Festa kthehet në tragjedi, dy të rinj humbin jetën nga të shtënat me armë zjarri, 4 të tjerë plagosen

SHBA- Dy të rinj kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur pas të shtënave me armë zjarri që e ktheu një festë në banesë në një tragjedi. Ngjarja ka ndodhur në një shtëpi në jug të Tacomas në Uashington. Viktimat dhe të plagosurit raportohet se ishin të moshave nga 16 deri në 21 vjeç. Aktualisht të plagosurit ndodhen në spital dhe jashtë rrezikut për jetën

Pak para orës 12:30 të mëngjesit, me kohën lokale, autoritetet policore u njoftuan për 30 deri në 40 të rinj që vraponin dhe bërtisnin ndërsa disa telefonues raportuan se kishte shpërthyer një sherr në rrugë.

Gjatë të shtënave me armë zjarri janë dëmtuar shtëpitë dhe automjetet që gjendeshin përreth. Autoritetet amerikane bënë kontrolle në këto shtëpi aty dhe nuk është raportuar asnjë i lënduar, ndërsa njoftuan se u gjetën dy armë dhe gëzhoja të shpërndara nëpër rrugë. Lidhur me ngjarjen, mediat e huaja bëjnë me dije se një i mitur është dërguar në paraburgim.