Horoskopi javor nga Susan Miller, 31 mars deri 6 prill 2025 për të 12 shenjat zodiakale

Kjo javë shënon një nga momentet më të rëndësishme astrologjike të vitit: Neptuni, planeti i ëndrrave, intuitës dhe shërimit, hyn në shenjën e Dashit për herë të parë pas më shumë se një shekulli.

Kjo lëvizje do të ndikojë të gjitha shenjat në mënyra të ndryshme, duke hapur një dritare të re për rritje shpirtërore, zbulime të brendshme dhe transformime personale.

Neptuni do të qëndrojë në këtë pozicion deri në tetor, duke na dhënë një përprovë të thellë për atë që mund të sjellin 14 vitet e ardhshme.

Përveç kësaj, e premtja sjell një vallëzim planetar mes Saturnit, Uranit dhe Marsit, duke krijuar një fllad të fuqishëm energjie pozitive që prek dashurinë, financat, marrëdhëniet, idetë krijuese dhe përparimin profesional.

Kjo javë nuk është për të qëndruar në vend. Është koha për të ëndërruar, për të ndryshuar, për të vepruar dhe për t’u rilindur.

Ja në mënyrë të detajuar të 12 shenjat:

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Planetët janë plot me mesazhe të rëndësishme për ty në këtë kohë vendimtare. Të dielën, Neptuni shërues hyn në shenjën e Dashit, ku do të qëndrojë deri në tetor, dhe mund të kesh një pamje të parë se si mund të transformohet jeta jote gjatë 14 viteve të ardhshme. Të premten, planeti yt sundues, Mars, krijon një kontakt me fat me Uranin dhe Saturnin – një kombinim fantastik për të ecur përpara dhe për të rishpikur rrethanat e tua. Saturni gjithashtu “vallëzon” me Uranin të premten, dhe kjo ka shumë mundësi të sjellë mundësi biznesi dhe ide për të fituar para që mund të shpërthejnë nga imagjinata jote. Një kohë emocionuese për zhvillim dhe inovacion.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Ki besim në talentet e tua. Astrologjikisht, kjo është një nga javët më të rëndësishme të vitit, pasi Neptuni vizionar hyn në Dash, në zonën e nënvetëdijes në horoskopin tënd, të dielën. Kjo është me shumë gjasa një lajm i mirë për ty, pasi Neptuni ndihet më rehat në këtë shtëpi të zodiakut dhe mund të bëjë mrekulli nëse je në një rrugëtim shërues. E premtja është një tjetër ditë madhore, me Saturnin dhe Marsin që bashkëpunojnë me Uranin në Dem – një shenjë surprizash të lumtura dhe shpërthimesh brilante që mund t’i çojnë idetë e tua në një nivel tërësisht të ri dhe emocionues.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Një ndryshim i thellë është i prirur të ndodhë pak nën sipërfaqe. Miqësitë e tua mund të marrin rëndësi më të madhe nga tani deri në tetor, ndërsa Neptuni zhvendoset në sektorin tënd shoqëror. Një person i ri në jetën tënde mund të të prezantojë me një temë shpirtërore që do ta gjesh jashtëzakonisht interesante. E premtja është gjithashtu një ditë e madhe në kozmos, kur Saturni me frymë biznesi bashkon forcat me Uranin krijues në sektorin tënd të nënvetëdijes, duke krijuar surpriza të dobishme që mund të çojnë reputacionin tënd në një orbitë të re. Mars energjik me shumë gjasë shton një shpërthim tjetër të mrekullueshëm pozitiviteti.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Një shpërthim pozitiv optimizmi mund të të çojë në lartësi të reja. Të dielën, Neptuni misterioz kalon në Dash, i cili është sektori yt i karrierës, dhe do të qëndrojë aty deri në tetor. Përdorimi i imagjinatës tënde vizionare në punë mund të bëhet faktor ndryshues për muajt në vijim. E premtja është një ditë e ngarkuar në qiell, pasi Saturni ambicioz dhe Urani i ndryshueshëm, dy planetë të fuqishëm, krijojnë shkëndija në sektorët e udhëtimeve dhe shoqërimeve të tua. Mars në Gaforre po ashtu vepron në favorin tënd, duke të mbushur me entuziazëm dhe energji, dhe duke premtuar surpriza të bukura.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Hidh hapin me gëzim drejt së panjohurës, pasi këtë javë ndodhin dy ngjarje të mëdha planetare. E para ndodh të dielën, kur Neptuni viziton Dashin deri në tetor. Kjo ndodh në sektorin tënd të të nxënit, dhe ka shumë gjasa që do të përjetosh një ndryshim të mirëpritur energjie që të inkurajon të rikthehesh në shkollë ose të zbulosh talente të reja emocionuese. E premtja është një tjetër ditë e mbushur me veprim, me Saturnin profesional që “vallëzon” me Uranin e paparashikueshëm në sektorin tënd të karrierës, dhe mund të punosh me njerëz të rinj që mund ta ndryshojnë jetën tënde për mirë.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Ke përpara një javë me ndryshime të fuqishme, me dy modele planetare që do të dominojnë ditët në vijim. Të dielën, Neptuni shërues hyn në Dash (shtëpia jote e tetë financiare) dhe qëndron deri në tetor. Fuqitë e tua krijuese mund të përdoren për të fituar para, dhe idetë për biznes mund të jenë transformuese gjatë kësaj periudhe. Ngjarja tjetër e madhe ndodh të premten, kur Saturni serioz në sektorin e partneriteteve bashkëpunon në mënyrë të lumtur me Uranin brilant, duke ndezur një ndjenjë aventure. Mars pasionant është gjithashtu i përfshirë në mënyrë të këndshme me Saturnin dhe Uranin, duke krijuar mundësi të freskëta për marrëdhënie në çdo nivel.

