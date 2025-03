Horoskopi i Paolo Fox për sot, e martë, 25 mars 2025, për të 12 shenjat e zodiakut

Si është dita jote sot? Ja çfarë thonë yjet sipas Paolo Fox:

Dashi

Yje të favorshme! Kjo është një periudhë ku mund të ndjekësh dëshirat e tua pa u ndikuar nga thashethemet e ziliqarëve. Nëse një projekt nuk shkoi siç prisje, mos fajëso veten. Shfrytëzo këtë fazë për të zgjedhur me kujdes angazhimet e tua dhe për të mësuar nga gabimet e së kaluarës. Marrëdhëniet në çift mund të jenë shumë të kënaqshme tani – moment ideal për ata që duan të bëjnë fëmijë, të martohen apo të bashkëjetojnë. Disa po planifikojnë aventura të reja për verën.

Demi

Trego kujdes në marrëdhëniet ndërpersonale. Durimi do të jetë thelbësor. Është një periudhë rritjeje dhe ata që punojnë me publikun mund të kenë rezultate të mira. Megjithatë, gjatë 48 orëve të ardhshme, një Hënë e pafavorshme mund të sjellë vonesa dhe tensione. Mos kërko perfeksion – trego mirëkuptim ndaj atyre që nuk janë tërësisht të pranishëm. Mund të përballesh me probleme të grumbulluara ndër vite. Nga e mërkura, situata përmirësohet ndjeshëm.

Binjakët

Qielli krijues favorizon marrëdhëniet në çift dhe vetërealizimin. Periudhë pozitive edhe për studentët apo ata që kanë projekte për të përfunduar deri në qershor. Është koha të përcaktosh disa marrëveshje – jeta personale mund të bëhet sërish qendrore. Nëse ke dikë të rëndësishëm pranë, ringjall pasionin dhe ndiq zemrën tënde. Një ide e jotja mund të ketë sukses, veçanërisht në punë të pavarura, kreative apo artistike.

Gaforrja

Sot duket se mund të lirohesh më në fund nga një barrë. Ditët e kaluara mund të kenë sjellë tensione në dashuri, dhe disa mund të kenë keqinterpretuar sjelljen apo fjalët e tua. Është momenti për të folur hapur dhe për të shprehur çfarë të shqetëson. Dashuria është aty, por ka nevojë për rishikim. Idetë janë ende të paqarta. Fokusoju punës dhe nëse ke një projekt, prezantoje sa më parë. E enjtja dhe e premtja janë ditë interesante për marrëdhënie profesionale.

Luani

Ky qiell të fton të veprosh! Është momenti për të kapërcyer vështirësitë pa frikë. Kohët e fundit mund të kesh përjetuar pasoja nga gabime që nuk i ke bërë vetë. Tani e ke kaluar më të keqen dhe mund të shohësh të ardhmen me më shumë besim. Edhe nëse dikush përpiqet të të vështirësojë gjërat, vazhdo përpara – forca jote personale dhe mbështetja nga yjet do të të ndihmojnë të largosh shpejt problemet. Mund të marrësh lajme të mira deri të dielën.

Virgjëresha

Yjet e qeta të ndihmojnë të realizosh projektet. Nëse ke kaluar ndryshime kohët e fundit, së shpejti do të kesh më shumë qartësi dhe siguri. Nëse po pret një përgjigje të rëndësishme, deri nga mesi i prillit mund të vërtetosh vlerën tënde dhe të rikthesh iniciativën. Mbaje këmbët në tokë dhe qëndro racional në çdo situatë. Dashuria mund të jetë lënë pas dore, prandaj bëj kujdes në lidhjet konfliktuale. Në lidhjet afatgjata, një pauzë reflektimi mund të jetë e dobishme. Stresi për shkak të çështjeve familjare apo fëmijëve mbetet konstant.

Peshorja

Të pret një e martë pozitive – Hëna dhe Jupiteri janë në krahun tënd dhe energjia po rikuperohet. Megjithatë, disa kundërshtime planetare mund të tendosin nervat. Ky është një moment i mirë për të rikthyer pasionet dhe emocionet në jetë. Nëse ndjen se një lidhje nuk është më ajo që ke nevojë, ndoshta është koha të lëshosh ose të sqarosh çfarë nuk shkon. Kujdes me ndjenjat e pendesës dhe nostalgjinë. Përqendrohu te puna dhe objektivat konkrete.

Akrepi

Hëna në kundërshtim të këshillon të mos i japësh hapësirë njerëzve që të lodhin. Marsi të jep forcë dhe që nga mesi i qershorit, Jupiteri do të jetë sërish në anën tënde. Çfarëdo që të bësh nga tani e tutje, do të japë rezultate deri në fund të verës. Hiqi mendimet e tepërta dhe përqafo pozitivitetin. Edhe pse dita mund të duket e lodhshme, situata do të përmirësohet shpejt. Artistët dhe krijuesit janë veçanërisht të favorizuar.

Shigjetari

Një tranzit i ri i Diellit të sjell energji dhe vendosmëri. Është një kohë rikuperimi për ata që kanë kaluar sfida të mëdha – të tjerët do të vlerësojnë forcën tënde. Me Venusin në krah, ndjenjat janë më të thella dhe marrëdhëniet ndërpersonale përmirësohen. Është një periudhë e mirë për të ndjekur zemrën dhe për të realizuar qëllimet. Dashuria është shumë e favorizuar, sidomos për beqarët që duan të hapen ndaj të resë. Koha e duhur për të rikuperuar edhe në aspektin fizik.

Bricjapi

Mund të ndihesh i/e mbingarkuar nga mendimet. Ndërmarrjet e reja mund të jenë stimuluese por kërkojnë kujdes. Merkuri sugjeron vëmendje ndaj çështjeve financiare, veçanërisht nëse ke lënë pagesa pezull nga viti i kaluar. Venusi mund të ketë shkaktuar tensione apo ftohje në marrëdhënie. Beqarët mund të ndihen më të rezervuar dhe të presin kohë më të përshtatshme për t’u angazhuar. Merr kohë, qetësohu dhe vendos vetëm kur të jesh i/e sigurt.

Ujori

Hëna në shenjën tënde të jep një dëshirë të madhe për të thyer rutinën dhe për të rifituar lirinë. Energjia pozitive rrit dëshirën, ndjenjat dhe aftësinë për të përjetuar emocione të vërteta. Jupiteri mbështet krijimtarinë dhe ndryshimet e mëdha – rezultatet nuk do të mungojnë. Mund të ndjesh dëshirën për një ndryshim pamjeje ose për të bërë diçka ndryshe për veten. Kujdes me polemikat dhe njerëzit negativë që mund të të prishin ditën.

Peshqit

Një javë e rëndësishme, ndërsa Hëna po i afrohet shenjës tënde dhe sjell intuitë të fortë. Mund të jetë mirë të shtysh angazhimet e rëndësishme për të enjten ose të premten. Nëse ndihesh i ngarkuar, ndalo, analizo dhe nis sërish me qetësi. Vendimet e mëdha janë më mirë të merren në maj ose qershor. Do të kuptosh më shumë shumë shpejt dhe asgjë nuk është e pakapërcyeshme. Në dashuri, nëse ke një marrëdhënie në krizë, nuk është faji yt. Me Gaforren, Peshoren apo Bricjapin mund të lindin dyshime – trego mirëkuptim dhe shmang reagimet e ashpra. /noa.al