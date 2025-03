‘Dy javë para se të hynim kam qenë në kafe me Laerti dhe shoqen e tij’! Rozana bën deklaratën e papritur për Laertin

Rozana ka bërë një deklaratë të fortë sot për Laertin, teksa e akuzoi se raporti me Valbonën është thjesht lojë. Sipas banores, Laerti nuk ka ndjenja për Valbonën pasi “e ka zemrën të zënë”. Rozana tha se Laerti ia ka thënë vetë këtë gjë, madje dy javë para hyrjes së tyre në shtëpinë e “Big Brother Vip”.

Laerti: Çështja është shumë e thjeshtë… Nuk janë kardiologe, nuk e dinë si janë ndjenjat e mia. Rozana doli me një teori që unë e kam zemrën të zënë. Se çfarë pune ka ajo me zemrën time. Kur them që e kam mikeshë, Rozana thotë jemi thjesht të njohur. Si del e thotë e kam zemrën të zënë kur jemi të njohur? Nuk mudn ta dish pas një viti e gjysmë.

Rozana: Nuk e shpika vetë, e kam marrë vesh dy javë para hyrjes në këtë shtëpi.

Laerti: Se unë mund të kujtoj dikë me të cilën kam qenë në një periudhë kohe, nuk do të thotë që e kam zemrën të zënë. Rozana është akuzuar se ka hyrë në raportin e Eglit dhe Gjestit pastaj ka ndërhyrë tek Lori dhe Jozi, tani ndërhyn tek unë dhe Valbona.

Rozana: Po çfarë të bëj? Të të shoh ty duke gënjyer? Ky e ka dashurinë me fjalë këtu. Dashuria është me gjeste. Në moshën tënde…

Laerti: Ma trego si bëhet dashuri në këtë moshë?

Rozana: Dashurinë e Laertit me fjalë nuk e kuptoj. Njëherë ka qenë pervers, njëherë Valbonës i ka thënë nuk dua të të shoh… Dy javë para se të hynim këtu më ke kapur te shkallët e pallatit dhe më ke bërë këtë muhabet. Kam qenë në kafe me Laerti dhe shoqen e tij. Më pas e kam takuar tek shkallët dhe më ka folur vetëm për të. Kjo ka ndodhur vetëm dy javë parase të hynim këtu. Je përplasur me vajzën në rrugë tek “Tirana e Re”. Tani pyetja ime është: Çfarë ka bërë këtu si lojtar? Çfarë ka treguar nga jeta e tij? Çfarë ka sjellë nga vetja? Kur dola unë lojtare si Gerta?

Një eliminim i dyfishtë befason banorët! Ku mund të ndiqni spektaklin e sotëm të “Big Brother Vip” Laerti: Me Gertën të bashkon fakti që thoni të njëjtat gjëra. Jeni të dyja të forta. Në krahasim me ty, unë i vlerësoj të gjithë banorët.

Ledion Liço: Nga televotimi i sotëm, a duhet të dalë Laerti?

Rozana: Sot rrezikon Ola. I them që është lojtar 0, sepse veç historisë së Valbonës, që është e stisur, nuk ka bërë asgjë.