit. Ky i fundit, sapo gjeti rastin, rrëmbeu armën dhe filloi t’i kërcënonte. Autorët janë larguar, por kanë arritur të zhvasin 30 mijë euro. Kontraktori i madh ngriti një padi për sulm. Në qershor 2023, autorët u arrestuan në qendër të Athinës pas një ndjekjeje aventureske. Mes tyre ishte edhe Alfons Doçi.

Audioja që injorohet edhe sot

Pas arrestimit, Doçi është transferuar në Departamentin e Armëve të Policisë grekee. Aty, sipas informacioneve të Gazetarëve të të Dhënave, ai ka njoftuar policinë se posedonte një dokument audio. Ky ishte, siç pretendonte ai, një audio incizim në të cilin dyshohet se regjistronte në celular kontraktorin, gjatë një bisede pesë orëshe mes tyre. Audioja dyshohet se përmbante, sipas të njëjtave burime, referenca për persona të veçantë dhe veprime të lidhura me mafian e ndërtimit në Mykonos.

Audioja i është përcjellë Drejtorisë së Hetimeve Kriminale të Policisë greke (EL.AS) për përpunim dhe transkriptim të bisedave. Megjithatë, deri më sot fati i tij nuk dihet. Sipas informacioneve të "Datajournalist", audio nuk i është përcjellë Departamentit të Krimeve Kundër Jetës, i cili kishte marrë përsipër hetimet si për vrasjen e Doçit ashtu edhe për inxhinierin topograf 54-vjeçar. Nuk dihet pse. Edhe pse ka të ngjarë të ketë të dhëna të vlefshme në hetimet e autoriteteve policore për goditjen e të ashtuquajturës mafia e ndërtimit në Mykonos.

Ekzistenca e audios është përmendur nga vetë Doçi gjatë gjyqit në Syros në mars 2024, ku akuzohej për sulmin dhe grabitjen ndaj kontraktorit të Mykonos. Ishte një gjyq që i ngjante një fortese nga frika e incidenteve mes dy palëve. Procedurat u monitoruan personalisht nga kreu i Prokurorisë së Apelit të Rajonit Egje. Tsorbatzoglou. Prokurori i Apelit me përvojë kishte urdhëruar praninë e forcave të forta policore me asistencën edhe të efektivëve të policisë EKAM nga Athina. Kontrata ndaj një ndërmjetësi dhe denoncimi ndaj Doçit

Doçi kishte denoncuar edhe diçka tjetër pranë autoriteteve. Ekzistenca e një kontrate vdekjeje ndaj një agjenti të njohur imobiliar në Mykonos, me urdhër të kontraktorit të cilin ai e kishte regjistruar fshehurazi. Ngjarja ka ndodhur në vitin 2020. Agjenti imobiliar është sulmuar jashtë shtëpisë së tij. Një burrë i kishte ngritur një barrikadë, duke mbajtur një shufër hekuri. Kur u shfaq ndërmjetësi, ai filloi ta godiste në krahë dhe këmbë, duke i shkaktuar fraktura të rënda. Ndërmjetësi foli publikisht për atë që kishte ndodhur. Ai vuri në dukje "arbitraritetin e ishullit", siç i quajti ai, si nxitësit moralë të sulmit vrasës kundër tij.

Sipas raportimeve, ka pasur mbi 100 raste abuzimi në vila, hotele dhe dyqane në të cilat dyshohet se janë përfshirë emra të rëndësishëm në ishull. Ndërmjetësi kishte bërë ankesa me shkrim si në organet kompetente ashtu edhe në rrjetet sociale.

Autori i atentatit vrasës ishte Alfons Doçi, siç ka pranuar para autoriteteve dy vite më vonë. Sipas asaj që ai kishte dëshmuar, sulmi është kryer me urdhër të dhënë nga kontraktori i Mykonos me të cilin ai bashkëpunonte në atë kohë. Ndaj Doçit u ngrit një procedim penal për tentativë vrasje ndaj ndërmjetësit, ndërsa zhvilluesi i Mykonos u procedua penalisht për nxitje të vrasjes së mbetur në tentativë. Dy burrat ishin planifikuar të dilnin në gjyq në Naxos më 14 qershor 2024, megjithatë, pas një kërkese nga pala Doçi, çështja u shty. Ky gjyq i veçantë tani ka filluar. Në fakt, në një seancë dëgjimore të fundit, pala e ndërmjetësit thuhet se argumentoi për ekzistencën e një regjistrimi të dytë audio në të cilin ishte regjistruar një kontraktor. Këtë herë nga ndërmjetësi. “Të fikur” celularët e të përfshirëve në vrasjen e Doçit

Në lidhje me vrasjen e Doçit, tashmë janë ngritur procedime ndaj dy personave, njëri për vrasje dhe tjetri për bashkëpunim të thjeshtë. Njëri prej tyre ishte një bashkëkombës i Doçit, me të cilin ishin arratisur së bashku më 9 maj 2018, gjatë transferimit të tyre në Kretë, pak përpara portit të Pireut.

Autori i vrasjes Doçi ishte i përfshirë në një kontratë vdekjeje ndaj një greku në Kalamatë në vitin 2011. Në momentin e vrasjes viktima ishte me fëmijën e tij 2 vjeç, të cilin autori e vrau edhe duke i prerë në fyt me thikë. Gjatë hetimeve për vrasjen e Doçit nga organet e hetuesisë, u bë një kërkesë për hapjen e celularëve të autorëve për të parë se me kë kishin folur para dhe pas vrasjes.

Qëllimi ishte të shihej nëse vrasja e Doçit ishte një ngjarje e rastësishme apo ishte një vrasje e urdhëruar nga një person ndoshta i lidhur me mafian e Mykonos. Megjithatë, kërkesa nuk u pranua. Telefonat nuk u ndezën kurrë.