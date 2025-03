Çfarë fsheh kjo e mërkurë? Parashikimi i Susan Miller për sot, e mërkurë 26 mars 2025

Neptuni lë prapa mjegullën dhe sjell kthesa të papritura në dashuri, karrierë dhe vetëbesim.

Disa shenja do ndriçojnë, të tjerat do përballen me reflektime të thella.

Lexo horoskopin e ditës në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al dhe zbulo si do të të prekin këto ndryshime!

Dashi

Një kapitull i ri është gati të nisë në jetën tënde. Ndërsa Neptuni përgatitet të largohet nga pjesa më e fshehur e hartës tënde astrologjike, do të jetë më e lehtë të lësh pas frikërat dhe pasiguritë që të kanë rënduar. Me hyrjen e Neptunit në shenjën tënde, do të shfaqësh një prezencë magnetike. Është koha të përqafosh krijimtarinë dhe imagjinatën si pjesë thelbësore e vetë-shprehjes. Duke mbajtur një qasje të kujdesshme, vizioni yt për të ardhmen do të mbetet i bazuar në realitet.

Demi

Një ndryshim i butë, por i thellë është rrugës për ty. Me largimin e Neptunit nga sektori i miqësive, mund të kuptosh më mirë lidhjet sociale dhe qëllimet afatgjata. Së shpejti, kur Neptuni të kalojë në zonën e brendshme të hartës tënde, do të ndjesh nevojën për reflektim dhe qetësi shpirtërore. Është momenti ideal për t’u lidhur me veten dhe për të dëgjuar intuitën tënde – por me këmbë në tokë.

Binjakët

Po nis një kapitull i ri për ty. Me largimin e Neptunit nga shtëpia e karrierës, do të fitosh më shumë qartësi për drejtimin profesional dhe arritjet e tua. Ndërsa Neptuni hyn në sektorin e miqësive dhe aspiratave, do të ndjesh frymëzim për të ëndërruar më shumë dhe për t’u lidhur me njerëz që ndajnë vlerat e tua. Koha ideale për të ndërtuar praninë tënde në rrjetet sociale dhe për të frymëzuar të tjerët.

Gaforrja

Ndërsa Neptuni lë pas zonën e arsimit të lartë dhe kalon në majën e hartës tënde, do të ndjesh nevojën për një karrierë me kuptim të thellë. E gjithë përvoja dhe mençuria që ke mbledhur gjatë viteve mund të përdoret për të ndërtuar një rrugë profesionale që përputhet me vlerat dhe ëndrrat e tua. Nëse ndjek pasionin, mund të bëhesh shumë i njohur në fushën tënde.

Luani

Do të ndjesh më shumë qartësi në çështjet financiare apo emocionale, ndërsa Neptuni largohet nga sektori i burimeve të përbashkëta. Së shpejti ai do të hyjë në zonën e udhëtimeve të gjata dhe rritjes shpirtërore. Koha ideale për të zgjeruar horizontin përmes udhëtimit apo studimit. Lejoji ëndrrat të të udhëheqin, por mos harro të planifikosh me mend.

Virgjëresha

Në pak ditë, Neptuni do të largohet nga shenja e Peshqve (ku ka ndikuar në marrëdhëniet e tua) dhe do të hyjë në sektorin tënd të burimeve të përbashkëta. Ky është fillimi i një faze të re transformuese në lidhje me intimitetin dhe marrëdhëniet emocionale. Kujdes me financat, pasi Neptuni mund të sjellë mjegullim në vendimmarrje. Eksploro mënyra të reja bashkëpunimi dhe thello besimin në marrëdhënie.

