Rama zbulon bisedën me Mira Muratin: Më tha diçka që ishte e frikshme për Inteligjencën Artificiale

Tiranë, 25 mars 2025- Kryeministri Edi Rama, në takimin për prezantimin e fituesve të startup dhe Startup Grant 2024, zbuloi edhe një bisedë me Mira Muratin.

“Biseda me Mira Muratin, me tha diçka që ishte e frikshme. Nëse për të kaluar nga iPhone 12 te 13 është dashur një vit, për të kaluar nga një gjë tek një gjë tjetër, AI do të duhet një ditë.

Çfarë është e re në mëngjes do të bëhet e vjetër në darkë. Deri këtu do të shkojë shpejtësia e transformimit.”, u shpreh Rama.