Qeveria italiane nis zyrtarisht procedurat për Gjadrin, çfarë pritet javën e ardhshme

Qeveria italiane, nën drejtimin e Giorgia Melonit, ka vendosur të ecë përpara me planin për rihapjen e Qendrës së Paraburgimit për Riatdhesim (CPR) në Gjadër, Shqipëri. Me synimin për të trajtuar më shpejt dhe më efektivisht flukset e emigrantëve të parregullt, ekzekutivi italian po përpiqet të shndërrojë në ligj një dekret që autorizon transferimin e migrantëve drejt kësaj strukture jashtë territorit italian.

Shqyrtimi parlamentar i dekretit do të nisë të martën më 8 prill në Komisionin për Çështjet Kushtetuese të Dhomës së Deputetëve. Ky hap përfaqëson nisjen zyrtare të punës ligjvënëse mbi këtë dispozitë, e cila ka tërhequr vëmendjen dhe kritikat e opozitës. Raportuesja e dekretit është Sara Kelany, deputete e partisë Fratelli d’Italia dhe përgjegjëse për sektorin e emigracionit brenda partisë së Melonit.

Konsultime me shoqërinë civile dhe ekspertët Përveç shqyrtimit të tekstit në komision, javën e ardhshme janë planifikuar edhe një seri dëgjimesh me ekspertë dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile. Ndër ta do të jenë edhe përfaqësues të Tryezës së Azilit dhe Emigracionit (TAI), Shoqatës Kulturore Rekreative Italiane (ARCI) dhe Shoqatës për Studime Ligjore për Emigracionin (ASGI). Gjithashtu, pritet ndërhyrja e Claudio Galzerano, drejtori qendror për Emigracionin dhe Policinë Kufitare.

Qeveria italiane synon që dekret-ligji të përfundojë rrugën e tij parlamentare sa më shpejt, përpara afatit përfundimtar të 27 majit.

Rihapja e Gjadrit: Pa deformime funksionale Ministri i Brendshëm italian, Matteo Piantedosi e ka përshkruar këtë hap si një “riaktivizim të menjëhershëm” të strukturës ekzistuese në Gjadër. Sipas tij, godina është në gjendje të mirë dhe mund të përdoret pa ndryshuar funksionin e saj të mëparshëm si një qendër ndalimi. “Qendra nuk i humb funksionet e parashikuara. Nuk do të deformohet, përkundrazi,” theksoi Piantedosi në një konferencë për shtyp.

Plani për transferimin e migrantëve në një “vend të tretë”, si Shqipëria, mbetet një nga temat më të debatuara në politikën italiane dhe evropiane, me mbështetje të fortë nga qeveria aktuale, por edhe me kritika të ashpra nga organizatat për të drejtat e njeriut dhe opozita.