Del lista e Forbes: Ja kush janë 10 personat më të pasur të botës

SHBA- Revista “Forbes” ka publikuar listën e 3000 miliarderëve në mbarë botën, pasuria e të cilëve së bashku arrin në 16.1 trilion dollar. Sipas "Forbes", vetëm tre kombe përbëjnë më shumë se 50% të të gjithë miliarderëve (dhe pasurisë së miliarderëve), ndërsa 17 vende të tjera kanë secili vetëm një qytetar në klubin me tre presje.

Gati një e treta e listës së këtij viti vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila mbetet vendi me më shumë miliarderë deri tani. Një rekord prej 902 miliarderësh amerikanë u rendit (nga 813 vitin e kaluar), me një vlerë rekord prej 6.8 trilionë dollarë së bashku.

Kina krenohet sërish me numrin e dytë më të lartë të miliarderëve, me 450 në listën e këtij viti, të cilët së bashku kanë një vlerë prej 1.7 trilion dollarësh. Vendi më i populluar në botë, India, ende renditet i treti, me 205 miliarderë (nga 200 vitin e kaluar) me vlerë 941 miliardë dollarë së bashku, që është në rënie nga 954 miliardë dollarë vitin e kaluar.

Dhe pastaj është Gjermania, e cila ka sërish vendin e katërt më së shumti miliarderë, me 171 qytetarë në listën e këtij viti (nga 132 vitin e kaluar). Në total, ato kanë vlerë 793 miliardë dollarë, ose rreth 150 miliardë dollarë më shumë se në vitin 2024, të udhëhequr nga manjati i supermarketeve Dieter Schwarz (41 miliardë dollarë), i cili kaloi manjatin e anijeve Klaus-Michael Kuehne (39.6 miliardë dollarë) si personi më i pasur i Gjermanisë.

Ndërkohë, Peruja është kthyer në listë pas rënies në vitin 2024, falë manjatit të minierave Eduardo Hochschild (vlera neto e vlerësuar: 2.4 miliardë dollarë) që u kthye në renditje. Dhe janë 14 të ardhur dhe një i kthyer nga Arabia Saudite, e cila kthehet në listë për herë të parë që nga viti 2017.

Tre vende që kishin të paktën një pasuri dhjetëshifrore vitin e kaluar, tani kanë humbur miliarderët e tyre: Uruguai, Panamaja dhe Bangladeshi (miliarderi i vetëm i të cilëve vitin e kaluar, industrialisti Muhammed Aziz Khan , hoqi dorë nga shtetësia e tij e lindjes nga Bangladeshi si pjesë e procesit të natyralizimit në vendin e tij aktual, Singapori). Në total, 78 vende dhe territore kanë të paktën një qytetar miliarder në vitin 2025.

Musk është përsëri i pari me mbi 300 miliardë USD

Elon Musk rimerr vendin e parë, duke rrëzuar nga froni manjatin francez të mallrave luksoze Bernard Arnault, pasi pasuria e tij u rrit me 75%, duke arritur në 342 miliardë dollarë. Rritja e vlerës së tij neto ka ardhur për shkak të vlerësimit të xAI, SpaceX, si dhe prirjes rritëse të aksioneve të Tesla gjatë 12 muajve të fundit, pavarësisht rënies së muajve të fundit. Musk bëhet personi i parë që ka kaluar ndonjëherë 300 miliardë dollarë pasuri personale.

Trump dyfishoi pasurinë e tij

Presidenti amerikan Donald Trump ka parë pasurinë e tij të dyfishohet duke arritur tashmë në 5.1 miliardë dollarë falë aksioneve të tij në Trump Media & Technology Group dhe të ardhurave të mëdha nga investimet e tij të fundit në hapësirën e kriptomonedhave.

“Është një tjetër vit rekord për më të pasurit në botë, pavarësisht pasigurisë ekonomike dhe tensioneve gjeopolitike në rritje”, – tha Chase Peterson-Whitehorn, redaktori i pasurisë në Forbes. “Nga Elon Musk te Howard Latnick dhe miliarderët e tjerë që po depërtojnë gjithnjë e më shumë në qeverinë amerikane, ndikimi i tyre po zgjerohet vazhdimisht”.

2- Mark Zuckerberg (216 miliardë dollarë), bashkëthemelues i Facebook dhe CEO i Meta

3- Jeff Bezos (215 miliardë dollarë), themeluesi i Amazon

4- Larry Ellison (192 miliardë dollarë), bashkëthemelues i gjigantit të teknologjisë Oracle

5- Bernard Arnault dhe familja (178 miliardë dollarë), themelues dhe CEO i LVMH, konglomerat i mallrave luksoze, që mbajnë marka të tilla si Louis Vuitton dhe Tiffany & Co.

6- Warren Buffett, një nga investitorët më të suksesshëm të të gjitha kohërave me 154 miliardë USD.

7-Larry Page, i cili dha dorëheqjen si CEO i Alphabet, kompania mëmë e Google, në 2019, por mbetet anëtar i bordit të drejtorëve me 144 miliardë dollarë.

8- Sergey Brin, i cili dha dorëheqjen si kryetar i Alphabet, kompania mëmë e Google, në dhjetor 2019, por mbetet anëtar i bordit të drejtorëve me 138 miliardë.

9- Amancio Ortega, themelues dhe pronar i kompanisë shumëkombëshe Inditex, e cila, ndër të tjera, zotëron Zara-n, me 104 miliardë.

10- Steve Ballmer (118 miliardë dollarë), ish-CEO i Microsoft