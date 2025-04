Nesër hyjnë në fuqi tarifat e SHBA ndaj Europës, kundërpërgjigjet BE

Pas javësh premtimesh, kërcënimesh dhe masave të para, ka ardhur momenti i së vërtetës.

Data 2 prill, e cilësuar nga Donald Trump si një ditë vendimtare, është dita kur hyjnë në fuqi tarifat doganore të Shteteve të Bashkuara mbi mallrat e importuara nga pjesa tjetër e botës. Këto tarifa do të zbatohen edhe për mallrat nga Kanadaja dhe Meksika, të cilat më parë kishin marrë një shtyrje njëmujore. Gjithashtu, ato do të prekin vendet e quajtura nga administrata amerikane si "pesëmbëdhjetëshja e pistë", të cilat kanë një suficit të lartë tregtar me SHBA-në. Por tarifat do të vlejnë edhe për të gjitha vendet e tjera, përfshirë Bashkimin Evropian dhe Italinë.

Më 3 prill do të hyjnë në fuqi tarifat prej 25% mbi makinat dhe pjesët e këmbimit të prodhuara jashtë SHBA-së. Administrata amerikane nuk ka dhënë ende detaje specifike mbi masat e reja tregtare. Vetë presidenti Trump do t’i drejtohet kombit në një fjalim televiziv botëror, në një ditë që, sipas zëdhënëses së Shtëpisë së Bardhë, është "një nga më të rëndësishmet në historinë moderne amerikane".

Tarifat doganore të SHBA-së: Njoftimi i Trump

Trump do të bëjë shpalljen zyrtare të tarifave të mërkurën, më 2 prill, në një ngjarje të organizuar në Kopshtin e Trëndafilave të Shtëpisë së Bardhë me moton “Make America Wealthy Again” (Bëje Amerikën përsëri të pasur), e frymëzuar nga slogani i tij i njohur MAGA (Make America Great Again). Trump e ka cilësuar këtë ditë si "dita e çlirimit të Amerikës". Fjalimi do të mbahet në orën 16:00 në Washington (22:00 në Evropë).

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, ka deklaruar se nuk do të publikohen detaje të mëtejshme mbi tarifat deri në momentin e shpalljes zyrtare. Kur u pyet nëse administrata do të rishikonte strategjinë tregtare nëse ajo nuk do të funksiononte, ajo u përgjigj: “Nuk do të gabojmë. Do të funksionojë. Presidenti ka një ekip të shkëlqyer këshilltarësh që janë marrë me këto çështje për dekada. Ne jemi të përqendruar në rikthimin e epokës së artë të Amerikës dhe në forcimin e saj si superfuqi industriale”.

Ajo shtoi se Trump "është gjithmonë i hapur për negociata", por qëllimi i tij kryesor është të korrigjojë gabimet e së kaluarës dhe të sigurojë që punëtorët amerikanë të kenë një treg të drejtë". Si do të ndikojnë tarifat nga 2 prilli

Nga deklaratat e deritanishme, pritet që Trump të shpallë hyrjen në fuqi të menjëhershme të tarifave doganore për mallrat e importuara në SHBA.

Këto tarifa do të përfshijnë:

Tarifë 25% mbi makinat dhe pjesët e këmbimit të prodhuara jashtë SHBA-së.

Tarifa doganore reciproke, domethënë të përshtatura për çdo vend në varësi të barrierave tregtare që ai ka vendosur ndaj mallrave amerikane.

Tarifa mbi të gjitha mallrat e importuara nga BE-ja dhe vendet e tjera, përfshirë një tarifë të përgjithshme 20% mbi të gjitha produktet.

Bashkimi Evropian është një nga blloqet që do të preket më shumë nga këto tarifa, pasi është një nga partnerët më të mëdhenj tregtarë të SHBA-së. Sipas Wall Street Journal, Trump ka premtuar se këto tarifa "do të jenë më të buta se ato që janë vendosur ndaj SHBA-së gjatë dekadave të fundit", por pritet që vendet e prekura, përfshirë BE-në, të kundërpërgjigjen me masa tregtare reciproke. /La Repubblica