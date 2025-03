Igor Tudor debuton me tri pikë, Juventusi mposht Genoan dhe i afrohet zonës Champions

Në "Allianz Stadium" të Torinos, Juventusi mposhti 1-0 Genoan në një ndeshje që pa trajnerin e ri të "Zonjës së Vjetër", Igor Tudor, të debutonte me tri pikë dhe me një skemë të re loje për bardhezinjtë. Me 3-4-2-1 në fushë, Tudor u nderua nga Kenan Yildiz që në minutën e 25-të shënoi golin me vlerën e tri pikëve.

Një aksion personal nga turku që falë aftësive të tij e bëri mbrojtjen mike të pavlerë dhe me të djathtën ia la topin në rrjetë portierit Leali. Kështu, Juve rikthehet te suksesi pas dy humbjeve radhazi që sollën shkarkimin e Thiago Mottas.

Me 55 pikë bardhezinjtë ngjiten në vendin e pestë, një pikë pas Bolognas që mban vendin që të çon në Champions League. Nga ana tjetër Genoa me 35 pikë mbetet në vendin e 12-të.

