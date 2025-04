Ndodh për herë të parë që nga Lufta e Dytë Botërore. Gjermania dërgon 5 mijë ushtarë në Lituani për të ndalur Rusinë

Gjermania ka nisur dislokimin e parë të trupave të saj jashtë vendit që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore, duke dërguar 5,000 ushtarë në Lituani për të përballuar kërcënimin në rritje nga Rusia nën udhëheqjen e Presidentit Vladimir Putin.

Ky vendim shënon një kthesë të madhe në politikën ushtarake të Gjermanisë pas Luftës së Dytë Botërore, e cila ka refuzuar çdo formë të militarizmit për shkak të traumës që shkaktoi regjimi nazist dhe pasojat e luftës.

Bashkë me aleatët e saj të NATO-s, Gjermania ka vendosur të mbrojë anën lindore të Evropës, duke krijuar një brigadë të re të blinduar, Brigadën e 45-të të Blinduar, të aktivizuar për këtë mision. Kjo njësi e re do të qëndrojë në Lituani dhe ka për qëllim të sigurojë mbrojtjen e aleatëve lituanezë dhe të mbrojë territorin e NATO-s, duke përfshirë edhe Gjermaninë.

Komanda e Brigadës është vendosur në Vilnius, nën udhëheqjen e Brigadierit General Christoph Huber.

Pavarësisht faktit që Lituania nuk ka një kufi të drejtpërdrejtë me Rusinë, ajo ndodhet në një zonë të rrezikuar, duke ndarë një kufi të gjatë me Bjellorusinë, aleatin e Putinit, dhe duke u afruar me enklavën e Kaliningradit të Rusisë.

Përveç kësaj, Lituania ka vuajtur nga manipulimet e Rusisë, duke përfshirë një atentat të dyshuar ndaj një dyqani Ikea, për shkak të ngjyrave të logos që janë të ngjashme me flamurin ukrainas.

Aktivizimi i Brigadës së 45-të shoqërohet me një rritje të madhe të investimeve në forcën ushtarake të Gjermanisë. Parlamenti i vendit ka votuar për përjashtimin e shpenzimeve për mbrojtjen nga rregullat strikte të borxhit, duke hapur kështu mundësinë për një investim të madh në infrastrukturën ushtarake.

“Kjo përpjekje për t’u përgatitur përballë rrezikut të mundshëm nga Rusia është thelbësore”, tha gjenerali i lartë gjerman, Carsten Breuer, i cili theksoi se kërcënimi nga Rusia është real dhe se “çdo vonesë në përgatitje mund të jetë fatale”.