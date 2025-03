“Ti bëhesh xheloz për shokët, tmerr”/ Jozi-Aldos: Ke kërcyer me Loredanën…

Aldo ka kritikuar ditën e sotme Rozanën dhe Jozin se pse qëndrojnë bashkë pas gjithë atyre fjalëve të rënda që i kanë thënë njëri-tjetrit në shtëpinë e “Big Brother VIP 4”.

Fillimisht Aldo debatoi me Rozanën dhe këtu ndërhyri Jozi, duke i thënë se nuk ka nevojë që të flasë për të.

“Afër finales njerëzit tregojnë karakter, jo me e lëshuar karakterin komplet, me e lëshuar nga frynë era. Sa më afër finales sa më stoik ndaj karakterit tënd”, iu drejtua Aldo banorëve.

Më pas banori i thotë Jozit se ai nuk ka ardhur me luajtur me ndjenjat e vajzave dhe Jozi iu përgjigj duke i thënë se ‘ti po luan aktualisht’.

“Ti je i pabesë dhe me mua. Ti ke shkuar duke i bërë komplimente Loredanës në lidhje me mua”, i tha Jozi-Aldos.

Pjesë nga debati:

Aldo: Afër finales njerëzit tregojnë karakter, jo me e lëshuar karakterin komplet, me e lëshuar nga frynë era. Sa më afër finales sa më stoik ndaj karakterit tënd.

Kelly: Kanë frikë

Rizarta: Karakterin o e kanë që nga dita e parë ose nuk e kanë fare

Jozi: Karakterin që nga dita e parë e kemi patur.

Aldo: E shoh

Jozi: Ti ça ke treguar?

Aldo: Nuk kam treguar me ardhe me luajtur me ndjenjat, me lënë atë vajzën dhe shkon tek ajo tjetra

Jozi: Po ti ke luajtur, ti po luan aktualisht

Aldo: Nuk po luaj shoku

Jozi: Edhe po luan shumë keq

Aldo: Ti nuk ke fytyrë me nejt me Rozanën që i thua femra më e shpifur dhe e fëlliqur, e tani rri duke qeshur?

Jozi: Nuk ka rëndësi më kë rri është puna ime

Aldo: Ta ka thënë G-Bani je i pabesë ka pasur të drejtë

Jozi: Edhe për ty ka thënë

Aldo: Për mua ka thënë Aldo super djalë

Jozi: Ti je i pabesë dhe me mua. Ti ke shkuar duke i bërë komplimente Loredanës në lidhje me mua.

Aldo: Komplimente shoqërore, ti bëhesh xheloz për shokët, tmerr

Jozi: Kam dalë jashtë dhe ti ke bërë kërcime që nuk të lejohej të bëje