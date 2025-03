Justin Bieber: E urrej veten!

Justin Bieber pranon se ka "çështje zemërimi" – rrëfehet se ndonjëherë "urren veten"

Këngëtari i njohur kanadez, Justin Bieber, ka ndarë një rrëfim të sinqertë me ndjekësit e tij në rrjetet sociale, duke folur hapur për sfidat emocionale që po përjeton.

Në një postim të bërë të shtunën, Bieber, tashmë 31 vjeç, pranoi se ka probleme me zemërimin dhe shpesh ndjen një ndjesi të thellë zhgënjimi ndaj vetes.

“Edhe unë kam probleme me zemërimin, por dua të piqem dhe të mos reagoj kaq zhgënjyes”, shkroi ai, duke shoqëruar fjalët me një emoji që pasqyronte ndjenjat e tij.

Postimi u shoqërua me disa foto – një prej tij me fytyrën poshtë nën një kapuç, një fotografi kur ishte më i ri, një pamje me kontejnerë transporti dhe një imazh të vogël të djalit të tij, Jack Blues, i cili lindi në gusht të vitit 2024 nga martesa e tij me modelen Hailey Bieber.

Më vonë gjatë ditës, këngëtari i hitit Ghost ndau edhe një video ku shihej duke luajtur muzikë me një grup, dhe shkroi: “Mendoj se ndonjëherë e urrej veten kur ndihem sikur po filloj të bëhem joautentik.” Ai shtoi: “Pastaj kujtoj se të gjithë mendojmë se nuk jemi të mjaftueshëm, por ende e urrej kur ndryshoj veten për të kënaqur njerëzit.”

Deklaratat e tij të hapura vijnë në një kohë kur shqetësimet për shëndetin e tij mendor dhe fizik janë shtuar, por shumë fansa dhe figura publike e kanë përgëzuar këngëtarin për sinqeritetin dhe gatishmërinë për të folur hapur.

Në fillim të muajit, Bieber kishte ndarë një tjetër mesazh emocional në Instagram: “Gjithmonë ndihem i padenjë, edhe pse jam i rrethuar nga dashuri dhe lavdërime.”

Javën e kaluar, ai ndau një tjetër reflektim: “Nuk kemi asgjë për të provuar sot, kemi vetëm dhuratën e jetës për të pranuar dhe shijuar. Ata nuk na kanë borxh dhe ne nuk i kemi borxh askujt.”

Përfaqësuesi i tij ka hedhur poshtë më parë thashethemet mbi përdorimin e drogës, duke i quajtur këto spekulime “të dëmshme”. Megjithatë, pavarësisht komenteve të tij emocionale, këngëtari u pa të premten i qetë dhe në humor të mirë në një dalje publike me bashkëshorten e tij, Hailey Bieber, në restorantin e famshëm Sushi Park në West Hollywood, Kaliforni.

Dalja e tyre ndodhi në mes të spekulimeve se albumi i ri i Selena Gomez, I Said I Love You First, përmban këngë me përmbajtje “diss” të drejtuara ndaj Bieber. Kujtojmë që Justin dhe Selena u ndanë përfundimisht vetëm disa muaj para se ai të martohej me Hailey.

Ndërsa fansat shprehin shqetësim dhe mbështetje, Justin Bieber vijon të ndajë mendimet e tij më të thella me publikun, duke dhënë një shembull të rrallë të sinqeritetit në botën e yjeve.

*Me të dhëna nga pagesix.com | Foto në shtëpi: Justin Bieber, Hailey Bieber dhe fëmija i tyre / Foto: justinbieber/Instagram