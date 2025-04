Rivalizojnë për gjithçka, Barcelona dhe Real Madridi angazhohen në një fundsezoni spektakolar

Real Madridi dhe Barcelona po i afrohen fundit të sezonit duke luftuar për absolutisht çdo trofe. Garat e Champions League dhe Kupës së Mbretit mund t’iu dhurojnë tifozëve të futbollit një skenar historik, ku të dyja skuadrat të përballen drejtpërdrejt për tre titujt më të rëndësishëm.

Beteja për La Liga- Skuadra e Ancelottit dhe ajo e Flick po zhvillojnë një duel të ashpër për titullin e La Liga-s, të ndara me vetëm 3 pikë pas 29 javësh kampionat. Dështimet e njëpasnjëshme të Atletico Madridit i kanë larguar “Colchoneros” nga gara për kreun, por matematikisht nuk janë jashtë loje.

Një moment vendimtar do të vijë më 11 maj, kur Barça dhe Reali do të përballen në “Montjuïc”, në një ndeshje që vlen më shumë se tri pikë. Përveç kësaj sfide, Barça ka përpara përballje të vështira si ndaj Betisi dhe Athletic Bilbao jashtë fushe. Nga ana tjetër, Reali duhet të përballet me Valencia, Sevilla, Athletic Bilbao dhe Real Sociedad, mes të tjerash.

Një finale historike në Champions – Në Champions League, fati dhe shorti kanë krijuar mundësinë për një “El Clásico” në finalen e madhe të Mynihut, diçka që nuk ka ndodhur kurrë më parë. Para se të ndodhë kjo, Real Madridi duhet të eliminojë Arsenalin, ndërsa Barça do të ketë përballë Borussia Dortmundin në çerekfinale.

Sipas “Opta”, mundësia që Real Madridi të arrijë në finale është vetëm 26%, ndërsa shanset për ta fituar Champions-in janë 13.6%. Nga ana tjetër, Barça është ekipi favorit sipas “The Analyst”, me 80% shanse për të kaluar në gjysmëfinale, 41.5% për të luajtur finalen e Mynihut dhe 20.4% për ta ngritur trofeun.

Kupa e Mbretit, verdikti jepet më parë – Para Champions-it do të vendoset fati i Kupës së Mbretit. Real Madridi u kualifikua të martën ndaj Real Sociedadit në “Bernabéu”, duke mbrojtur avantazh minimal nga ndeshja e parë (kthimi u mbyll 4-4). Ndërkohë, Barça përballet sonte me Atletico Madridin në “Metropolitano”, në një sfidë që do të jetë si një finale për të besuarit e Flick, pas barazimit në ndeshjen e parë.

Një fundsezoni që premton spektakël – Asgjë nuk është vendosur ende, por ky sezon mund të dhurojë një betejë titanësh mes Real Madridit dhe Barcelonës për tre tituj madhorë. Një skenar i tillë do të ishte i jashtëzakonshëm për tifozët e futbollit, por ndoshta një provë e vështirë për zemrat e tifozëve të dy ekipeve. Në fund, fusha do të vendosë fituesin.