Peshorja

Mund të jetë koha të shikosh marrëdhëniet e tua me një këndvështrim të ri. Me Neptunin që së shpejti kalon nga Peshqit në Dashin, do të fitosh më shumë kuptim mbi rutinat e tua dhe çështjet shëndetësore, por gjithashtu mund të rriten pritshmëritë e tua nga partneritetet. Kjo energji mund të forcojë lidhjet dhe të inkurajojë më shumë mirëkuptim, por është e rëndësishme të mbetesh realist. Askush nuk është i përsosur dhe pritjet e larta mund të çojnë në zhgënjim. Fokusoju ndërtimit të marrëdhënieve kuptimplota, por me këmbë në tokë.

Akrepi

Aktivitetet e tua të përditshme mund të jenë në prag të një transformimi të madh, por fillimisht rruga mund të duket e paqartë. Ndërsa Neptuni lë Peshqit dhe kalon në Dashin, mund të ndjesh më shumë qartësi për pasionet personale dhe idealet romantike. Gjithashtu, mund të frymëzohesh për të sjellë imagjinatë dhe mirësi në rutinat e tua ditore. Ky planet i mistershëm të fton të eksplorosh qasje holistike ndaj mirëqenies dhe të shtosh ndjeshmëri në jetën tënde profesionale. Ruaj fokusin, në mënyrë që të përdorësh këtë energji krijuese për qëllime të arritshme.

Shigjetari

Kohë emocionuese po afrohen, ndërsa Neptuni – planeti i krijimtarisë pa kufij – kalon nga Peshqit në Dashin. Me largimin nga shtëpia jote e familjes, pasiguritë që lidhen me këtë fushë mund të fillojnë të zbuten, duke sjellë më shumë stabilitet dhe qartësi. Kur Neptuni të hyjë në sektorin e romancës, do të jesh më i hapur ndaj dashurisë pa kushte dhe mundësive të pafundme. Përqafo pasionet krijuese dhe lejo imagjinatën të lulëzojë në marrëdhëniet e tua. Qëndro i vetëdijshëm për realitetin për të ruajtur lidhje të qëndrueshme.

Bricjapi

Po sikur shtëpia jote të bëhej një strehë e vërtetë? Kalimi i afërt i Neptunit nga Peshqit në Dash mund të hapë këtë derë. Me largimin nga sektori i mendjes dhe komunikimit, komunikimi yt mund të rrjedhë më lirshëm. Ndërsa Neptuni hyn në shtëpinë e familjes, do të frymëzohesh për të krijuar një ambient plot qetësi, ngrohtësi dhe krijimtari. Është momenti i duhur për të thelluar lidhjet me të dashurit dhe për të rikrijuar mjedisin e banimit. Ruaj një këndvështrim praktik ndërsa vë në jetë këto ide.

Ujori

Krijimtaria jote është gati të arrijë kulmin, ndërsa Neptuni përgatitet të largohet nga Peshqit, ku ka ndikuar në çështjet financiare. Kjo sjell më shumë qartësi në menaxhimin e të ardhurave. Nëse puna jote nuk ka qenë në fushën krijuese, ndikimi ëndërrimtar i Neptunit ka mundur ta bëjë më të vështirë administrimin financiar. Me kalimin në Dash, në sektorin e mendjes dhe intelektit, mendimet e tua do të jenë të freskëta dhe intuitive. Është një kohë e shkëlqyer për të forcuar marrëdhëniet me vëllezërit, motrat dhe të afërmit, përmes komunikimit të ndjeshëm dhe krijues.

Peshqit

Po vjen një ndryshim i madh që sjell energji dhe mundësi. Me largimin e Neptunit nga shenja jote, mund të ndjesh një ndjesi të re të vetvetes, më e liruar nga mjegullimi emocional dhe introspektimi i viteve të fundit. Kur Neptuni të hyjë në Dash, fokusi yt kalon në të ardhurat dhe burimet personale. Është koha për të eksploruar mënyra krijuese për të rritur të ardhurat ose për të përputhur punën me pasionet e tua. Duke kombinuar imagjinatën me praktikën, mund të kthesh ëndrrat në fitime konkrete. /noa.al