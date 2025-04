Trump shpall tarifat e reja për disa vende të botës, mes tyre edhe Shqipëria

SHBA- Presidenti i SHBA-së Donald Trump ka njoftuar ditën e sotme tarifa reciproke në një listë me dhjetëra vende. Gjatë konferencës së tij në Kopshtin e Trëndafilave në Shtëpinë e Bardhë, Trump tregoi grafikët që detajojnë përqindjen që SHBA do të tarifojë çdo vend individual, bazuar në tarifat e ngarkuara në SHBA.

Një nga tarifat më të larta prej 49% do të vendoset për të gjitha importet kamboxhiane, sipas grafikëve nga Shtëpia e Bardhë.

Trump shpall tarifat e reja për disa vende të botës, mes

Referuar grafikut të prezantuar nga Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ti vendosin tarifë 10% produkteve që vijnë nga Shqipëria.

Tarifa për vendet e rajonit:

Shqipëria 10%

Bosnja 35%

Maqedonia e Veriut 33%

Kosova 10%

Mali i Zi 10%

Serbia 37%

Kina i vendos SHBA një tarifë prej 67%, kështu që Shtetet e Bashkuara do të ngarkojnë Kinën me një tarifë prej 34%. Sipas grafikut Shtetet e Bashkuara do t’i vendosin Bashkimin Evropian një tarifë prej 20%, Vietnami një tarifë prej 46%, Tajvanin 32%, Japoninë 24%, Indinë 26%, Korenë e Jugut 25%, Tajlandën 36% e kështu me radhë.

Ai ka thënë se mbi 80% e makinave të prodhuara në Kore të Jugut shiten në Kore të Jugut, dhe mbi 90% e makinave të shitura në Japoni janë prodhuar në Japoni, dhe se makinat e prodhuara në SHBA përfaqësojnë vetëm një pjesë të vogël në ato vende.

“Ford ka shitje shumë të vogla në vende të tjera, një disbalancë tregtare që e ka shkatërruar industrinë amerikane", sipas presidenti.

“Për këtë arsye, duke filluar nga mesnata, do të vendosim një taksë 25% për të gjitha automjetet e prodhuara jashtë vendit”, tha Trump.

Trump e nisi fjalimin e tij duke e cilësuar ditën e sotme si “dita e çlirimit” dhe duke thënë se partnerët tregtarë e kanë grabitur SHBA-në për dekada me radhë.

“Taksapaguesit tanë janë grabitur për më shumë se 50 vjet, kjo nuk do të ndodhë më”, ka thënë Trump. Ai ka bërë të ditur se do të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv në lidhje me “tarifat reciproke”.