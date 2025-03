Horoskopi ditor nga Paolo Fox, e shtunë 30 Mars 2025

Për të dielën e fundit të marsit, qielli yjor sjell ndryshime të ndjeshme për shumë shenja.

Noviluni (hëna e re) i djeshëm vijon të ketë ndikim, duke sjellë energji të reja dhe emocione të thella.

Është një ditë për reflektim, komunikim dhe për të rivendosur balancën në dashuri, punë dhe ndjenjat personale.

Dashi

Marsit po i vjen fundi me një Hënë të re domethënëse që ndodhi dje dhe vazhdon të ketë ndikim edhe sot. Qielli është i ngarkuar me energji dhe të shtyn të ecësh përpara me vendosmëri. Megjithatë, ruaj qetësinë dhe mos vepro me nxitim. Nëse ke përjetuar kritika apo zhgënjime kohët e fundit, mund të ndihesh i zemëruar dhe të jesh i prirur të shkëpusësh lidhje që në të ardhmen mund të jenë të vlefshme. Merr kohë për të reflektuar dhe mos merr vendime të nxituara. Kjo është një periudhë e favorshme për të eksploruar mundësi të reja. Ti je nga ata njerëz që shpesh kanë zgjedhur rrugë të vështira në jetë, duke lënë pas të sigurtën për të ndjekur pasionet. Energjia jote sot do të jetë e ndjeshme dhe do të frymëzojë edhe të tjerët.

Demi

Është momenti për të gjetur stabilitetin, pasi periudha nga janari deri në fillim të shkurtit ka qenë e lodhshme. Ata që po punojnë në projekte afatgjata mund të presin më shumë siguri dhe sukses. Nëse ke ndryshuar rol apo pozicion në punë, tani pas një periudhe përshtatjeje, do të shohësh rezultatet e angazhimit tënd. Mund të ketë rikthime apo oferta që lidhen me të kaluarën. Ka gjasa që disa persona që të kishin lënë në hije, tani të të afrohen sërish. Shfrytëzoje këtë të dielë për të reflektuar mbi dashurinë dhe për të kuptuar se çfarë është më e rëndësishme për ty në këtë periudhë. Është dita e duhur për të forcuar marrëdhëniet me njerëzit që do.

Binjakët

Komunikimi është çelësi sot, dhe nuk është rastësi pasi je i drejtuar nga Mërkuri. Shumë njerëz që udhëtojnë, janë aktivë në art apo krijimtari, i përkasin këtij shenje. Përdorje këtë ditë për të shprehur idetë dhe për të rindërtuar lidhje që janë zbehur. Edhe një telefonatë e thjeshtë mund të zgjidhë një problem. Në dashuri, ndikimi i Venusit është pak i ndërlikuar. Nëse ke pasur konflikte me partnerin apo distancë emocionale, kjo ditë është e përshtatshme për të rifituar qetësinë. Për beqarët, mund të lindin lidhje të reja dhe interesante.

Gaforrja

Emocionet janë të forta dhe jo gjithmonë të lehta për t’u menaxhuar. Është e mundur që dje të kesh pasur përplasje. Disa çifte po kalojnë periudha të paqëndrueshme me afrime dhe largime të shpeshta. Edhe pse Venusi nxit më shumë besim, çiftet me probleme të thella ndihen ende të pasigurta. Kujdesu për veten dhe mos fol nëse nuk je i sigurt për atë që do të thuash. Ndjenjat e brendshme kërkojnë qetësi dhe nuk po gjen mbështetjen që të duhet nga të tjerët – ose kështu mendon ti. Nëse ke plane për verën, si martesë apo bashkëjetesë, është koha për të bërë mirë llogaritë – shqetësimet ekonomike mund të shtohen. Kjo e diel është për pushim dhe kujdes ndaj trupit dhe mendjes.

Luani

Me Diellin, Hënën dhe Mërkurin në pozicion të favorshëm, krijimtaria është në qendër dhe ka gjasa që karriera jote të shndrisë shumë shpejt. Të rinjtë janë të gatshëm të ndërmarrin hapa që do t’i çojnë larg. Ky është një qiell shumë i favorshëm për studentët që duan të arrijnë qëllimet e tyre deri në verë. Përdorje këtë të diel për të nisur projekte të reja dhe nëse je në një marrëdhënie të rëndësishme, mund të mendosh edhe për një angazhim serioz. Kjo është një periudhë premtuese që do të vazhdojë edhe në muajt në vijim. Ndiq ndjeshmërinë tënde për të falur ata që nuk janë sjellë mirë me ty – bujaria jote është një nga cilësitë më të mëdha.

Virgjëresha

Për fat të mirë, qielli i rëndë që të ndikoi negativisht në humor ka kaluar. Ndoshta të kujtohet që të enjten patën ndodhur vonesa apo pengesa. Tani është e rëndësishme të planifikosh të ardhmen, sepse pa një projekt të qartë ndihesh i humbur. Kohët e fundit disa nga idealet e tua mund të kenë ndryshuar, ose ndihesh vonë në përmbushjen e qëllimeve. Duhet të çlirohesh nga ndikime negative, qofshin ato persona në punë apo në familje që duken kundërshtarë. Koha do të punojë në favorin tënd. Tani për tani, puna është më e rëndësishme se dashuria. Nëse je në një lidhje në distancë, mund të ndjesh se mendja jote është diku tjetër. Megjithatë, nëse përpiqesh, rezultatet nuk do të mungojnë dhe nga tani deri në fund të prillit mund të arrish objektiva të rëndësishëm.

