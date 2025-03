Pamje dramatike kur uji i pishinës bie nga rrokaqielli dhe ‘fshin’ njerëzit në rrugë në Mianmar. Video

Ky është momenti i frikshëm kur uji bie nga një ndërtesë e lartë në Mianmar, dhe merr para disa qytetarë që ndodheshin në rrugë.

Pamjet dramatike janë kapur nga kamerat e sigurisë, pas tërmetit shkatërrimtar prej 7.7 ballësh

Ndërtesa shumëkatëshe kishte një pishinë në tarracën e saj, uji i së cilës ka vërshuar poshtë pas lëkundjeve. Ende nuk dihet fati i njerëzve në video.

Sipas informacioneve paraprake, numri i viktimave nga ky tërmet mund të shkojë nga 1 mijë deri në 10 mijë, teksa kërkimet vijojnë për njerëz të bllokuar nën rrënoja.

Epic footage: Rooftop pools in Bangkok skyscrapers spill over like waterfalls during an earthquake.The buildings shake due to the powerful tremors. pic.twitter.com/TLe7NDZbZO

Massive amount of water pouring down on people from a rooftop pool after a powerful earthquake struck.

The footage shows Bangkok’s Chinatown, where the quake hit today. pic.twitter.com/lUil1ZOXKC

