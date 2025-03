Detaje nga vr*asja në Prishtinë, konflikti kishte nisur në Spanjë

Prishtinë, 2025 – Detaje të reja kanë dalë në dritë lidhur me vrasjen e 62-vjeçarit Naser Gashi në Prishtinë. Sipas mediave kosovare, autori i dyshuar, Alban Gashi, dhe i plagosuri tjetër, Miftar Miftari, kishin pasur konflikte mes tyre në Spanjë, përpara se të ktheheshin në Kosovë vetëm pak ditë më parë.

Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e djeshme, rreth orës 22:30, në rrugën “Rrustem Hyseni”. Fillimisht u raportua për dy persona të plagosur nga të shtënat me armë zjarri, por njëri prej tyre, Naser Gashi, nuk mundi t’i mbijetojë plagëve dhe ndërroi jetë. Përveç goditjeve me armë, ai dyshohet se është goditur edhe me thikë në gjoks.

I dyshuari për vrasjen, Alban Gashi, është shpallur në kërkim nga autoritetet, ndërsa policia po vijon hetimet. Miftar Miftari ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve, ndërsa banesa e autorit të dyshuar është duke u bastisur nga forcat e rendit.