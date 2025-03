E përjashtuar nga çdo garë e UEFA-s dhe FIFA-s, Rusia merr ‘asist’ nga Irani në futboll

“Do të luajmë një ndeshje miqësore kundër Rusisë më 6 tetor dhe më pas do të përballemi me Kilin më 14 të po atij muaji”. Kështu ka njoftuar presidenti i FFIRI (Federatës së Futbollit të Republikës Islamike të Iranit), Mehdi Taj, siç raporton agjencia e lajmeve “Tasnim”. Këto dy miqësore vjeshtore do të jenë një test për ekipin e drejtuar nga Amir Ghalenoei, i cili pak ditë më parë siguroi kualifikimin për Kupën e Botës 2026, që do të zhvillohet në Kanada, Meksikë dhe SHBA.

Për Rusinë, kjo do të jetë një miqësore e rëndësishme, pasi që nga fundi i shkurtit 2022, kur nisi i ashtuquajturi operacion special me pushtimin e Ukrainës, UEFA dhe FIFA vendosën ta përjashtonin nga garat zyrtare të organizuara prej tyre (klubet dhe kombëtaren ruse të futbollit). Që atëherë, Rusia e drejtuar nga Valery Karpin ka zhvilluar shumë pak ndeshje, vetëm katër nga qershori deri në nëntorin e vitit të kaluar, kundër Bjellorusisë, Vietnamit, Bruneit dhe Sirisë.

Në javët e fundit është diskutuar shpesh për një rihapje të botës së sportit ndaj Rusisë. Ekipet dhe sportistët rusë janë përjashtuar pothuajse tërësisht nga garat, edhe ata që marrin pjesë nuk mund të përdorin himnin apo flamurin e tyre. Kjo çështje lidhet me negociatat mes presidentit Vladimir Putin dhe homologut të tij amerikan, Donald Trump, për një armëpushim që mund të hapë rrugën e një marrëveshjeje paqeje, me qëllim që t’i japë fund një lufte që tashmë ka zgjatur tri vite.