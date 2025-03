Mitsotakis rrit pagën minimale, përfitojnë dhe emigrantët shqiptarë në Greqi

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, ka njoftuar gjatë mbledhjes së sotme të Qeverisë se paga minimale në Greqi do të rritet nga 830 euro në 880 euro (740 € neto), me synimin që deri në fund të mandatit të tij katërvjeçar, paga minimale të arrijë në 950 euro.

Ai theksoi se rënia e papunësisë është rezultat i politikave për krijimin e vendeve të reja të punës.

“Fitimi vjetor neto për punëtorët tani do të jetë i barabartë me pothuajse një pagë shtesë mujore krahasuar me vitin e kaluar,” tha Mitsotakis.

Kjo shënon rritjen e pestë të pagës minimale që nga viti 2019 dhe pritet të prekë rreth 600,000 punëtorë.

Rritja kumulative gjatë gjashtë viteve tani është 35.4%, gati dyfishi i normës totale të inflacionit për të njëjtën periudhë, e cila u regjistrua në 18.1%.

Nga rritja përfitojnë gjithashtu emigrantët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Greqi në mënyrë të rregullt.

Mediat greke raportojnë se po ashtu, është rritur edhe asistenca sociale për ata që janë të papunë, e cila tani do të arrijë 540 euro.

Paga për punonjësit e martuar, me tre vjet përvojë pune, do të jetë 1258.4 euro, ndërsa punëtorët e pakualifikuar do të fitojnë 39.4 euro në ditë.

Këto ndryshime të pagave në Greqi do të hyjnë në fuqi më 1 Prill.