Çfarë thonë yjet sot? Horoskopi i Paolo Fox e mërkurë 26 mars 2025

E mërkura vjen me lajme të reja astrologjike për çdo shenjë. Paolo Fox na sjell një ditë me ndikime të forta emocionale, sfida në marrëdhënie dhe mundësi për të përmirësuar projekte të rëndësishme.

Hëna dhe Jupiteri luajnë rol kyç në energjinë e ditës – për disa sjellin ide të mëdha, për të tjerë tensione që kërkojnë durim.

Lexo për shenjën tënde dhe zbulo si të përballesh me situatat që sjell kjo ditë në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Hëna është në favorin tënd dhe krijon një atmosferë emocionesh pozitive. Kjo ndjesi optimiste mund të të shoqërojë deri në qershor. Mund të duhet të marrësh një vendim të rëndësishëm në punë – nëse ke për të hequr dorë nga një detyrë apo për të rinegociuar një marrëveshje, bëje deri në mes të qershorit. Sot ndjen një lloj pasigurie në dashuri – mendja jote është diku tjetër. Megjithatë, yjet nuk janë kundër teje. Fundjava premton risi, sidomos me Ujorin dhe Binjakët. Një periudhë emocionesh të forta po vjen, dhe pranvera do të sjellë rëndësi për dashurinë.

Demi

Sot përballesh me një Hënë të kundërt – ndonëse nuk të bllokon në iniciativat e mëdha, mund t’i bëjë gjërat më të ndërlikuara. Gjatë javëve të fundit, ke pasur nevojë të riorganizosh jetën tënde profesionale, me ndryshime pozicionesh apo drejtimi. Venusi është në një pozicion të qetë – nuk nxit shumë pasionin, por stimulon interesat mendore. Nëse je në një lidhje, ajo vazhdon pa probleme. Por nëse je beqar, mund të ndihesh i/e pafuqishëm, sidomos nëse ke kaluar ndarje të fundit. Me Peshqit dhe Binjakët, marrëdhëniet janë pak të paqëndrueshme.

Binjakët

Shfrytëzo Hënën e favorshme sot, e cila sjell emocione të bukura. Jupiteri vazhdon të lëvizë në shenjën tënde dhe kjo periudhë është perfekte për eksperimente dhe ide të reja. Nëse ke një projekt të ri, mos prit – vepro me guxim! Krijimtaria është e theksuar dhe do të sjellë rezultate, veçanërisht nga mesi i qershorit. Megjithatë, duhet të zgjidhësh një çështje burokratike me një institucion. Nesër Hëna do të jetë kundër, prandaj veprimet e rëndësishme është mirë t’i shtysh pak. Kujdes nga kolegët që mund të ndihen të anashkaluar – ruaj qetësinë.

Gaforrja

Probleme fizike gjatë dy javëve të fundit mund të kenë ndikuar në vullnetin tënd. Është koha për të rikuperuar energjitë dhe për t’u përqendruar te suksesi, sidomos pasi nga mesi i qershorit Jupiteri kalon në shenjën tënde. Marrëdhëniet në dashuri janë pak të turbullta – edhe pse pasioni nuk mungon, nëse ke pasur probleme, mund të ndjesh tensione. Fundjavat e fundit kanë qenë të lodhshme edhe fizikisht. Ka edhe nga ata që po përpiqen të rikuperohen pas një vështirësie shëndetësore.

Luani

Sot ke shumë për të bërë, por Hëna kundër mund të sjellë vonesa. Je në një fazë ku dëshiron të tregosh forcën tënde, por mund të ndihesh më impulsiv se zakonisht. Kujdes që problemet në dashuri të mos të të largojnë nga detyrat profesionale, pasi për disa do të ketë kontrata për t’u firmosur deri në mes të vitit. Nëse je i/e vetëdijshëm për vlerat e tua, nuk do të pranosh kufizime. Në fund, do të dalësh fitues. Fundjava do të jetë e përshtatshme për pajtime – vetëm sot dhe nesër duhet më shumë durim në dashuri.

Virgjëresha

Dita e sotme është ideale për të sqaruar gjërat që nuk funksionojnë, pasi në ditët në vijim Hëna do të jetë në kundërshtim. Nuk është një periudhë e vështirë si fillimi i vitit, por ka hezitime. Disa projekte kanë nevojë për rishikim dhe je ende në pritje të përgjigjeve për çështje profesionale. Punonjësit mund të ndihen të pasigurt për shkak të ndryshimeve në kompani, ndërsa ata që kanë biznesin e tyre po kalojnë ankth. Përmirësimet janë në horizont, sidomos për gjendjen emocionale. Në dashuri, kërkohet më shumë stabilitet dhe pasion.