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Kjo është një javë vendimtare. Marrëdhëniet mund të marrin një dozë magjie kur Neptuni transcendental hyn në Dashin – që për ty është sektori i partneriteteve – të dielën. Nga tani deri në tetor, një romancë që ndihet si e destinuar mund ta transformojë jetën tënde për më mirë dhe të shërojë plagët e së kaluarës. E premtja është një tjetër ditë kulmore në kozmos, kur Saturni i arsyeshëm bashkohet me Uranin befasues, gjë që mund të sjellë një tronditje të gëzueshme në shëndetin tënd, në rutinën tënde të përditshme dhe në financat. Mars i gjallë gjithashtu krijon një kontakt të këndshëm me Saturnin dhe Uranin, me shumë gjasa duke shumëfishuar energjinë me fat të drejtuar nga karriera jote.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Dashuria fiton. Të dielën, Neptuni shërues hyn në zonën e shëndetit dhe rutinave të tua në Dash, dhe pushimi dhe rikuperimi mund të bëhen prioritet. Kalimi i kohës vetëm mund të jetë terapeutik, dhe investimi në interesat e tua personale mund të sjellë përfitime të gëzueshme dhe përthithëse. E premtja sjell lajme të mëdha kozmike, pasi dy planetë që lëvizin ngadalë – Saturni dhe Urani – lidhin energjitë e tyre për të ndarë dituri. Ata do të theksojnë argëtimin dhe romancën, dhe ka shumë mundësi që të bësh zbulime të gëzueshme që mund të ndryshojnë përgjithmonë jetën tënde dashurore. Mars me vullnet të fortë është gjithashtu pjesë e kësaj përzierjeje planetare, duke gjeneruar edhe më shumë pasion dhe ekzaltim.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Një epokë e re krijimtarie mund të agojë. E diela sjell një ndryshim të madh planetar, ndërsa Neptuni imagjinativ kalon në Dash dhe qëndron atje deri në tetor. Dashi ndodhet në shtëpinë tënde të pestë – pjesa e hartës astrologjike që lidhet me shprehjen e vetes, dashurinë dhe argëtimin – kohë emocionuese janë shumë pranë. E premtja ka gjithashtu lajme kozmike të rëndësishme, kur planetët e fuqishëm Saturni dhe Urani krijojnë një lidhje jashtëzakonisht të dobishme, ndoshta duke ndihmuar në çështje praktike. Mars është gjithashtu pjesë e këtij modeli, duke shtuar një prekje energjie që të ndihmon të arrish çfarë dëshiron.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Kjo mund të jetë një javë e jashtëzakonshme për ty. E diela sjell një lajm të madh nga qielli, kur Neptuni i ngadaltë dhe misterioz hyn në Dash për herë të parë që nga viti 1861–1875! Nga tani deri në tetor, do të provosh për herë të parë se si ky planet i ndjeshëm dhe shpirtëror do të ndikojë në jetën tënde për 14 vitet e ardhshme. E premtja gjithashtu ndriçon me lëvizje të rëndësishme planetare, ndërsa Saturni dhe Urani krijojnë një energji me fat në qendrat e tua të komunikimit dhe shprehjes. Mars shfaqet gjithashtu, duke e bërë këtë një kohë jashtëzakonisht dinamike për të treguar botës çfarë je i aftë të bësh.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Gjërat e mira janë ende përpara. E diela sjell një përditësim madhështor: Neptuni shpirtëror do të kalojë në Dash (qendra jote e komunikimit) për herë të parë pas rreth 150 vitesh. Vëzhgo mënyrën se si bashkëpunon me të tjerët dhe si komunikon me njerëzit më të afërt nga tani deri në tetor – kjo mund të jetë një pararendëse e butë për mënyrën se si ky planet transcendental mund të ndikojë jetën tënde për shumë vite. Lajmi tjetër i madh nis të premten, kur dy planetë të epokave, Uranus dhe Saturn, krijojnë një kënd të favorshëm me fat.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Kjo javë është një katalizator për ndryshime pozitive. Për herë të parë në jetët tona, Neptuni – planeti yt sundues – kalon në Dashin të dielën. Ai do të rikthehet përkohësisht në Peshq në tetor, dhe më pas do të hyjë përfundimisht në Dash në shkurt 2026, ku do të qëndrojë për 14 vite. Gjatë shtatë muajve të ardhshëm, do të shijosh një shije të asaj se si qëndrimi yt ndaj parasë dhe imagjinata jote krijuese mund të kalojnë në një transformim nën ndikimin e Neptunit. E premtja është një tjetër pikë e nxehtë energjie, kur Saturni praktik në Peshq “vallëzon” me Uranin rebel – ndryshime të papritura dhe të mrekullueshme mund të jenë në horizont. /noa.al