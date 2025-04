Sondazhi pas dënimit thotë se 49% e francezëve duan që Marine Le Pen të kandidojë për presidente

Brenda një muaji, përqindja e francezëve që duan që Marine Le Pen të garojë për Presidente është rritur me 7%, pavarësisht vendimit të drejtësisë për të burgosur për 4 vite kryetaren e Frontit Kombëtar, pasi u dënua për përvetësim të parave publike.

Pothuajse një në dy francezë (49%) duan që Marine Le Pen të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale, sipas një sondazhi të Ifop-Fiducial për Sud Radio, të kryer pas dënimit të saj në një rast që përfshin ndihmës të deputetëve të PE.

Në të njëjtën kohë, 51% e të anketuarve nuk duan që udhëheqësja e Fronti Kombëtar të jetë në gjendje të kandidojë për drejtimin e Elysée-s, 7% më pak nga një sondazh i mëparshëm, i bërë në fund të shkurtit.

Megjithatë, sipas të njëjtit sondazh, vetëm 37% e francezëve besojnë se Marine Le Pen më në fund do të jetë në gjendje të jetë kandidate, një përqindje e reduktuar me 37 pikë brenda një muaji. Vetëm ata që thonë se mbështesin Frontin Kombëtar (69%) besojnë se kandidatja e partisë së tyre do të jetë në gjendje të jetë kandidate në zgjedhjet e ardhshme.

Shumica dërrmuese (79%) e të anketuarve konsiderojnë Marine Le Pen se i përket të djathtës ekstreme.

Sondazhi u krye në internet më 1 dhe 2 prill midis një kampioni përfaqësues të popullsisë franceze prej 1000 personash të moshës 18 vjeç e lart. Marzhi i gabimit është nga 2.8 në 3.1 pikë.