Peshorja

Hëna në pozicion të mirë është sot në anën tënde. Nëse Venusi në kundërshtim ka sjellë probleme në dashuri, sidomos për beqarët apo ata që kanë përjetuar ndarje, është e kuptueshme nëse ndihesh i pasigurt. Ata që janë në një lidhje afatgjatë mund të jenë lodhur duke kërkuar sqarime. Fokusu i ditës është puna – aty mund të arrish rezultate në bazë të aftësive të tua. Mund të ishte ide e mirë të eksplorosh ambiente të reja apo të provosh përvoja ndryshe. Jupiteri të ndihmon në zhvillimin e ideve krijuese në javët në vijim.

Akrepi

Sot mund të ndihesh më i irrituar se zakonisht. Kur përballesh me kritika apo vështirësi, reagimet e tua mund të jenë të forta – ndonjëherë edhe të ashpra. Kujdes të mos kalosh në gabim, edhe kur ke të drejtë. Nga mesi i vitit, Jupiteri do të jetë në pozicion shumë të mirë për ty, prandaj përqendrohu që tani në projekte afatgjata. Sot mund të ketë tensione të vogla, ndaj nëse ke takime apo vendime të rëndësishme, ndoshta është më mirë t’i shtysh për nesër. Edhe pse dita sot kërkon durim, yjet janë ende në anën tënde.

Shigjetari

Sot është dita më e mirë për të mbyllur çështje që ke lënë pezull – nesër Hëna do të jetë kundër, prandaj vepro sot. Që nga fundi i shkurtit, disa po përjetojnë ulje-ngritje për shkak të mungesës së energjisë, problemeve fizike apo tensioneve në punë. Nëse ndihesh i pavlerësuar, kjo mund të sjellë frustrim. Ditët në vijim mund të sjellin konflikte të vogla, ndaj trego kujdes në marrëdhëniet me kolegët apo bashkëpunëtorët. Mund të të ndihmojë një udhëtim i shkurtër. Mos harro: muaji qershor dhe korrik janë më të përshtatshëm për të marrë përgjigje të rëndësishme.

Bricjapi

Ditët në vijim janë të mira për të vendosur rregull në çështjet e tua. Pranvera astrologjike nuk është shumë pasionante për dashurinë, por nuk do të thotë që po largohesh nga partneri. Thjesht, angazhimet në punë mund të të rëndojnë më shumë. Varet gjithashtu nga partneri – nëse ke përballë dikë emocionalisht të paqëndrueshëm, mund të lindin keqkuptime. Nëse kthehesh në shtëpi me mendjen plot dhe i lodhur, është normale që partneri të ndjehet i mënjanuar. Gjithashtu, është e rëndësishme të sqarosh marrëdhëniet profesionale deri në mes të vitit.

Ujori

Sot mund të mbështetesh në ndihmën e Hënës. Ka shumë gjëra për të parë, për të rishikuar, për të vendosur. Nëse ndihesh i rrethuar nga njerëz që nuk janë të sinqertë, mbaji larg. Rishiko disa marrëveshje para përfundimit të gjysmës së parë të vitit. Dashuria mund të tërheqë, por mund të jetë edhe ngarkuese, veçanërisht në lidhjet e reja ku nuk dëshiron të ndihesh i kufizuar. Marrëdhëniet me Demin, Peshqit dhe Bricjapin mund të jenë të rëndësishme. Ujorët krijues janë të favorizuar – planifiko që tani për verën dhe do të kesh rezultate.

Peshqit

Tre ditët në vijim janë të rëndësishme – nesër Hëna hyn në shenjën tënde dhe sjell intuicion dhe qartësi. Nëse në fund të vitit 2024 ke qenë në pasiguri, që nga shkurti ke marrë disa konfirmime dhe më shumë priten nga qershori. Vetëm për disa javë, ndikimi i Jupiterit mund të sjellë vonesa në marrëveshje apo në vendime që presin. Mund të mos jetë faji yt nëse dikush tjetër ka nevojë për kohë. Edhe ti vetë mund të vendosësh të shtysh një zgjedhje të rëndësishme – ose të mos nënshkruash ende diçka para mesit të vitit. /noa.al