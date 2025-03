Foto dhe video nga përplasja e 7 makinave në aksin Fier-Vlorë

VLORË- Policia ka dhënë detaje në lidhje me aksidentit zinxhir të ndodhur mbasditen e sotme në aksin Fier-Vlorë, ku u përfshinë shtatë automjete. Sipas njoftimit të policisë, si pasojë e përplasjes janë dëmtuar dy pasagjeret, 52-vjeçarja me iniciale M.Rr dhe 32-vjeçarja me iniciale S.Rr. Po ashtu në spital kanë shuar për kontrolle edhe tre prej drejtuesve, shtetasit R. M., 46 vjeç, M. V., 45 vjeç, V. N., 22 vjeçe dhe një foshnjë 1 vjeçe.

Njoftimi i policisë:

Fier/Informacion paraprak

Rreth orës 15:00, në bypass_in Fier-Vlorë, janë përfshirë në aksident rrugor automjetet me drejtues shtetasit A. B., E. Gj., Sh. K., A. B., V. N., R. M. dhe M. V.

Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar dy pasagjeret, shtetaset M. Rr., 52 vjeçe dhe S. Rr., 32 vjeçe, si edhe kanë shkuar në spital për kontroll mjekësor tre prej drejtuesve, shtetasit R. M., 46 vjeç, M. V., 45 vjeç, V. N., 22 vjeçe dhe një foshnjë 1 vjeçe.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.