Analiza e BBC: Trump hodhi ‘bombë bërthamore’ në sistemin global të tregtisë

SHBA- Presidenti Donald Trump ka njoftuar taksa të reja të importit për të gjitha mallrat që hyjnë në SHBA, në përmbysjen më të madhe të rendit të tregtisë ndërkombëtare që nga pasojat e Luftës së Dytë Botërore. Plani i tij përcakton një tarifë bazë prej 10% për të gjitha importet, në përputhje me propozimin e tij gjatë fushatës së Shtëpisë së Bardhë të vitit të kaluar.

Artikujt nga rreth 60 partnerë tregtarë që Shtëpia e Bardhë i përshkroi si "shkelësit më të këqij", duke përfshirë Bashkimin Evropian dhe Kinën që përballen me norma më të larta. Analistët thanë se përshkallëzimi i luftës tregtare ka të ngjarë të çojë në çmime më të larta për amerikanët dhe rritje më të ngadaltë në SHBA, ndërsa disa vende në mbarë botën mund të zhyten në recesion.

Por në njoftimin e së mërkurës në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha se masat ishin të nevojshme sepse vendet po përfitonin nga SHBA duke vendosur tarifa të larta dhe barriera të tjera tregtare. Duke shpallur një emergjencë kombëtare, presidenti republikan tha se Shtetet e Bashkuara për më shumë se pesë dekada ishin grabitur, plaçkitur, përdhunuar dhe plaçkitur nga kombet e afërta dhe të largëta, si miq ashtu edhe armiq.

“Është shpallja jonë e pavarësisë ekonomike”, tha Trump në Kopshtin e Trëndafilave në sfondin e flamujve amerikanë.

Shtëpia e Bardhë tha se SHBA do të fillojë të zbatojë tarifat 10% më 5 prill, me tarifat më të larta për vende të caktuara duke filluar nga 9 prilli.

“Sot ne po mbrojmë punëtorin amerikan dhe më në fund po e vendosim Amerikën të parën”, tha Trump, duke e quajtur atë një nga ditët më të rëndësishme në historinë amerikane.

Por vendimi i Donald Trump habiti shumë analistë.

"Ai sapo hodhi një bombë bërthamore në sistemin global të tregtisë," i tha BBC-së Ken Rogoff, ish-kryekonomist në Fondin Monetar Ndërkombëtar.

Kanadaja dhe Meksika nuk preken

Tarifat janë taksa mbi importet. Gjatë fushatës vitin e kaluar, Trump tha se do t’i përdorte ato për të nxitur prodhimin, duke premtuar një epokë të re të prosperitetit në SHBA. Taksat e importit mund të rrisin 2.2 trilion dollarë (1.7 trilion £) të ardhura deri në vitin 2034, sipas Zyrës së Buxhetit të Kongresit jopartiak.

Ai kaloi javë duke parë njoftimin e së mërkurës, i cili pasoi urdhra të tjerë për rritjen e tarifave për importet nga Kina, makinat e huaja, çelikun dhe aluminin dhe 25% për disa mallra nga Meksika dhe Kanadaja. Shtëpia e Bardhë tha se ndryshimet e fundit nuk do të ndryshonin asgjë për Meksikën dhe Kanadanë, dy nga partnerët më të afërt tregtarë të Amerikës.

"Aleatët e tjerë do të përballen me tarifa të reja, duke përfshirë 10% për Mbretërinë e Bashkuar dhe 20% për Bashkimin Evropian," tha Trump.

Masa prezanton një tarifë të re prej 34% për mallrat nga Kina, në krye të një takse ekzistuese prej 20%, duke i çuar tarifat totale në të paktën 54%. Tarifa do të jetë 24% për mallrat nga Japonia dhe 26% nga India.

Disa nga taksat më të larta do të godasin eksportet nga vendet që kanë parë një nxitim të investimeve në vitet e fundit, pasi firmat i zhvendosën zinxhirët e furnizimit nga Kina pas tarifave në mandatin e parë të Trump.

Mallrat nga Vietnami dhe Kamboxhia do të goditen përkatësisht me 46% dhe 49%. Taksat më të larta do të bien gjithashtu për kombet shumë më të vogla, me produktet nga vendi i Afrikës jugore të Lesotos që përballen me 50%./BBC/