Lewandowski arrin 40 gola sezonalë: Të tjerët flasin për moshën time, por nuk kam ndërmend të ndalem

Ndaj Girona realizoi dy gola, numër 39 dhe 40 të sezonit të tij të jashtëzakonshëm. Robert Lewandowski, kush tjetër përveç tij, ishte përsëri vendimtar për Barcelonën në fitoren 4-1 ndaj Girona, një rezultat që i çon blaugranët në +3 pikë ndaj Real Madridit.

Pas ndeshjes, sulmuesi polak foli për DAZN: "Kishim gjithçka nën kontroll, por në pjesën e parë na duhej të ishim më të saktë në pasimin e fundit. Në pjesën e dytë ishim më ofensivë dhe krijuam më shumë mundësi.

Shënuam disa gola dhe kjo është e rëndësishme. Nëse nuk arrijmë të shënojmë në fillim, duhet të jemi të duruar dhe të qëndrojmë besnikë ndaj planit. Kur shënon 4 gola, mund të thuash pa frikë se ke luajtur një ndeshje të shkëlqyer".

Pastaj, veterani blaugrana pati disa fjalë për kritikët e tij: "Shumë njerëz flasin për moshën time, por unë po punoj shumë si gjithmonë. Dua të luaj në nivele të larta edhe disa vite të tjera. Ndihem shumë mirë fizikisht.

Nuk ka ndryshim mes disa viteve më parë dhe tani në lidhje me statistikat. E dimë që do të luajmë në nivele të larta deri në fund. Nëse jemi të përqendruar siç ishim sot, bëhemi shumë të rrezikshëm".

Ai thekson gjithashtu rëndësinë e ekipit: "Për mua, gjëja më e rëndësishme është çfarë duhet të bëj kolektivisht me ekipin. E di që nëse shënoj dy gola, do ta ndihmoj ekipin tim. Për mua si sulmues, e rëndësishme është të kem më shumë siguri. Nëse jam në zonën kundërshtare ose pranë saj, e di që nëse topi vjen tek unë, flas me gola".