Peshorja

Ashtu si dje, edhe sot vëmendja jote është përqendruar te marrëdhëniet, veçanërisht tek ato që nuk funksionojnë siç duhet. Mos lejo që kujtimet, malli apo tensionet nga e kaluara të dominojnë të tashmen tënde. Rikthimi i ekuilibrit të brendshëm nuk është i lehtë, sidomos pas ndikimit emocional të Hënës së re. Mund të ndjesh se nuk ke marrë atë që dëshiroje dhe ndoshta edhe sot do përballesh me disa tensione të vogla. Nuk është se po kalon një krizë të madhe, por mund të lindin dyshime të reja. Edhe njëherë, diplomacia duhet të jetë aleatja jote më e mirë. Sot është lehtë të humbasësh durimin, sidomos nëse ke njerëz rreth vetes që nuk të kuptojnë. Gjëja më e rëndësishme është të mos humbasësh shpresën.

Akrepi

Transformime të mëdha po afrohen, me kulmin që do të ndodhë në gjysmën e dytë të qershorit. Deri atëherë, përqafo ndryshimet dhe mos ki frikë të rishikosh mënyrën se si ndërvepron me ambientin rreth teje. Nëse e përqendron vëmendjen vetëm tek e kaluara, rrezikon të mos e shijosh të tashmen dhe të humbasësh mundësi për të ndërtuar të ardhmen. Ata që merren me punë kreative dhe kanë dhënë maksimumin nuk duhet të shqetësohen për kritika të pabaza – vlerësimi do të vijë. Nga mesi i qershorit 2025 dhe gjatë pjesës më të madhe të vitit 2026, do të jesh në një fazë të favorshme falë ndikimit të Jupiterit. Ndaj, nëse ke bërë përpjekje, do të jesh ndër të parët që do të shpërblehesh. Ndjenja e kthimit në një lidhje të mëparshme është e mundshme. Venusi sjell mundësi të reja intriguese në dashuri.

Shigjetari

Për ty, aventura është thelbësore – ke dëshirë të zbulosh botë të reja dhe të shmangësh rutinën. Edhe ata që kanë një punë të sigurt e të qëndrueshme mund të ndihen gati për të bërë ndryshime të mëdha, madje edhe të vënë në dyshim sigurinë që kanë ndërtuar. Është e rëndësishme të jesh i hapur ndaj përvojave të ndryshme dhe dashurive të reja, sidomos nëse e kaluara të ka zhgënjyer. Marrëdhëniet e vlefshme janë të favorizuara këto ditë falë ndikimit të Diellit. Ki kujdes me fjalët e tepërta, sidomos nëse je në kontakt me Peshqit ose Binjakët. Pas një periudhe të lodhshme që nisi në fund të shkurtit, tani është koha për rikuperim. Mbaje një qëndrim pozitiv, por edhe të kujdesshëm.

Bricjapi

Sot është përsëri e nevojshme të çlirohesh nga ngarkesat dhe të shmangësh përplasjet, veçanërisht nëse ke pasur tensione në shtëpi kohët e fundit. Hëna e re që nisi dje mund të ketë sjellë keqkuptime. Ke nevojë të përqendrohesh te objektivat afatgjata, por për këtë të duhet mbështetje dhe njerëz që të dëgjojnë e të ndjekin. Mund të ndjesh se kjo mbështetje po mungon. Në këtë periudhë është e domosdoshme të rishikosh disa marrëdhënie – si në dashuri, ashtu edhe në punë. Ki kujdes nga shpërqendrimet që të largojnë nga gjërat që kanë vërtet rëndësi. Përdorje këtë të diel për të qëndruar i qetë dhe për të ruajtur energjinë për atë që vlen më shumë.

Ujori

Këto ditë është thelbësore të mendosh për të gjitha mundësitë e bukura që do të shfaqen në javët në vijim. Tani është koha për të eksperimentuar ide fituese dhe për të kuptuar se puna jote duhet të dallohet në mënyrë që të sjellë sukses. Dielli dhe Hëna janë në pozicion shumë të favorshëm dhe premtojnë emocione, takime dhe projekte të reja, veçanërisht për çiftet që kanë ndërtuar një marrëdhënie të fortë. Ujori nuk dorëzon lehtë lirinë e tij, ndaj kur merr vendime si bashkëjetesa apo martesa, i mendon gjatë. Megjithatë, ata që tashmë kanë ndërmarrë një hap të tillë mund të ripërtërijnë marrëveshjet ose të mendojnë për një fëmijë. Beqarët mund të shndërrojnë një miqësi në diçka më shumë – asgjë nuk është e pamundur deri në verë. Sot, dashuria shihet me një sy më të kthjellët. Jeta është plot surpriza.

Peshqit

Edhe sot, si dje, është e domosdoshme të reflektosh mbi situatën ekonomike dhe mbi rinovimet kontraktuale që duhet të përmbyllen deri në mes të vitit. Prilli dhe maji do të jenë muaj reflektimi për marrëveshjet, por në qershor nuk do të kesh më kohë për t’i shtyrë vendimet. Nuk je nga ata që nxitohen, preferon të analizosh mirë përpara se të thuash po ose jo. Kjo fazë kalimtare do të të ndihmojë të kuptosh cilën rrugë të ndjekësh për të arritur më të mirën deri në verë. Lidhu me anën tënde intuitive dhe emocionale – kjo do të të udhëheqë saktë. Mund të gjesh paqen me një person që më parë të ka krijuar vështirësi. Hëna e re e djeshme mund të ketë ndikuar në marrëdhëniet me Dashin, Bricjapin dhe Gaforren – këto lidhje janë paksa të paqëndrueshme. Në dashuri, e vërteta nuk është absolute – nëse ka pasur përplasje, përgjegjësitë ndahen. Prandaj, nëse është e mundur, kërko pajtim ose kushto kohë dikujt që të ka ngjallur ndjenja të forta. /noa.al