Horoskopi ditor nga Susan Miller për ditën e martë, 25 mars 2025

Çfarë të pret sot? Dashi mund të rikthehet tek kujtimet e vjetra, Demi zbulohet përmes një ideje gjeniale, ndërsa Binjakët ndizen nga ide të reja për udhëtime.

Gaforrja kap një mundësi financiare, Luani përjeton një romancë të papritur dhe Virgjëresha kalon çdo sfidë me përqendrim. Peshorja shkëlqen në komunikim dhe romancë, Akrepi organizon jetën dhe shtëpinë, dhe Shigjetari zbulon të vërtetat e fshehura.

Bricjapi gjen paqe dhe kënaqësi në gjërat e thjeshta, Ujori shkëlqen me fjalët, dhe Peshqit rizbulojnë pasione të vjetra artistike.

Çdo shenjë ka diçka për të zbuluar sot. Lexo horoskopin e plotë dhe shiko çfarë thonë yjet për ty!

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Një mik mund të të risjellë në mendje një kujtim të rëndësishëm. Me Merkurin që lëviz në prapavijë në shenjën tënde dhe Plutonin që vepron nga sektori yt shoqëror, një bisedë e thellë me një koleg apo anëtar të një grupi mund të të bëjë të mendosh për dikë ose diçka nga e kaluara. Madje mund të dëgjosh nga dikush që ka qenë larg jetës tënde për një kohë të gjatë. Pjesë të një “puzzle”-i të së kaluarës mund të bashkohen dhe më në fund të marrin kuptim.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Mund të kesh një ide gjeniale në punë. Merkuri është në retrogradë në zonën e nënvetëdijes dhe lidhet me Plutonin në sektorin tënd të karrierës. Edhe nëse nuk ndihesh i/e sigurt, përgjigjet i ke brenda vetes. Duke u marrë me diçka kreative apo qetësuese – qoftë edhe një enigmë apo një pikturë e lehtë në shtëpi – mund të zhbllokosh një moment zbulimi të madh.

Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Një mik i zgjuar mund të ndezë tek ti dëshirën për aventurë. Merkuri është në retrogradë në zonën tënde shoqërore dhe bashkëpunon me Plutonin në pjesën më guximtare të hartës tënde. Njerëzit që takon nëpër grupe apo aktivitete mund të të sugjerojnë ide interesante që të frymëzojnë. Udhëtimet, njohjet e reja dhe madje edhe idetë më të çuditshme mund të kenë një shkëlqim që ia vlen të eksplorosh.

Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Idetë për të fituar para mund të vijnë më lehtë tani. Merkuri po lëviz nëpër sektorin tënd të karrierës dhe ndërlidhet me Plutonin tek financat. Ky kombinim është perfekt për ide biznesi apo për të tërhequr klientë të rinj. Mund të vësh re një boshllëk në treg dhe të dish si t’i drejtohesh një audience të re. Ke gjithashtu sy për marrëveshje të mira – zgjidhjet ekonomike mund të jenë po aq efektive sa ato të shtrenjta.

Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Një romancë aventureske mund të jetë emocionuese. Merkuri stimulues lidhet me Plutonin magnetik në sektorin e partneriteteve, duke të shtyrë të kërkosh më shumë eksitim. Nëse je beqar/e, mund të tërhiqesh nga dikush me sfond ndryshe. Nëse je në një lidhje, është koha të eksploroni diçka të re së bashku. Pranoje të panjohurën dhe shijoje.

Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Sot je i/e përqendruar në maksimum dhe mund të gjesh zgjidhje për çdo sfidë. Merkuri, planeti yt sundues, lidhet me Plutonin dhe të jep një qartësi të jashtëzakonshme. Detyrat që i ke shtyrë prej kohësh mund t’i përfundosh me lehtësi. Vendos objektiva të reja, organizohu dhe shijoje ndjesinë e përmbushjes – madje edhe një tabelë Excel mund të të duket argëtuese sot!

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Sot mund të jesh shoqëri shumë e këndshme. Do të ndihesh mirë në takimet e punës dhe do të të tërheqin aftësi të reja që ke mundësi të mësosh. Është dita e duhur për të mbajtur një prezantim apo për të dëgjuar dikë tjetër – madje mund t’i japësh jetë edhe temave më të mërzitshme. Me Merkurin në sektorin e partneriteteve që bashkëvepron me Plutonin, edhe mbrëmja mund të jetë perfekte për romancë. Nëse del, ka gjasa të takosh dikë të veçantë që të sfidon mendërisht.

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Sot është një ditë ideale për t’u organizuar në shtëpi. Yjet janë në një konfigurim të përshtatshëm për të përfunduar detyra të mbetura, qoftë në punë apo në projekte personale. Merkuri është në sektorin e rutinës dhe bashkëpunon me Plutonin në zonën e familjes – kombinim perfekt për të pastruar, sistemuar ose për të përmirësuar diçka në ambientin e shtëpisë. Është gjithashtu një kohë e mirë për një bisedë të thellë me dikë të dashur.

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Sot mund të shkosh drejt thelbit të çdo situate. Ke një mendje të mprehtë dhe të thellë, e përkryer për të zgjidhur çdo enigmë apo problem. Merkuri – mjeshtri i komunikimit – lidhet me Plutonin hulumtues në sektorin e fjalës dhe mendimit. Nëse dikush është sjellë çuditshëm, mund të përdorësh logjikën për të zbuluar çfarë po ndodh. Të tjerët mund të hapen me ty, sepse të ndjejnë si person që kujdesesh sinqerisht.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Sot është dita perfekte për të shpërblyer veten për gjithë përpjekjet që ke bërë kohët e fundit. Plutoni të ndihmon të lidheni me ndjesitë e tua, ndërsa Merkuri që lëviz në zonën e familjes të fton të relaksohesh në një ambient të njohur. Mund të ftoni miq për një darkë të këndshme, një gotë verë, ose thjesht të pushosh në shtëpi me një film të mirë. Jepi vetes pak çlodhje – e meriton.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Sot mund të bindësh pothuajse këdo për çdo ide që ke. Merkuri i zgjuar është në zonën tënde të komunikimit dhe lidhet me Plutonin në shenjën tënde, duke të dhënë një vetëbesim të fortë dhe një mënyrë tërheqëse të të shprehurit. Vendimmarrja bëhet më e lehtë dhe bindja ndaj të tjerëve, më e natyrshme. Nëse ke një takim romantik ose një bisedë të rëndësishme, je në avantazh – të tjerët nuk do të mund t’i rezistojnë mënyrës si shprehesh.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Sot mund të ndjesh dëshirën për të rikthyer një pasion artistik që e kishe lënë pas dore. Merkuri në retrogradë lidhet me Plutonin në sektorin tënd të brendshëm dhe të nënvetëdijes. Mund të rifillosh një projekt të vjetër kreativ, si fotografia, vizatimi apo shkrimi – ose të shijosh një aktivitet që të ka dhënë gëzim në fëmijëri. Kujtimet dhe ndjesitë nga e kaluara mund të ndezin një frymëzim të ri. /noa.al