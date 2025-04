Udhëheqësit botërorë kritikojnë tarifat e Trump: Masë e gabuar! Goditje e madhe për ekonominë globale!

BRUKSEL- Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se vendimi i Donald Trump për të vendosur tarifat për të gjitha mallrat që hyjnë në SHBA është një goditje e madhe për ekonominë e reja të reja. Duke dhënë një mëngjes, tha se tarifat e Trump do të sjellin pasoja të tmerrshme për miliona njerëz në mbarë botën.

Ajo theksoiin në vend më të cenueshme, duke vënë në dukje se disa nga ato kombe tani janë subjekt i disa prej tarifave më të larta të SHBA. Pasi ajo u zotua se Evropa do të marrë një qasje të paformuar dhe paralajmëruar se Bashkimi Evropian i cili do të nënshtrohet një tarifë prej 20% po përgatitet kundërmasa në rast se negociatat dështojnë.

"Tarifat do të godasin miliona qytetarë, faturat do të rriten, çmimi i barnave do të rritet. Një goditje për ekonominë globale. Kompanitë e mëdha dhe të vogla do të vuajnë dhe pasojat do të jenë katastrofike. Ne kemi qenë gjithmonë të gatshëm për të negociuar, në të njëjtën kohë jemi gati të përgjigjemi.

Jam dakord me Presidentin Trump se të tjerët po përfitojnë padrejtësisht nga rregullat aktuale dhe jam e gatshme të mbështes çdo përpjekje për të përshtatur sistemin e tregtisë globale me realitetet e ekonomisë globale. Por gjithashtu dua të jem e qartë: përdorimi i tarifave si mjeti i parë dhe i fundit nuk do ta zgjidhë problemin. Kjo është arsyeja pse, që nga fillimi, ne kemi qenë gjithmonë të gatshëm të negociojmë me Shtetet e Bashkuara për të hequr barrat e mbetura”, u shpreh ajo.

Me pas komenteve të Von der Leyn ka reaguar Kina e cila ka edhe një koment që ka marrë një masë ndaj saj dhe ka paralajmëruar kundërmasa të kundërta kundër SHBA. Fjalët e tire paralajmëruese pasi presidenti amerikan njoftoi një tarifë universale prej 10% për të gjitha importet në SHBA nga 5 prilli. Ndërsa rreth 60 vende do të zotohen edhe me tarifën më të lartë nga 9 prilli. Trump tha se masat ishin shpagim politikat e padrejta për tregtare, duke qenë se ai kishte qenë shumë i sjellshëm në vendimet e tij.

Jashtë BE-, Kina një nga vendi i konsideruar si shkelësit më të këqij nga presidenti i SHBA-së dhe me një tarifë 34% për mallrat, në krye të një takse ekzistuese prej 20%, duke e çuar totalin e taksave në të njëjtën 54%. Ministria e Tregtisë i kërkoi SHBA-së të anulojë tarifat, duke marrë se Kina do të marrë me vendosmëri kundërmasa për të drejtat e tyre dhe interesat e veta.

Ndërsa kryeministrja e Italisë Giorgia Meloni e Italisë, një aleate e Trumpit, se ai vendosi i gabuar, por se ajo do të punonte drejt një faqeje me SHBA-në për të bërë një luftë tregtare.

“Vendosja e tarifave doganore nga SHBA ndaj Bashkimit Evropian është një masë që nuk i përshtatet asaj që është e gabuar. krahasuar me partnerët e tjerë evropianë ”, tha Meloni.

Homologu i saj spanjoll Pedro Sánchez tha se Spanja do të jetë e përkushtuar ndaj një bote të hapur, ndërsa në Irlandë, drejtuesi i Taoise Micheál Martin tha se vendimi i Trump ishte thellësisht për keqardhjen dhe nuk bën të tjerët.

Presidenti në detyrën e Koresë së Jugut, Han Duck-soo tha se lufta tregtare globale është bërë realitet dhe qeveria e tij do të shikojë mënyrën për të kapërcyer krimin e biznesit pasi vendi i Azisë Lindore u godit me një normë prej 25%. Japonia tha se taksa e saj prej 24% ishte për të ardhur keq dhe mund të shkelte Organizatën Botërore të Tregtisë dhe SHBA-Japoni, ndërsa Tajlanda tha se do të negocionte tarifat e saj prej 36%. Zyrtarët ekonomikë në Izrael, të cilët kishin marrë të gjitha tarifat për importin amerikan përpara njoftimit, u tha se ishin në shok të plotë mbi tarifën e tij prej 17%.

“Ne ishim të sigurt se vendosi për të anuluar tarifat për importet nga SHBA-ja do të pengojë këtë veprim”, tha një zyrtar për mediat vendase.

Zyrtarët e Bardhë se taksat e saj ishin me vend, si Kina, për të cilin ata vendosin tarifat më të larta për mallrat amerikane, vendosen jotarifore për tregtinë amerikane ose kanë vepruar ndryshe në mënyrën që qeveria mendon se minojnë qëllimet ekonomike amerikane.

Udhëheqësit nga vendi që i nënshtrohen normës bazë 10% kanë reaguar gjithashtu ndaj masave të Trumpit Anthony Albanese që të Australisë tha se amerikanët bëjnë duke paguar çmimin më të madh për ato që ai i quajti tarifat e pajustifikuara.

"Qeveria e tij nuk do të vendosë masa reciproke. Ne nuk do t’i bashkohemi një garë deri në fundin e çmimeve që më të larta dhe të ngrihen më të ngadaltë" , tha ai.

Një burim i Downing Street tha për BBC- në se tarifat më të ulëta të Mbretërisë së Bashkuar janë bërë në fund të fundit të një adrese tregtare me SHBA. Sekretari i biznesit Jonathan Reynolds tha se qeveria mbeti e fokusuar në negocimin e një deklarate ekonomike me SHBA-në që për kontradiktat tona ekzistuese të drejta dhe të balancuara tregtare.

Në Amerikën Latine, ekonomia e saj më e madhe, Brazili, miratoi një ligj në Kongres të mërkurën Ligjin e Reciprocitetit Ekonomik për të kundërshtuar tarifat 10% të vendosur nga Trump. Ministria e Jashtme tha se do të vlerësonte të gjitha llojet e veprimeve të mundshme për të mbrojtur reciprocitetin në tregtinë dypalëshe, duke përfshirë ato të Organizatës Botërore të Tregtisë. Njëherë pas njoftimit të Trump, Sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent paralajmëroi që të mos hakmerren dhe të pranojnë.

“Sepse nëse hakmerreni, do të keni përshkallëzim ”, tha ai për Fox News.

Në mënyrë të qartë, dy partnerët më të mëdhenj tregtarë të SHBA-së, Kanadaja dhe Meksika, nuk përmenden në njoftimet e së mërkurës. Shtëpia e Bardhë tha se do të merrej me dy vendet sipas urdhrave të mëparshëm ekzekutivë, të vendosën tarifa 25% mbi dy kombet si pjesë e tyre për të adresuar çështjet e fentanilit dhe kufirit.

"Pavarësisht, Kanadaja do të ndikohet ende nga tarifat. Masa të tilla si tarifa 25% për automobilat duke filluar nga mesnata e së cilës bëjnë të "preknin miliona kanadezë", tha kryeministri Mark Carney.

Ai u zotua të luftojë këto tarifa me kundërmasa, duke shtuar se taksat e SHBA do të bëjnë ndryshimet rrënjësisht të sistemit global të tregtisë.