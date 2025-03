Përmbytje nga moti i keq në Greqi. Mbyllen shkollat

GREQI- Greqia ka qenë në mëshirën e motit të keq që nga pasditja e ditës së sotme, pasi stuhitë e forta kanë përfshirë shumë ishuj, duke shkaktuar probleme serioze. Për këtë arsye, Forcat e Armatosura janë vënë në gatishmëri për të ofruar ndihmë për Mbrojtjen Civile, për shkak të buletinit emergjent të përkeqësimit të fenomeneve të motit të lëshuar nga Shërbimi Meteorologjik Helen.

Konkretisht për Cyclades, Administrata e Ndërtimit dhe Menaxhimit të Fatkeqësive Natyrore (DIKAFKA) është në gatishmëri për të ofruar ndihmë nëse kërkohet, në Paros ose në një zonë tjetër.

Jetët ishin në rrezik në Paros

Në Naoussa të Paros, reshjet e shiut krijuan përrenj të rrëmbyeshëm, të cilët rrëmbyen automjetet dhe shkaktuan dëme të mëdha materiale, ndërsa qytetarët rrezikoheshin të përfshiheshin. Ka një mobilizim të madh në ishull, ku forcat EMAK po udhëtojnë drejt Paros me helikopterin e Zjarrfikësve.

Mbyllja e shkollave

Të gjitha shkollat ​​në Rodos do të qëndrojnë të mbyllura nesër, e martë, për shkak të kushteve të rënda të motit të parashikuara nga Shërbimi Meteorologjik Kombëtar.

Konkretisht, me vendim të kryebashkiakut të Rodosit, Alexandros Koliadis, shkollat ​​e ishullit të të gjitha niveleve (kopshte, shkolla fillore, shkolla të mesme dhe të mesme) si dhe kopshtet do të qëndrojnë të mbyllura nesër, e martë, 1 prill 2025. Vendimi është marrë për arsye paraprake, duke pasur parasysh sigurinë e nxënësve, mësuesve dhe familjeve të tyre.

Mbrojtja Civile në gatishmëri për motin e keq treditor

Ministria e Krizave Klimatike dhe Mbrojtjes Civile është vënë në gatishmëri për shkak të periudhës treditore të motit të keq që do të nisë mesditën e së hënës me reshje të dendura shiu dhe stuhi.

Ministri i Krizave Klimatike dhe Mbrojtjes Civile, Yiannis Kefalogiannis, ka mbledhur tashmë sot Komisionin e Vlerësimit të Rrezikut me temën e Buletinit Emergjent të Dukurive të Rrezikshme të Motit të Shërbimit Meteorologjik Helen.

Sipas shkencëtarëve të Komitetit, nga e hëna deri të mërkurën, në shumicën e zonave të vendit lindor do të ketë reshje të dendura shiu dhe stuhi. Dukuritë do të jenë të rrezikshme nga pasditja e së hënës në Ciklade. Komisioni do të mblidhet sërish për të vlerësuar, bazuar në të dhënat më të fundit, rajonet e mbetura të vendit lindor.